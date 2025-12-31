Dimensity 7100 resmen tanıtıldı: Orta segmente 5G dopingi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör MediaTek, orta segment ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Son olarak Dimensity serisinin yeni üyesi, Dimensity 7100 sessizce tanıtıldı. Dimensity 7050'nin üzerine konumlanan ve 5G destekli yeni işlemci, performans artışından ziyade enerji verimliliği ve günlük kullanım senaryolarına odaklanıyor.

MediaTek Dimensity 7100 özellikleri

Dimensity 7100, TSMC'nin 6nm üretim süreciyle üretiliyor. İşlemci tarafında 4 adet 2.4 GHz hızında Cortex-A78 ve 4 adet 2.0 GHz Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan sekiz çekirdekli bir yapı tercih edilmiş. Bu yapı, önceki Dimensity 7000 serisi modellerle benzerlik gösterse de MediaTek, uygulama açılış süreleri ve çoklu görev performansında iyileştirme yapıldığını söylüyor.

Grafik tarafında Arm Mali-G610 GPU yer alıyor. MediaTek'e göre bu GPU, Dimensity 7050'de kullanılan çözüme kıyasla yüzde 8'e kadar daha yüksek performans sunuyor. Günlük oyun deneyimi ve arayüz akıcılığı tarafında sınırlı ama hissedilebilir bir kazanım hedeflenmiş.

Dimensity 7100'ün öne çıkan noktası ise verimlilik. MediaTek, uygulama kullanımında yüzde 5, multimedya oynatımında yüzde 16 ve modem tarafında yüzde 23'e varan daha düşük güç tüketimi iddia ediyor. Entegre 3GPP Release 16 5G modem, 3.3 Gbps'ye kadar indirme hızlarını desteklerken UltraSave 3.0+ teknolojisiyle batarya tüketimini azaltmayı amaçlıyor.

Bellek ve depolama tarafında LPDDR5 (5500 Mbps) RAM ve UFS 3.1 desteği sunuluyor. Kablosuz bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4 bulunuyor. Ekran tarafında ise 10-bit renk derinliği ve HDR video desteği yer alıyor. Kamera özellikleri de orta segment beklentilerini karşılayacak seviyede. Dimensity 7100, 200 MP’ye kadar sensör desteği, HDR çekim, çoklu kare gürültü azaltma ve donanım hızlandırmalı yüz algılama özellikleri sunuyor.

Son olarak yeni yonga seti 45W hızlı şarj, UFCS evrensel şarj standardı ve düşük voltajda çalışacak şekilde optimize edilmiş yeni bir güç yönetim sistemiyle geliyor. Dimensity 7100'ün, önümüzdeki dönemde orta segment 5G telefonlarda yaygın olarak kullanılmaya başlanması bekleniyor.

