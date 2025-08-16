Giriş
    Dimensity 9500 kıyaslama sonuçları sızdı: Bekleyenleri üzebilir

    MediaTek'in yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9500'ün Geekbench sonuçları ortaya çıktı. Ancak Snapdragon 8 Elite Gen 2 karşısında tablo pek parlak değil. İşte erken sonuçlar...

    Dimensity 9500 kıyaslama sonuçları sızdı: Bekleyenleri üzebilir Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda üst segment akıllı telefon pazarında önemli bir ivme yakalayan MediaTek, çok yakında yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9500 modelini duyuracak. Bugüne kadar yonga setinin detayları hakkında birçok sızıntı paylaşıldı ancak performans rakamları netleşmemişti. Son olarak Dimensity 9500'e ait Geekbench skorları sızdırıldı. 

    Dimensity 9500 kıyaslama sonuçları sızdı

    Vivo X300 modelinde ortaya çıkan Geekbench 6 sonuçlarına göre Dimensity 9500, tek çekirdekte 2.352, çok çekirdekte ise 7.129 puan alıyor. Önceki iddiaların aksine, yonga seti Snapdragon 8 Elite Gen 2 gibi "2+6" yerine "1+3+4" çekirdek yapısına sahip. En hızlı çekirdek 4,20 GHz'de çalışırken testlerde bu frekansın altında çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla, düşük skorun en büyük nedeni frekans farkı olabilir.

    Dimensity 9500 kıyaslama sonuçları sızdı: Bekleyenleri üzebilir Tam Boyutta Gör
    Karşılaştırma yapmak gerekirse, Galaxy S26 Edge üzerinde test edilen Snapdragon 8 Elite Gen 2, 4,74 GHz yerine 4,00 GHz'de çalışmasına rağmen 3.393 tek çekirdek ve 11.515 çok çekirdek puanı ile rakibinden %61 daha yüksek skor elde etti. Bu fark, Qualcomm'un ARM tasarımlarından uzaklaşıp kendi çekirdek mimarisine yönelmesinin avantajını ortaya koyuyor diyebiliriz.

    Dimensity 9500'ün lansmana kadar optimizasyon sürecinden geçmesi ve bu skorların artması muhtemel. Ayrıca yonga setinin GPU performansı ve yapay zeka işlemlerindeki yetenekleri gibi farklı alanlarda üstünlük gösterebileceğini hatırlatalım. 

    Daha önceki sızıntılara göre Dimensity 9500'ün 22 Eylül 2025'te tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda hem Dimensity 9500 hem de Snapdragon 8 Elite 2'nin bir gün arayla kullanıcıların karşısına çıkacak. Hatta MediaTek, rakibinden bir gün önde olacak.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 1 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

