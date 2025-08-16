Dimensity 9500 kıyaslama sonuçları sızdı: Bekleyenleri üzebilir

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda üst segment akıllı telefon pazarında önemli bir ivme yakalayan MediaTek, çok yakında yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9500 modelini duyuracak. Bugüne kadar yonga setinin detayları hakkında birçok sızıntı paylaşıldı ancak performans rakamları netleşmemişti. Son olarak Dimensity 9500'e ait Geekbench skorları sızdırıldı.

Dimensity 9500 kıyaslama sonuçları sızdı

Vivo X300 modelinde ortaya çıkan Geekbench 6 sonuçlarına göre Dimensity 9500, tek çekirdekte 2.352, çok çekirdekte ise 7.129 puan alıyor. Önceki iddiaların aksine, yonga seti Snapdragon 8 Elite Gen 2 gibi "2+6" yerine "1+3+4" çekirdek yapısına sahip. En hızlı çekirdek 4,20 GHz'de çalışırken testlerde bu frekansın altında çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla, düşük skorun en büyük nedeni frekans farkı olabilir.

Tam Boyutta Gör Karşılaştırma yapmak gerekirse, Galaxy S26 Edge üzerinde test edilen Snapdragon 8 Elite Gen 2, 4,74 GHz yerine 4,00 GHz'de çalışmasına rağmen 3.393 tek çekirdek ve 11.515 çok çekirdek puanı ile rakibinden %61 daha yüksek skor elde etti. Bu fark, Qualcomm'un ARM tasarımlarından uzaklaşıp kendi çekirdek mimarisine yönelmesinin avantajını ortaya koyuyor diyebiliriz.

Dimensity 9500'ün lansmana kadar optimizasyon sürecinden geçmesi ve bu skorların artması muhtemel. Ayrıca yonga setinin GPU performansı ve yapay zeka işlemlerindeki yetenekleri gibi farklı alanlarda üstünlük gösterebileceğini hatırlatalım.

AnTuTu rekortmeni: Dimensity 9500 çıkış tarihi sızdırıldı! 2 gün önce eklendi

Daha önceki sızıntılara göre Dimensity 9500'ün 22 Eylül 2025'te tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda hem Dimensity 9500 hem de Snapdragon 8 Elite 2'nin bir gün arayla kullanıcıların karşısına çıkacak. Hatta MediaTek, rakibinden bir gün önde olacak.

