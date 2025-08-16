Dimensity 9500 kıyaslama sonuçları sızdı: Bekleyenleri üzebilir

Dimensity 9500 kıyaslama sonuçları sızdı
Vivo X300 modelinde ortaya çıkan Geekbench 6 sonuçlarına göre Dimensity 9500, tek çekirdekte 2.352, çok çekirdekte ise 7.129 puan alıyor. Önceki iddiaların aksine, yonga seti Snapdragon 8 Elite Gen 2 gibi "2+6" yerine "1+3+4" çekirdek yapısına sahip. En hızlı çekirdek 4,20 GHz'de çalışırken testlerde bu frekansın altında çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla, düşük skorun en büyük nedeni frekans farkı olabilir.
Dimensity 9500'ün lansmana kadar optimizasyon sürecinden geçmesi ve bu skorların artması muhtemel. Ayrıca yonga setinin GPU performansı ve yapay zeka işlemlerindeki yetenekleri gibi farklı alanlarda üstünlük gösterebileceğini hatırlatalım.
Daha önceki sızıntılara göre Dimensity 9500'ün 22 Eylül 2025'te tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda hem Dimensity 9500 hem de Snapdragon 8 Elite 2'nin bir gün arayla kullanıcıların karşısına çıkacak. Hatta MediaTek, rakibinden bir gün önde olacak.
