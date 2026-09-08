MediaTek Dimensity 9600 Pro için tarih verildi: 2nm dönemi başlıyor

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Tam Boyutta Gör MediaTek, yeni nesil amiral gemisi mobil işlemcisini tanıtacağı tarihi resmi olarak açıkladı. Şirketin duyurusuna göre yeni Dimensity platformu, 15 Eylül saat 14.30'da Çin'de düzenlenecek etkinlikle tanıtılacak. İşlemcinin, MediaTek'in amiral gemisi Dimensity ailesindeki ilk "Pro" markalı model olması bekleniyor.

2nm, Ray Tracing ve 240 FPS

Dimensity 9600 Pro'nun TSMC'nin ikinci nesil 2nm N2P üretim teknolojisini kullanması bekleniyor. Standart Dimensity 9600 ise 3nm üretim sürecini koruyarak Dimensity 9500'ün geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. 2nm üretim sürecinin temel avantajı ise performans ve enerji verimliliği tarafında ortaya çıkacak.

Yeni üretim teknolojisinin aynı güç tüketimi seviyesinde daha yüksek performans sunması veya benzer performansı daha düşük güç tüketimiyle sağlayabilmesi bekleniyor. Ancak Dimensity 9600 Pro'nun gerçek performans ve verimlilik değerleri MediaTek'in 15 Eylül'deki etkinliğinde netleşecek.

Şirket, yeni işlemcide yapay zeka destekli GPU render teknolojisi, geliştirilmiş StarSpeed Engine ve donanım hızlandırmalı ışın izleme (ray tracing) desteğine işaret ediyor. Yeni işlemci, video kayıt yeteneklerinde de önemli bir yükseltme sunacak. MediaTek, 240 fps'de 4K ağır çekim video kaydına destek verileceğini ve içerik üreticilerine yönelik ek video araçlarının sunulacağını açıkladı.

Dimensity 9600 Pro için sızdırılan teknik özellikler de oldukça yüksek. İşlemcinin sekiz çekirdekli bir CPU tasarımına sahip olacağı ve çekirdeklerin iki adet 4,55 GHz, üç adet 4,35 GHz ve üç adet 3,10 GHz hızında çalışacağı iddia ediliyor. Grafik tarafında ise Mali-G2-Ultra-NX MC12 GPU'nun kullanılması bekleniyor.

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MediaTek'in yeni çipi, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisiyle de doğrudan rekabet edecek. Şirketin 15 Eylül'deki etkinliğinde Dimensity 9600 Pro'nun üretim süreci, CPU ve GPU mimarisi, yapay zeka yetenekleri, bağlantı özellikleri ve performans sonuçları dahil olmak üzere daha fazla teknik detayın açıklanması bekleniyor.

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