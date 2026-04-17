Dimensity 9600 Pro'nun kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Rakipsiz olabilir

Tam Boyutta Gör Mobil işlemci tarafında rekabet giderek daha agresif hale gelirken MediaTek cephesinden belki de en merak edilen yonga seti son dönemde Dimensity 9600 Pro olmuş durumda. Daha önce mimari detaylarıyla dikkat çeken gelen yonga setinin bu kez erken performans sonuçları paylaşıldı.

Dimensity 9600 Pro'nun kıyaslama sonuçları paylaşıldı

Sızıntıya göre Dimensity 9600 Pro, Geekbench 6 testinde tek çekirdekte yaklaşık 4200-4300, çoklu çekirdekte ise 12.000-12.500 puan aralığında sonuçlar veriyor. Kıyaslamak adına, mevcut amiral gemisi Dimensity 9500'ün tek çekirdekte 3.394 çoklu çekirdekte ise 9.974 civarında puan aldığını söyleyelim.

Performans tarafındaki bu artışın arkasında, daha agresif hale getirilen çekirdek yapısı bulunuyor. Çift "prime" çekirdekli tasarım korunurken, bu çekirdekler 5GHz seviyesine oldukça yakın frekansta çalışıyor. 2+3+3 dizilimiyle gelen bu yapı, tamamen büyük çekirdeklerden oluşan bir yaklaşım sunuyor.

Grafik tarafında ise yonga seti ARM tabanlı yeni nesil bir GPU ile destekleniyor. “Magni” olarak anılan bu birimin, henüz net test sonuçları paylaşılmış değil. Teknik tarafta ise işlemcinin TSMC tarafından geliştirilen N2P (2nm sınıfı) teknolojisini kullanması bekleniyor. Bu geçişin, yüksek frekanslara rağmen güç tüketimini dengelemesi bekleniyor. Daha önce dile getirilen yüzde 25-30 seviyesindeki verimlilik artışı ise henüz doğrulanmış değil.

MediaTek Dimensity 9600 iki prime çekirdekle bir ilke imza atacak 2 hf. önce eklendi

Şu an için Dimensity 9600 Pro'nun ilk olarak Vivo X500 ve Oppo Find X10 serisi gibi modellerde kullanılması bekleniyor. Bu da MediaTek’in amiral gemisi segmentteki konumunu daha da güçlendirmesine neden olabilir.

Dimensity 9600 Pro'nun sonuçları paylaşıldı: Rakipsiz olabilir

