    Dimensity 9600 Pro'nun kıyaslama sonuçları paylaşıldı: Rakipsiz olabilir

    MediaTek Dimensity 9600 Pro için ilk performans verileri ortaya çıktı. 5GHz seviyesine yaklaşan çift "prime" çekirdekli yapı, önceki nesle göre artış sunuyor ancak beklentiler kadar büyük değil.

    Mobil işlemci tarafında rekabet giderek daha agresif hale gelirken MediaTek cephesinden belki de en merak edilen yonga seti son dönemde Dimensity 9600 Pro olmuş durumda. Daha önce mimari detaylarıyla dikkat çeken gelen yonga setinin bu kez erken performans sonuçları paylaşıldı.

    Sızıntıya göre Dimensity 9600 Pro, Geekbench 6 testinde tek çekirdekte yaklaşık 4200-4300, çoklu çekirdekte ise 12.000-12.500 puan aralığında sonuçlar veriyor. Kıyaslamak adına, mevcut amiral gemisi Dimensity 9500'ün tek çekirdekte 3.394 çoklu çekirdekte ise 9.974 civarında puan aldığını söyleyelim.

    Performans tarafındaki bu artışın arkasında, daha agresif hale getirilen çekirdek yapısı bulunuyor. Çift "prime" çekirdekli tasarım korunurken, bu çekirdekler 5GHz seviyesine oldukça yakın frekansta çalışıyor. 2+3+3 dizilimiyle gelen bu yapı, tamamen büyük çekirdeklerden oluşan bir yaklaşım sunuyor. 

    Grafik tarafında ise yonga seti ARM tabanlı yeni nesil bir GPU ile destekleniyor. “Magni” olarak anılan bu birimin, henüz net test sonuçları paylaşılmış değil. Teknik tarafta ise işlemcinin TSMC tarafından geliştirilen N2P (2nm sınıfı) teknolojisini kullanması bekleniyor. Bu geçişin, yüksek frekanslara rağmen güç tüketimini dengelemesi bekleniyor. Daha önce dile getirilen yüzde 25-30 seviyesindeki verimlilik artışı ise henüz doğrulanmış değil.

    Şu an için Dimensity 9600 Pro'nun ilk olarak Vivo X500 ve Oppo Find X10 serisi gibi modellerde kullanılması bekleniyor. Bu da MediaTek’in amiral gemisi segmentteki konumunu daha da güçlendirmesine neden olabilir.

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

