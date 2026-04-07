Tam Boyutta Gör MediaTek'in yeni nesil amiral gemisi işlemcileriyle ilgili sızıntılar netleşmeye başlarken, Dimensity 9600 serisi performans tarafında önemli bir sıçrama sunabilir. Daha önce çift "prime" çekirdek yapısıyla gündeme gelen serinin şimdi de saat hızları ortaya çıktı. 5GHz mobil işlemci geliyor.

5.0 GHz hızlara ulaşacak

Paylaşılan bilgilere göre Dimensity 9600 ve özellikle 9600 Pro modeli, tepe noktada 5GHz'e yaklaşan frekans değerlerine ulaşabilir. Bu seviyedeki saat hızları, mobil işlemciler için yeni bir eşik anlamına geliyor ve masaüstü sınıfına yakın bir performans iddiasına sahip. Mimari tarafta ise daha önce ortaya çıkan 2+3+3 çekirdek dizilimi korunuyor.

Buna göre iki adet ultra büyük çekirdek, yüksek yük gerektiren işlemleri üstlenirken diğer çekirdekler performans ve verimlilik dengesini hedefliyor olacak. Üretim sürecinde ise TSMC'nin gelişmiş 2nm sınıfı (N2P) teknolojisinin kullanılması bekleniyor. Bu geçişle birlikte yalnızca performans değil, enerji verimliliği tarafında da %25 ila %30 arasında iyileşme ihtimali mevcut.

MediaTek Dimensity 9600 iki prime çekirdekle bir ilke imza atacak 6 gün önce eklendi

Ayrıca yeni sızıntılar, MediaTek'in bu nesilde farklı segmentlere hitap eden çoklu yonga stratejisi uygulacağı yönünde. Standart modelin daha sınırlı bir güncelleme sunması, Pro ve Pro Max versiyonların ise yeni mimariyi kullanması bekleniyor. Son olarak, Dimensity 9600 serisinin Vivo X500 ve Oppo Find X10 gibi üst segment modellerde kullanılması bekleniyor ve Snapdragon 8 Elite Gen 6'ya rakip olacak.

Dimensity 9600 Pro ortaya çıktı: 5GHz mobil işlemci geliyor

