DirectX 10.1 destekli GeForce GT240'ın lansman fiyatı 99$

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için 2010 öncesinde üretime geçemeyeceği konuşulan Nvidia, GeFroce GT240 modelini duyurmaya hazırlanıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve DirectX 10.1 destekli ekran kartı, Nvidia'nın 100$ seviyesinde iddialı olmayı planladığı ve son kullanıcılardan öte sistem üreticilerini hedeflediği yeni çözümü olacak. Yeni modeliyle birlikte GDDR5 bellek teknolojisini de kullanmaya başlayacak olan Nvidia, yeni kartını yarın yapacağı lansman ile birlikte 99$ seviyesinden endüstrinin beğenisine sunacak.

Üreticiler tarafından elimize ulaştırılan bazı yeni bilgilere göre Nvidia GeForce GT240, 550MHz GPU ve 1360MHz paralel işlemci hızına sahip olacak. 128-Bit bellek veri yolu desteği ve 96x paralel işlem birimiyle desteklenen ekran kartının GDDR3 ve GDDR5 bellekli iki farklı versiyonu olacak. Yine 512MB veya 1GB bellek kapasitesiyle alınabilecek GeForce GT240'ın GDDR3'lü modelinde bellek frekansının 2000MHz, GDDR5'li modelde ise 3400MHz olacağı açıklandı.

GeForce GT220 ve GeForce 9800GT arasında performans sergileyeceği belirtilen DirectX 10.1 destekli ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunacak ve SLI teknolojisi ile destek veren anakartlarda çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyacak. 8x ROP ve 32x doku kaplama ünitesine sahip olan tek slot tasarımlı yeni ekran kartının VGA, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olacağı ve lansman günüyle eş zamanlı olarak üreticilerin özel tasarımlı çözümler sunacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Nvidia'nın 99$ seviyesinden lanse edeceği GeForce GT240'ın yine Nvidia dökümanlarına göre Radeon HD 4670 ile kıyaslandığında ve GDDR5'li versiyonun daha hızlı olduğu belirtiliyor.