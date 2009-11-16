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DirectX 10.1 destekli GeForce GT240'ın lansman fiyatı 99$

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 10.1 destekli GeForce GT240'ın lansman fiyatı 99$
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için 2010 öncesinde üretime geçemeyeceği konuşulan Nvidia, GeFroce GT240 modelini duyurmaya hazırlanıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve DirectX 10.1 destekli ekran kartı, Nvidia'nın 100$ seviyesinde iddialı olmayı planladığı ve son kullanıcılardan öte sistem üreticilerini hedeflediği yeni çözümü olacak. Yeni modeliyle birlikte GDDR5 bellek teknolojisini de kullanmaya başlayacak olan Nvidia, yeni kartını yarın yapacağı lansman ile birlikte 99$ seviyesinden endüstrinin beğenisine sunacak.

Üreticiler tarafından elimize ulaştırılan bazı yeni bilgilere göre Nvidia GeForce GT240, 550MHz GPU ve 1360MHz paralel işlemci hızına sahip olacak. 128-Bit bellek veri yolu desteği ve 96x paralel işlem birimiyle desteklenen ekran kartının GDDR3 ve GDDR5 bellekli iki farklı versiyonu olacak. Yine 512MB veya 1GB bellek kapasitesiyle alınabilecek GeForce GT240'ın GDDR3'lü modelinde bellek frekansının 2000MHz, GDDR5'li modelde ise 3400MHz olacağı açıklandı.

GeForce GT220 ve GeForce 9800GT arasında performans sergileyeceği belirtilen DirectX 10.1 destekli ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma desteği sunacak ve SLI teknolojisi ile destek veren anakartlarda çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak tanıyacak. 8x ROP ve 32x doku kaplama ünitesine sahip olan tek slot tasarımlı yeni ekran kartının VGA, DVI ve HDMI konnektörlerine sahip olacağı ve lansman günüyle eş zamanlı olarak üreticilerin özel tasarımlı çözümler sunacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Nvidia'nın 99$ seviyesinden lanse edeceği GeForce GT240'ın yine Nvidia dökümanlarına göre Radeon HD 4670 ile kıyaslandığında ve GDDR5'li versiyonun daha hızlı olduğu belirtiliyor.


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mamad 10 yıl
Bu kart Nvidia'nın umrunda bile değil. Kartı çıkarmalarındaki tek amaç 40nm ve GDDR5 bellek kullanımında yaşayacakları olası sorunları görüp, önlemini almak. Bu sorunları Fermi'nin çıkışında yaşamak istemiyor adamlar.
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CoreXXX 10 yıl
nvidia gddr5 ve dx10.1 çıkarmış, çok büyük bir teknoloji yeniliği hemen alalım:))))
helal olsun başka firmalar çıkaramadan çıkarttı tebrikler nvidia:P
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SupermanPrime 10 yıl
aynı fiyata hd4770 9800gtx'i geçerken kim gider 9800gt den daha az performanslı bir ekran kartı(kaldıki 4670 ayarında olur en fazla) alırkı iyi abarttı bu nvidia ....
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F.@.T.İ.H 10 yıl
fiyat pahalı bence..
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XRacer 10 yıl
Ya 99$'a sundun.Bari HD4770'e yaklaş.Böyle şey olur mu ya.
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fx57 10 yıl
Bazı istiasnalar olabilir ancak genel olarak GeForce GT240, ek güç girişi olmadan sunulacak. Haberlerimizde yer verdiğimiz OEM odaklı GeForce GTS 240'dan farklı olarak GeForce GT240'da Nvidia baskılı devre boyutunu kısa tutmuş kartlar PCB açısından GeForce 9500GT ile benzer olacak.
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WinteR 10 yıl
Nvidia'da teknoloji çok yavaş ilerliyor, eski kartlarını revize edip piyasaya sürmesini bir bakıma anlayabilirim fakat aynı sınıfta kullandığı daha yüksek bi bellek arayüzünü neden kullanmıyor, 9600 gso(referans + ddr3) bu karttan daha performanslı olacaktır, sanırım aynı gpu'u modifiye ediyorlip kırpılıp daha pahalıya satılıyor, çok saçma.,İnsan 99$'dan 256bit ddr5 bekliyor.
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mk2kill 10 yıl
laptoplarda cok gorecez bundan sanki
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MÜŞAVİR 10 yıl
Açılın, dx10.1 destekli 9600GT geliyor.
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yelkowan 10 yıl
Acaba İntelin de nvidia gibi böyle dize geldiği günleri görebilecekmiyiz?

Ah AMD ah
...
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DarkSidesOfMe 10 yıl
fiyat ilgi çekici testleri görmeden çok yorum yapmayalım
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Mete Can Karahasan 10 yıl
Nvidia kırpmış valla
128bit ATI kartları beğenmeyenlere duyrulur, en azından 16 rop'unuz var
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cobi 10 yıl
ne oldu hani dx 10.1 gereksiz bir teknoloji idi şimdi ne oldu da nvidia tarafında bu kartlar çıktı

aslında doğru açıklama belkide ''dx 10.1 gereksiz bir teknolojidir'' değil ''kartlarımızın donanımsal eksikliği nedeniyle bu teknolojiye yeni geçebildik bu yüzden de dx 10.1 performans avantajını kullandırmamak için assians creed oyununda dx 10.1 patchı bile geri çektirdik sırf kartlarımız ezilmesin diye ,e fermi de çıkamayınca arada insanları yenilik yaptık diye kandıralım 3-5 te bundan satarız bak nasıl olsa dx 10.1 var bu kartta diye'' olmalıydı.

bu arada 96 işhattı varmış 8800 gs gibi yani yine g92 gpu'sunu koymuşlar bari yeni kart yapıyorsun gt200 gpu su koy onu kırp en azından
hayırlı olsun artık dx 10.1 destekli 8800 gs den az hallice dx 10.1 destekli kart
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