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DirectX 11 destekli ATi RV870 GPU'su için çalışmalar Ağustos ayında tamamlanabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli ATi RV870 GPU'su için çalışmalar Ağustos ayında tamamlanabilir
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22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 ile birlikte DirectX 11 de kullanıma sunulmuş olacak. Yazılım tarafında takip edilecek yol haritası uzunca bir süredir masanın üzerinde durmasına rağmen donanım tarafında DirectX 11 uyumlu ekran kartlarının ne zaman hazır olacağı merak konusu olmuş, arka arkaya yapılan açıklamalarla AMD-ATi'nin Windows 7 öncesinde yeni jenerasyon ekran kartlarını pazara sunabileceği bildirilmişti. Windows 7 öncesinde satışa sunulması beklenen DirectX 11 destekli ilk ekran kartları için artık son hazırlıklarını yapan firmanın RV870 GPU'su için çalışmalarını Ağustos ayında bitireceği ve Radeon HD 5870 modeli için hacimli üretiminde Eylül ayı içerisinde başlayabileceği ifade ediliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'su, eğer AMD-ATi isimlendirmeyle ilgili geleneksel politikasında herhangi bir değişikliğe gitmez ise Radeon HD 5800 serisine güç verecek. Radeon HD 5850 ve 5870 modellerine ek olarak çift grafik işlemcili HD 5870 X2 ile birlikte en az 3 modelin yeni seri dahilinde pazara sunulması bekleniyor. Performans konusunda kullanıcılarda sürpriz etkisi yaratacağı belirtilen yeni nesil ekran kartlarında orta segment çözümlerin 100$ seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulması beklenirken, üst seviye modelleri için takip edilecek fiyat stratejisi ise henüz resmi olarak açıklanmadı.


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mamad 10 yıl
Genelde yeni seriyi ilk çıkaran firmalar performans olarak önde olurlar. Ati Radeon 9700 gibi, Nvidia GeForce 8800gtx gibi... Acaba ati'den yeni bir liderlik bekleyebilir miyiz?

Ati göstere göstere geliyor. Acaba Nvidia ne yapacak? Hala sessizlik sürüyor. Yeni mimari ve yeni üretim teknolojisi Nvidia'ya yeterli olacak mı acaba?

Dx11 heyecanı devam ediyor.


Aslında dx11 benim için hikaye kartların mevcut directX sürümleri ile neler yapabileceklerini merak ediyorum. Mesela Crysis'in tweak'lerle elde edilen görsellerini yüksek çözünürlükte AA açarak oynayabilecek miyiz? Hala tam olarak Crysis sorunu çözülebilmiş değil. Diğer taraftan Stalker'ın yeni çıkan sürümü de kartları zorluyor. Bu oyunda performansları ne olacak? Bunları sormamın sebebi benim için hala tam olarak çözülmemiş bir dx9 ve dx10 sorunudur.
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Batuist 10 yıl
DX11 den ziyade sürpriz performası merak konusu.. yoksa kimsenin DX'den birşey bekleyeceğini zannetmiyorum.. DX10'da neler olduğunu hepimiz gördük..
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
görende yeni oyun çıktıda oynayamıyoruz sanır
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Master_Evil 10 yıl
daha çok varmış ya temmuzda çıkacak sanıyordum
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darel-x 10 yıl
Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

görende yeni oyun çıktıda oynayamıyoruz sanır



Gerçekten de piyasaya Crysis'den beri grafik anlamında kartları zorlayacak bir oyun çıkmıyor. Giriş seviyesi 3,0 hızaşırtmalı işlemciler de oyunlar da yeterli olabiliyor. Dirt2 dx 11 destekli olacakmış bakalım.
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atalay_xxx 10 yıl
daha 3-4 aya anca pıyasaya gelir
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ali277 10 yıl
Umarım fiyatları uygun olur
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Cool Boy 10 yıl
Hayırlısı...

Çıksada görsek artık bizde directX11 destekli şu kartları
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iktyas 10 yıl
bakalım nasıl olcak yenı nesil kartlar bende merak etmeye başladım
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