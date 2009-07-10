DirectX 11 destekli ATi RV870 GPU'su için çalışmalar Ağustos ayında tamamlanabilir

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22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7 ile birlikte DirectX 11 de kullanıma sunulmuş olacak. Yazılım tarafında takip edilecek yol haritası uzunca bir süredir masanın üzerinde durmasına rağmen donanım tarafında DirectX 11 uyumlu ekran kartlarının ne zaman hazır olacağı merak konusu olmuş, arka arkaya yapılan açıklamalarla AMD-ATi'nin Windows 7 öncesinde yeni jenerasyon ekran kartlarını pazara sunabileceği bildirilmişti. Windows 7 öncesinde satışa sunulması beklenen DirectX 11 destekli ilk ekran kartları için artık son hazırlıklarını yapan firmanın RV870 GPU'su için çalışmalarını Ağustos ayında bitireceği ve Radeon HD 5870 modeli için hacimli üretiminde Eylül ayı içerisinde başlayabileceği ifade ediliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV870 GPU'su, eğer AMD-ATi isimlendirmeyle ilgili geleneksel politikasında herhangi bir değişikliğe gitmez ise Radeon HD 5800 serisine güç verecek. Radeon HD 5850 ve 5870 modellerine ek olarak çift grafik işlemcili HD 5870 X2 ile birlikte en az 3 modelin yeni seri dahilinde pazara sunulması bekleniyor. Performans konusunda kullanıcılarda sürpriz etkisi yaratacağı belirtilen yeni nesil ekran kartlarında orta segment çözümlerin 100$ seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulması beklenirken, üst seviye modelleri için takip edilecek fiyat stratejisi ise henüz resmi olarak açıklanmadı.