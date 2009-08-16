DirectX 11 destekli ATi RV870'te çift DVI, DisplayPort ve HDMI bağlantısı

Tam Boyutta Gör

AMD'nin 10 Eylül'de lanse etmeye hazırlandığı DirectX 11 destekli ekran kartı ailesi (kod adı Evergreen) için artık geri sayım başladı. Quakecon etkinliği için hazırlanan area64 isimli özel gösterim noktasında seçilmiş iş ortaklarına ve bazı basın mensuplarına yeni nesil çözümlerini gösteren AMD-ATi, yeni modelleri için "performanslarıyla kullanıcıları şaşırtacak" ifadesini kullanıyor.

DirectX 11 destekli yeni modellerin detaylı özellikleri açıklanmış olmasa da hazırlanan tanıtım sisteminde hem DirectX 11 SDK'sı hem de DirectX 9 modunda da olsa Wolfenstein demosunu çalıştırılıyor. D3D11 gösterimleri 2560x1600 çözünürlüğünde yapılırken, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU için farklı render modları (Detailed Tessellation "tilling" gibi) da gösteriliyor.

Yeni nesil ATi ekran kartları henüz gün ışığına çıkmadı ancak kartın arka yüzü görüntülenebildi. Model bilgisi olmasa da görüntünün RV870 GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 5870 (isimlendirme henüz açıklanmadı) modeline ait olabileceği üzerinde duruluyor. Sizin de görebileceğiniz üzere kart üzerinde iki adet DVI ile birlikte HDMI ve DisplayPort ara birimlerine yer veriliyor.

Bağlantı konnektörlerine ek olarak soğutucu için konumlandırılan sıcak hava tahliye kanalını da yine kartın arka yüzünde görebilmek mümkün.