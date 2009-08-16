DirectX 11 destekli ATi RV870'te çift DVI, DisplayPort ve HDMI bağlantısı

AMD'nin 10 Eylül'de lanse etmeye hazırlandığı DirectX 11 destekli ekran kartı ailesi (kod adı Evergreen) için artık geri sayım başladı. Quakecon etkinliği için hazırlanan area64 isimli özel gösterim noktasında seçilmiş iş ortaklarına ve bazı basın mensuplarına yeni nesil çözümlerini gösteren AMD-ATi, yeni modelleri için "performanslarıyla kullanıcıları şaşırtacak" ifadesini kullanıyor.
DirectX 11 destekli yeni modellerin detaylı özellikleri açıklanmış olmasa da hazırlanan tanıtım sisteminde hem DirectX 11 SDK'sı hem de DirectX 9 modunda da olsa Wolfenstein demosunu çalıştırılıyor. D3D11 gösterimleri 2560x1600 çözünürlüğünde yapılırken, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU için farklı render modları (Detailed Tessellation "tilling" gibi) da gösteriliyor.
Yeni nesil ATi ekran kartları henüz gün ışığına çıkmadı ancak kartın arka yüzü görüntülenebildi. Model bilgisi olmasa da görüntünün RV870 GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 5870 (isimlendirme henüz açıklanmadı) modeline ait olabileceği üzerinde duruluyor. Sizin de görebileceğiniz üzere kart üzerinde iki adet DVI ile birlikte HDMI ve DisplayPort ara birimlerine yer veriliyor.
Bağlantı konnektörlerine ek olarak soğutucu için konumlandırılan sıcak hava tahliye kanalını da yine kartın arka yüzünde görebilmek mümkün.
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Bir de hava akışının yetmeyeceğini düşünen arkadaşlara hatırlatmak isterim, hd4870 bünyesinde daha az transistör barındırıyor ve daha düşük gpu hızına sahipken, hd4890'dan daha fazla ısınıyordu. nm olarak bir gelişme olmamasına karşın, ati gpu üzerinde yaptığı değişikliklerle daha verimli bir kart yapmayı başarmıştı.
Yeni çıkacak olan bu kartta da verimlilik artırılmış olabilir veya hd4890'daki değerler korunmuş olabilir. Gpu daha fazla transistör barındırsa bile bu sefer nm anlamda küçülme olduğunu da düşünürsek, kartta ısınma sorunu olacağını zannetmiyorum. Tabi görmeden kesin bir şey söylenemez.
Harbiden oda dikkatimi çekti bide kasada perfomans kasası değil yani iyi bir soğutma yok kasada ama gerçekten kötü şartlarda süper sonuçlar yakalamaya çalıştıkları belli
Yakında yüzünüde görürüz
Ati yine ucundan ayrıntı veriyor nvidia hiç bilgi vermiyor