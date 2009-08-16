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DirectX 11 destekli ATi RV870'te çift DVI, DisplayPort ve HDMI bağlantısı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,5b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli ATi RV870'te çift DVI, DisplayPort ve HDMI bağlantısı
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AMD'nin 10 Eylül'de lanse etmeye hazırlandığı DirectX 11 destekli ekran kartı ailesi (kod adı Evergreen) için artık geri sayım başladı. Quakecon etkinliği için hazırlanan area64 isimli özel gösterim noktasında seçilmiş iş ortaklarına ve bazı basın mensuplarına yeni nesil çözümlerini gösteren AMD-ATi, yeni modelleri için "performanslarıyla kullanıcıları şaşırtacak" ifadesini kullanıyor.

DirectX 11 destekli yeni modellerin detaylı özellikleri açıklanmış olmasa da hazırlanan tanıtım sisteminde hem DirectX 11 SDK'sı hem de DirectX 9 modunda da olsa Wolfenstein demosunu çalıştırılıyor. D3D11 gösterimleri 2560x1600 çözünürlüğünde yapılırken, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU için farklı render modları (Detailed Tessellation "tilling" gibi) da gösteriliyor.

Yeni nesil ATi ekran kartları henüz gün ışığına çıkmadı ancak kartın arka yüzü görüntülenebildi. Model bilgisi olmasa da görüntünün RV870 GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 5870 (isimlendirme henüz açıklanmadı) modeline ait olabileceği üzerinde duruluyor. Sizin de görebileceğiniz üzere kart üzerinde iki adet DVI ile birlikte HDMI ve DisplayPort ara birimlerine yer veriliyor.

Bağlantı konnektörlerine ek olarak soğutucu için konumlandırılan sıcak hava tahliye kanalını da yine kartın arka yüzünde görebilmek mümkün.


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mamad 10 yıl
Geçen seride ati, nvidia'yı faka bastırmıştı. Sanırım yine nvidia'nın herhangi bir tedbir almaması için saklıyor kartları performansını ati. Sonuçtaki ati'nin kartları daha önce çıkacak ve nvidia da çıkan kartlara göre kendi kartlarına fiyat biçecek belki ufak değişiklikler yapacak. Ati bunun olmasına izin vermek istemiyordur belki.


Bir de hava akışının yetmeyeceğini düşünen arkadaşlara hatırlatmak isterim, hd4870 bünyesinde daha az transistör barındırıyor ve daha düşük gpu hızına sahipken, hd4890'dan daha fazla ısınıyordu. nm olarak bir gelişme olmamasına karşın, ati gpu üzerinde yaptığı değişikliklerle daha verimli bir kart yapmayı başarmıştı.

Yeni çıkacak olan bu kartta da verimlilik artırılmış olabilir veya hd4890'daki değerler korunmuş olabilir. Gpu daha fazla transistör barındırsa bile bu sefer nm anlamda küçülme olduğunu da düşünürsek, kartta ısınma sorunu olacağını zannetmiyorum. Tabi görmeden kesin bir şey söylenemez.
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fatihcanery 10 yıl
dx11 bana göre görüntüde devrim yaşatacak.Vista ara geçiş oldu,dx10 'da.Win7 sağlam geliyor tahminim dx11'de sağlam olacaktır.
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toz-koparan 10 yıl
testleri görsek çok daha iyi olurdu...
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XivA 10 yıl
sıcak hava çıkışı %50 azalmışa benziyor. ya 40nm de çok işler başardılar yadan düşük frekansta daha büyük işler başardılar :)
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Timeguard 10 yıl
cilalı tas devri dx11 XD
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oorhunturan 10 yıl
Bu kart çok ısınacağa benziyor. Ayrıca ATI biraz sır saklıyor gibi geldi bana. Bakalım bu sırların ardından, resim olmayışının ardından neler çıkacak ortaya..
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scutaro 10 yıl
Gpu'lar güçlendikçe daha fazla transistör'e sahip oluyor ama bununla birlikte daha düşük nm ile üretiliyorlar mesela RV770 960 milyon transistör'e sahip GT200'de bu sayı 1.4 milyardır GT200'lerde anormal bir ısınma olmadığı gibi bu yeni modellerdede olmayacaktır.
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XivA 10 yıl
2560x1600 çözünürlükteki demoyu athlon II250 ile yapıyorlarsa gerçekten bu gpu sağlam :)
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Alper# 10 yıl

XivA

2560x1600 çözünürlükteki demoyu athlon II250 ile yapıyorlarsa gerçekten bu gpu sağlam :)

Harbiden oda dikkatimi çekti
bide kasada perfomans kasası değil yani iyi bir soğutma yok kasada ama gerçekten kötü şartlarda süper sonuçlar yakalamaya çalıştıkları belli
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hunter87 10 yıl
Çok ısınacak galiba. Eylül gelir hoş gelir, bu sonbahar iyi gelir :D
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neXXen 10 yıl
Ön yüzünü göremesek te arkadan görebiliyoruz.Bildigimiz ekran kartı arkadan bakınca
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ali277 10 yıl

GurkanE

Ön yüzünü göremesek te arkadan görebiliyoruz.Bildigimiz ekran kartı arkadan bakınca





Yakında yüzünüde görürüz


Ati yine ucundan ayrıntı veriyor nvidia hiç bilgi vermiyor



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