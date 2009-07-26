DirectX 11 destekli ATi RV8xx serisinde üretim verimliliği RV740'dan daha yüksek

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını Eylül ayında duyurmaya hazırlanan AMD-ATi, resmi lansman öncesinde herhangi bir bilgi sızıntısı yaşanmaması için çalışmalarını büyük bir gizlilik içerisinde sürdürüyor. Okula dönüş dönemi olarak ta bilinen Eylül ayı içerisinde DirectX 11 destekli en az iki yeni modelini tanıtması beklenen firma bu sayede Windows 7 öncesinde DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara ilk sunan üretici unvanına da sahip olacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak yeni nesil grafik işlem birimlerinde üretim verimliliğinin RV740'dan daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Bilindiği üzere AMD-ATi'nin grafik işlem ünitelerini Tayvan merkezli TSMC firması üretiyor. Mayıs ayında, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk masaüstü GPU çözümü olarak lanse edilen RV740 GPU'su ve güç verdiği Radeon HD 4770 modeli, TSMC firmasının üretim aşamasında yaşadığı verimlilik problemleri nedeniyle pazara yeterli miktarda sağlanamamış, oluşan yüksek beklentiyi karşılayabilmek adına AMD-ATi, HD 4800 serisi ekran kartı modellerinde fiyat indirimine gitmek zorunda kalmıştı. Ancak gelen yeni bilgilerde RV8xx serisinde üretim verimliliğinin daha yüksek olduğu bildiriliyor.

İsimlendirme konusu henüz netleşmiş olmasa bile Radeon HD 5800 serisine güç vermesi kuvvetle muhtemel görünen RV870 GPU'su için son çıkan iddiaların aksine herhangi bir erteleme olmayacağı ve GPU'nun yeni ekran kartlarıyla birlikte Eylül ayında lanse edileceği belirtiliyor. Evergreen kod adıyla anılan DirectX 11 destekli RV870 GPU'su ile performans çıtasını daha da yukarı taşımayı hedefleyen AMD-ATi cephesinde firmaya yakın kaynaklar, 40nm üretim teknolojisine yönelik çalışmalar sayesinde yeni ekran kartlarının performans ile birlikte enerji verimliliği konusunda iddialı olacağı belirtiliyor.

Üretim verimliliği konusunda gelen yeni ve olumlu haberler son derece önemli zira TSMC'nin fabrikasyon sürecinde gelişme kaydetmesi yeni nesil GPU'ların hacimli üretimi için hayati öneme sahip.