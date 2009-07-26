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DirectX 11 destekli ATi RV8xx serisinde üretim verimliliği RV740'dan daha yüksek

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli ATi RV8xx serisinde üretim verimliliği RV740'dan daha yüksek
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını Eylül ayında duyurmaya hazırlanan AMD-ATi, resmi lansman öncesinde herhangi bir bilgi sızıntısı yaşanmaması için çalışmalarını büyük bir gizlilik içerisinde sürdürüyor. Okula dönüş dönemi olarak ta bilinen Eylül ayı içerisinde DirectX 11 destekli en az iki yeni modelini tanıtması beklenen firma bu sayede Windows 7 öncesinde DirectX 11 destekli ekran kartlarını pazara ilk sunan üretici unvanına da sahip olacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak yeni nesil grafik işlem birimlerinde üretim verimliliğinin RV740'dan daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Bilindiği üzere AMD-ATi'nin grafik işlem ünitelerini Tayvan merkezli TSMC firması üretiyor. Mayıs ayında, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk masaüstü GPU çözümü olarak lanse edilen RV740 GPU'su ve güç verdiği Radeon HD 4770 modeli, TSMC firmasının üretim aşamasında yaşadığı verimlilik problemleri nedeniyle pazara yeterli miktarda sağlanamamış, oluşan yüksek beklentiyi karşılayabilmek adına AMD-ATi, HD 4800 serisi ekran kartı modellerinde fiyat indirimine gitmek zorunda kalmıştı. Ancak gelen yeni bilgilerde RV8xx serisinde üretim verimliliğinin daha yüksek olduğu bildiriliyor.

İsimlendirme konusu henüz netleşmiş olmasa bile Radeon HD 5800 serisine güç vermesi kuvvetle muhtemel görünen RV870 GPU'su için son çıkan iddiaların aksine herhangi bir erteleme olmayacağı ve GPU'nun yeni ekran kartlarıyla birlikte Eylül ayında lanse edileceği belirtiliyor. Evergreen kod adıyla anılan DirectX 11 destekli RV870 GPU'su ile performans çıtasını daha da yukarı taşımayı hedefleyen AMD-ATi cephesinde firmaya yakın kaynaklar, 40nm üretim teknolojisine yönelik çalışmalar sayesinde yeni ekran kartlarının performans ile birlikte enerji verimliliği konusunda iddialı olacağı belirtiliyor.

Üretim verimliliği konusunda gelen yeni ve olumlu haberler son derece önemli zira TSMC'nin fabrikasyon sürecinde gelişme kaydetmesi yeni nesil GPU'ların hacimli üretimi için hayati öneme sahip.


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jumano 10 yıl
olay dx11 olayı degil zaten 40 nm daha az enerji daha az ısı daha fazla sessizlik demek
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Promity 10 yıl
Ses ısı katılmıyorum kartın frekanslarını max verim alcam diye dayarsan ne ısı ne ses bazında aşama kaydedemezsin ofan gene 2000devirde döner gene ses çıkar ısı 85-90c leri bulur. Olay tamamen Dx11 olayı ne çıkıcak nasıl oyun çıkıcak adamlarda ona gore bitarafını yırtıcak yetişmek için. gpu 900mhze çıkmalıysa çıkartıcak bi şekilde 40nm avantajını kullancak, nasılsa eskidende 80c de çalışıyordu nolcak der verir 2000rpm fan döner bakar önüne özel tasarımı firmalar yapsın der. Ama enerji knusunda iyileştirme mutlaka olur gördük yani.
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fatihcanery 10 yıl
sgnr'ye aynen katılıyorum.



Aklıma gelmişken soruyum,dx11 sadece oyunlarda grafik yükselme değil.Onun yanıda birkaç şey daha gelecekti,galiba cpu'nun yükünü hafifletmek gibi.(simdi olanın daha ileri boyutu) .Bilen arkadaş detaylı bilgi verebilir mi?
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dIsAstEr 10 yıl
Ya sanki kainatın en iyi oyunları çıkacak bilgisayar için kısa vadede, siz de gelmiş burada DX11 diye seviniyorsunuz
Ne kadar destekli oyun çıkacak gerçekten merak ediyorum.
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ay61n 10 yıl
cikan ilk kartlar hatali deniyoda 8800gtx hala 4850 ile kapisabiliyosa bence cok fazla bi basarim eksikligi yokmus gidip gtx295 almaktansa yeni cikacak gtx380 almak performansi baslarda daha az olsa bile bence cok daha mantikli suan icin
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MegaWolt38 10 yıl
Hoş geldi sefa geldi..
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Cool Boy 10 yıl
Bir an önce çıksa da bizler de görsek artık şu mereti
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Chris Brown 10 yıl
Üretim verimliligi direk ati nin cebini etkileyen bir durum.
Bu dx11 olayına çok takanlar forumda , sürekli yaşanıyor bunlar ,, Fazla gözünüzde büyütmeyin.
Zamanında Dx10 destekliyor diye çıkan ilk nesil kartlar dx10 başarımı berbattı unutmayın,dx10 tam olarak oturamadı henüz , ben dx9 oynamaktan gayet zevk alıyorum.

Fazla takılacak bir konu degil yani , bırakın firmalar yarışsın ortam otursun , sonra bir icabına bakın.


Haber için tesekkürler.
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Master_Evil 10 yıl
ilk kartların çabucak çıkmasını istiyorum bir an önce hataları görüp düzeltmeleri için
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multeci 10 yıl
iyi 4770 40nm olmasına rağmen fiyat olarak avantajlı olmadı, düşük güç tüketimi biraz avantaj sağlıyordu. 8xxx serisi fiyatına göre iyi olacak demekki.
zaten yeni seri kartlar fiyatına göre daha yüksek performans verecek şekilde üretilemesi lazım.
bu yüzden yeni seri kartlar beklenmek istenebilir, dx11 in bi espirisi olmayacak ilk zamanlar sonuçta. dx10 çıkmadan öncede diyordum, üst düzey kartlar belki dx10 un nimetlerini gösterebilir ama orta ve giriş seviye kartlarda dx10 un getiris olmaz diye.
şuan kaç kişi 8500 lerle 8600gt/gts lerle veya hd2600 lerle dx10 ayarında oyun oynayabiliyorki. hatta 2900pro lar, 8800gts ler felan bile dx10 dan pek faydalanamadı. dx 10 destekleyen oyunları dx10 da açtıklarında, diğer grafik ayarlarını kısıyorlar ne anladıkki..
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