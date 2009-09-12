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DirectX 11 destekli dört yeni oyun yolda, işte detaylar!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
27,2b
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44
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX 11 destekli dört yeni oyun yolda, işte detaylar!
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DirectX 11 yarışında rakibi Nvidia'nın bir adım önünde olan ve Radeon HD 5800 serisi yeni nesil ekran kartlarını 22 Eylül ile birlikte pazara sunmaya hazırlanan AMD-ATi, bu avantajını DirectX 11 destekli oyunlar ile lehine kullanmanın planlarını yapıyor. Gelen bilgilere göre firma çok sayıda stüdyo ile DirectX 11 destekli yeni oyunlar için görüşme halinde. Yeni nesil ekran kartlarının tanıtım çalışmalarında özellikle Codemasters'ın Dirt 2 oyunu üzerinde duran firma, DirectX 11 destekli dört yeni oyunun yolda olduğunu belirtiyor.

Sene sonuna doğru lanse edilmesi beklenen DirectX 11 destekli Dirt 2 ile birilkte yeni Stalker, Alien versus Predator ve Battleforge oyunlarının DirectX 11 desteği sunacağı belirtiliyor.Ancak mevcut bilgilere göre Dirt 2 (herhangi bir gecikme yaşanmaz ise) haricindeki oyunların 2010'dan önce gelmesi beklenmiyor. 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7'nin en önemli yeniliklerinden birisi olarak lase edilecek DirectX 11 API'sinin sahip olduğu yeni teknolojilerlel oyun geliştiricilerine ciddi fırsatlar sunduğu ifade ediliyor.

Nvidia cephesinde ise DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının Kasım'da önce gelmesi beklenmezken, firmanın GT300 GPU'su için tasarımda Tesla segmentini* temel aldığı ve yeni GPU'nun yüksek işlem gücüyle bilgi-işlem canavarı olacağı iddia ediliyor. "The Way Its Meant to Be Played" programı ile oyun stüdyoları ile doğrudan ilişki içerisinde olan Nvidia'nın sahip olduğu bu avantaja karşı AMD-ATi ise DirectX 11 destekli çözümleriyle stüdyoların DX11 çalışmalarında geliştirme platformu sağlayan ilk firma olmasına güveniyor.

* GT300 mimarisi için Tesla segmentinin öne çıkmasında Intel'in Larrabee tabanlı yeni nesil ekran kartlarıyla ilk etapta HPC ve GPU Computing olarak bilinen ve yüksek kâr marjlarının konuşulduğu GPU tabanlı bilgi-işlem segmentlerini hedef almasının etkili olduğu konuşuluyor.


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XRacer 10 yıl
Herkes bir sebep saymış ama bugün hala DX9 oyun üretiliyorsa bana göre tek sebebi var o da XP.
Geberemedi gitti zaten.
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Timeguard 10 yıl
o bu degilde HD5850 gibi bir kartı GTX285 den ucuza alıyorsak burda atının ne sucu var? ben onu anlamadım sımdı.
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fatihcanery 10 yıl
bir an önce çıksın artık,dirt2 mihenk taşı olacak gibi
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MissYou 10 yıl
walla biz daha dx10 a terfi edemedik 11 çıktı ne diyelim inşallah bize de nasip olur dx 11 li oyunlar oynamak.
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sadtneverdie 10 yıl
g300 tesla altyapısıyla hazırlanıyorsa kasımı beklemek en iyisi olacak. teslanın gücü atrtışılmaz.
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showstopper41 10 yıl
Dirt 2 yarış oyunlarında köklü bir değişiklik yapacağa benziyor. Codemaster Fuel oyununda her nekadar oyun sıkıcı olsada grafik show yapmış bana göre. dx11 kartıların %40 alınma sebebi dirt2 olabilir.
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buraoca2 10 yıl
@TÜRK@
Dirt 2 Xbox 360 ve PS3'e çıktı; daha PC'ye çıkmasına çok var...
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QsquR 10 yıl
işte buda link youtube.com/...
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QsquR 10 yıl
dx10 ile dx11 arasında fevkalede bi görüntü kalitesi yoq.
fakat dx11 le açtıgında yaklaşık %30 ve üstü performans artıyo(dx10.1 de öyle olmuştu aynı kart dx10 la açtıgnda 30 fps dx10.1 ile açtımı 45-50 idi videoyu bulabilirsem ekliyeceğim).
dx10.1deki gibi fps artışı olrsa yemişim görüntü kalitesini xD
dx10 dakilerde gayet güzel
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DemirKipi 10 yıl
DX10 kullanıyorum. DX11'e de kapımız her zaman açık. Bekleyelim görelim.
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Computeus 10 yıl
Blizzard'a baskı yapıp, D3 ve SC2 DX11 destekli çıkarsa ATI çok güzel bir iş yapmış olur. Bu iki oyun sayesinde iyi satış yapar.
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cinnet83 10 yıl
şaşırtıcı valla :) daha neler çıkıcak dur bakalım
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aktuz 10 yıl
oyunlarda görüntü kalitesinin abartılmasından ziyade değişik mantıkla çalışan oyunların piyasaya çıkmasını istiyorum. bütün oyunlar aynı oldu. sıkıcı bir durum. alternatif yöntemler geliştirilmeli.
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artenis 10 yıl
Billizard - ATİ anlaşması baglamında D3 bir ATİ kartıyla verilmesi ihtimali cok dusuk olsada var ,
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