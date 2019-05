DirectX 11 destekli dört yeni oyun yolda, işte detaylar!

Tam Boyutta Gör

DirectX 11 yarışında rakibi Nvidia'nın bir adım önünde olan ve Radeon HD 5800 serisi yeni nesil ekran kartlarını 22 Eylül ile birlikte pazara sunmaya hazırlanan AMD-ATi, bu avantajını DirectX 11 destekli oyunlar ile lehine kullanmanın planlarını yapıyor. Gelen bilgilere göre firma çok sayıda stüdyo ile DirectX 11 destekli yeni oyunlar için görüşme halinde. Yeni nesil ekran kartlarının tanıtım çalışmalarında özellikle Codemasters'ın Dirt 2 oyunu üzerinde duran firma, DirectX 11 destekli dört yeni oyunun yolda olduğunu belirtiyor.

Sene sonuna doğru lanse edilmesi beklenen DirectX 11 destekli Dirt 2 ile birilkte yeni Stalker, Alien versus Predator ve Battleforge oyunlarının DirectX 11 desteği sunacağı belirtiliyor.Ancak mevcut bilgilere göre Dirt 2 (herhangi bir gecikme yaşanmaz ise) haricindeki oyunların 2010'dan önce gelmesi beklenmiyor. 22 Ekim'de lanse edilecek Windows 7'nin en önemli yeniliklerinden birisi olarak lase edilecek DirectX 11 API'sinin sahip olduğu yeni teknolojilerlel oyun geliştiricilerine ciddi fırsatlar sunduğu ifade ediliyor.

Nvidia cephesinde ise DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının Kasım'da önce gelmesi beklenmezken, firmanın GT300 GPU'su için tasarımda Tesla segmentini* temel aldığı ve yeni GPU'nun yüksek işlem gücüyle bilgi-işlem canavarı olacağı iddia ediliyor. "The Way Its Meant to Be Played" programı ile oyun stüdyoları ile doğrudan ilişki içerisinde olan Nvidia'nın sahip olduğu bu avantaja karşı AMD-ATi ise DirectX 11 destekli çözümleriyle stüdyoların DX11 çalışmalarında geliştirme platformu sağlayan ilk firma olmasına güveniyor.

* GT300 mimarisi için Tesla segmentinin öne çıkmasında Intel'in Larrabee tabanlı yeni nesil ekran kartlarıyla ilk etapta HPC ve GPU Computing olarak bilinen ve yüksek kâr marjlarının konuşulduğu GPU tabanlı bilgi-işlem segmentlerini hedef almasının etkili olduğu konuşuluyor.