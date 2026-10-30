DirectX'e dev güncelleme: Işın izleme performansı 66 kat arttı!

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Microsoft, oyun grafiklerinin en yoğun işlem gücü gerektiren teknolojilerinden biri olan ışın izleme için yeni bir altyapı hazırladı. 2018'den bu yana DirectX Raytracing tarafındaki en kapsamlı yenilik olarak tanımlanan güncelleme, özellikle karmaşık oyun sahnelerinde performans kaybını ve bellek tüketimini azaltmayı hedefliyor.

DirectX 12 Agility SDK 1.722 Preview ile sunulan Clustered Geometry ve PTLAS teknolojileri, grafik işlemcisinin sahnedeki değişiklikleri çok daha verimli yönetmesini sağlıyor. Yeni sistemde bir nesne değiştiğinde bütün geometrik verilerin yeniden işlenmesi gerekmiyor. Bunun yerine yalnızca etkilenen küçük bölümler güncelleniyor. Bu yaklaşımın özellikle açık dünya oyunlarında ve sürekli hareket eden nesnelerin bulunduğu sahnelerde avantaj sağlaması bekleniyor.

RX 9070 ile yapılan testte dikkat çekici sonuç

Microsoft'un AMD Radeon RX 9070 kullanarak gerçekleştirdiği gösterimde, geleneksel yöntemle 1,2 FPS alınan test sahnesi yeni teknolojiyle 79 FPS seviyesine ulaştı. Böylece yaklaşık 66 katlık performans farkı ortaya çıktı.

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Aradaki performans farkı bellek kullanımı ve işlem sürelerinde de kendini gösterdi. Yeni teknoloji sayesinde GPU'nun ışın izleme için gerekli veri yapılarını hazırlama süresi 788 milisaniyeden yalnızca 3,11 milisaniyeye düştü. Aynı işlemde kullanılan toplam bellek miktarı ise 7.519 MiB'den 774 MiB'ye geriledi. Böylece bellek tüketiminde yaklaşık yüzde 90 azalma sağlandı.

Özellikle hareketli ve animasyonlu nesnelerdeki kazanım daha belirgin oldu. Bu nesneler için gereken bellek 6.794 MiB'den 244 MiB'ye inerken sabit nesnelerdeki bellek kullanımı 723 MiB'den 527 MiB'ye düştü. Ayrıca GPU'nun ışın izleme işlemini tamamlama süresi de 72,6 milisaniyeden 9,27 milisaniyeye geriledi.

Üç büyük ekran kartı üreticisinden destek

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Yeni teknolojiler için özel bir ışın izleme donanımı gerekmiyor. Nvidia, RTX 20 serisinden itibaren bütün GeForce RTX nesillerinin destekleneceğini doğruladı. AMD tarafında Radeon RX 9000 serisi, Intel tarafında ise Arc B serisi ve Core Ultra 200V ile Series 3 işlemcilerin entegre grafik birimleri destek kapsamında bulunuyor.

Qualcomm'un Snapdragon X2 işlemcileri için desteği ise 2027'nin ilk yarısında sunması planlanıyor.

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Öte yandan Clustered Geometry ve PTLAS şu anda deneysel durumda. Geliştiricilerin bu özellikleri kullanabilmesi için DirectX 12 Agility SDK 1.722 Preview, Shader Model 6.10, uyumlu sürücüler ve Windows Developer Mode gerekiyor. Microsoft henüz kararlı sürüm için takvim açıklamadı. Benzer şekilde testlerdeki performans farkının her oyun ve sahnede de görüleceği garanti değil. Buna rağmen yeni altyapı, ışın izlemenin önündeki en önemli engellerden ikisi olan yüksek işlem maliyeti ve bellek tüketimini azaltma konusunda önemli bir adım atıyor.

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Ekran Kartı Haberleri

DirectX'e dev güncelleme: Işın izleme performansı 66 kat arttı!

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