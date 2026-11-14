Direksiyonsuz Tesla Cybercab satışa çıkıyor: İşte fiyatı

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Oynat Tesla, direksiyonsuz otonom modeli Cybercab'i bireysel müşterilere sunmaya başladı. 29 bin 990 dolarlık fiyatıyla markanın en ucuz aracı olan iki kişilik Cybercab, otonom sürüş için aylık 299 dolar abonelik gerektiriyor. Satışlar ilk aşamada yalnızca davet edilen müşterilere yapılacak ve araç sadece desteklenen belirli bölgelerde kullanılabilecek. Sürücüsüz araçların kişisel mülkiyete geçmesi, otomotiv sektörü için tarihi bir adım kabul ediliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Tesla, cuma günü yaptığı açıklamayla Cybercab'in artık yalnızca robotaksi filolarına yönelik bir araç olmayacağını ve bireysel müşterilerin de otomobili satın alabileceğini duyurdu. Şirketin Robotaxi hesabından yapılan paylaşımda, seçilmiş müşterilerin Cybercab'i kişisel kullanım için satın almaya davet edilmeye başlandığı belirtildi.

Tesla'nın en ucuz otomobili

29.990 dolarlık satış fiyatıyla Cybercab, Tesla'nın bugüne kadar sunduğu en ucuz otomobil olacak. Ancak bu fiyat, aracın tüm kullanım maliyetini yansıtmıyor. Cybercab'in otonom sürüş özelliklerinden yararlanabilmek için aylık 299 dolarlık abonelik ödenmesi gerekecek. Tesla, satın alma sonrasında ilk ayın ücretsiz olacağını açıkladı.

Her bölgede kullanılamayacak

Tesla, aracın ülkenin her bölgesinde çalışmayacağını ve yalnızca şirketin desteklediği hizmet alanlarında kullanılabileceğini belirtiyor. Ayrıca satışlar başlangıçta genel kullanıma açık olmayacak. Tesla, ilk aşamada yalnızca kendi belirlediği müşterileri satın almaya davet edecek. Şirket henüz Cybercab satışlarının ne zaman tüm müşterilere açılacağını veya bu uygulamanın hangi bölgelerde genişletileceğini açıklamadı.

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Tesla'nın otonom sürüş hedefinde önemli adım

Cybercab, direksiyon ve geleneksel sürüş kontrolleri bulunmayan, iki kişilik tamamen otonom bir elektrikli araç olarak geliştirildi. Tesla'nın hedefi, insan müdahalesine ihtiyaç duymadan yolculuk yapabilen araçları günlük ulaşımın bir parçası haline getirmek.

Elon Musk, uzun yıllardır otonom araçları bireysel kullanıcıların hizmetine sunmayı Tesla'nın temel hedeflerinden biri olarak gösteriyor. Ancak şirket, daha önce defalarca açıkladığı otonom sürüş takvimlerini gerçekleştirmekte gecikti.

Bugün tamamen sürücüsüz araç hizmetleri büyük ölçüde Waymo, Zoox ve Tesla gibi şirketlerin işlettiği robotaksi filolarıyla sınırlı. Bu araçlar bireysel kullanıcılara satılmak yerine, şirketlerin kendi ulaşım ağları içerisinde hizmet veriyor.

Cybercab'in kişisel kullanıma yönelik satışa sunulması, gerçekten gözetimsiz otonom sürüş yapabilen bir otomobilin bireylerin mülkiyetine geçmesi açısından otomotiv sektörü için önemli bir dönüm noktası olabilir.

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Direksiyonsuz Tesla Cybercab satışa çıkıyor: İşte fiyatı

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