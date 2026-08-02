Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Direksiyonsuz ve pedalsız robotaksi, ticari kullanım için ABD'de onay aldı

    ABD'nin yol güvenliği kurumu NHTSA, Amazon'un sahibi olduğu Zoox şirketinin sıra dışı tasarıma sahip robotaksi araçlarıyla ücretli yolcu taşımacılığı yapmasına izin verdi.

    Direksiyonsuz ve pedalsız robotaksi ABD'de onay aldı Tam Boyutta Gör
    ABD'nin en üst düzey yol güvenliği kurumu National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), Amazon'un sahibi olduğu Zoox şirketinin sıra dışı tasarıma sahip robotaksi araçlarıyla ücretli yolcu taşımacılığı yapmasına izin verdi.

    Direksiyonsuz ve pedalsız robotaksiler için dönüm noktası

    Bu karar, direksiyon simidi, fren pedalı ve yan aynalar gibi geleneksel otomobil donanımlarına sahip olmayan özel üretim otonom araçların ticari hizmete başlaması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Zoox, bu tür tamamen otonom kullanım amacıyla geliştirilen bir aracın federal güvenlik standartlarından ticari dağıtım için muafiyet alan ilk örnek olduğunu belirtiyor.

    Şirket, Las Vegas ve San Francisco'nun bazı bölgelerinde sınırlı robotaksi hizmetleri sunuyordu ancak bugüne kadar yolculuklardan ücret almıyordu. NHTSA'nın yeni kararıyla birlikte Zoox, gerekli eyalet izinlerini aldıktan sonra ücretli hizmet başlatabilecek.

    Zoox'un aracı, geleneksel otomobillerden farklı olarak tamamen otonom sürüş için sıfırdan tasarlandı. İki sıra karşılıklı koltuk düzenine sahip olan araç, çift yönlü hareket edebiliyor ve içinde sürücü kontrolü için direksiyon veya pedal bulunmuyor.

    Gelecek ay Las Vegas'ta robotaksi hizmeti başlayacak

    Şirket, ilk ücretli robotaksi hizmetini gelecek ay Las Vegas'ta başlatmayı planlıyor. Kaliforniya'da ise ticari operasyon için eyalet Motorlu Araçlar Departmanı ve Kamu Hizmetleri Komisyonu'ndan ek izinler alınması gerekiyor.

    NHTSA'nın verdiği geçici muafiyet kapsamında Zoox, iki yıl boyunca yılda en fazla 2.500 araç konuşlandırabilecek. Kurum ayrıca şirketin teknolojisi geliştikçe değiştirilebilecek daha esnek bir denetim sistemi uygulanacağını açıkladı.

    Bu gelişme, direksiyonsuz araçlar geliştiren diğer şirketler için de önemli bir örnek teşkil ediyor. Tesla, gelecekte kullanıma sunmayı planladığı Cybercab modeli için benzer bir onaya ihtiyaç duyacak. Daha önce Cruise tarafından geliştirilen Origin adlı direksiyonsuz robotaksi için yapılan başvuru ise sonuçlanmadan kalmıştı.

    NHTSA ayrıca otonom araçlarla ilgili düzenlemeleri hızlandırmak amacıyla yeni adımlar açıkladı. Kurum, muafiyet öncesinde üretilmiş araçların ticari kullanıma uygun hale gelmesini sağlayacak yeni bir düzenleme yayımlarken, otonom araç izin süreçlerini de sadeleştirmeyi planlıyor.

    ABD'de şu anda otonom araç şirketleri farklı eyalet ve yerel yönetim kurallarına uyum sağlamak zorunda kalıyor. Yeni çalışmalar kapsamında NHTSA ve sektör kuruluşları, ülke genelinde geçerli olacak ortak güvenlik ve performans standartları oluşturmak için üç yıllık bir çalışma yürütecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Profil resmi
    MunOG 2 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nietzsche nasıl okunur minecraft arkadaşla nasıl oynanır telefon tempobet mobil ford focus 1.0 ecoboost neden satılmıyor dış ünitesiz klima yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T7
    Monster Tulpar T7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum