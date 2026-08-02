Direksiyonsuz ve pedalsız robotaksi, ticari kullanım için ABD'de onay aldı

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Tam Boyutta Gör ABD'nin en üst düzey yol güvenliği kurumu National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), Amazon'un sahibi olduğu Zoox şirketinin sıra dışı tasarıma sahip robotaksi araçlarıyla ücretli yolcu taşımacılığı yapmasına izin verdi.

Direksiyonsuz ve pedalsız robotaksiler için dönüm noktası

Bu karar, direksiyon simidi, fren pedalı ve yan aynalar gibi geleneksel otomobil donanımlarına sahip olmayan özel üretim otonom araçların ticari hizmete başlaması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Zoox, bu tür tamamen otonom kullanım amacıyla geliştirilen bir aracın federal güvenlik standartlarından ticari dağıtım için muafiyet alan ilk örnek olduğunu belirtiyor.

Şirket, Las Vegas ve San Francisco'nun bazı bölgelerinde sınırlı robotaksi hizmetleri sunuyordu ancak bugüne kadar yolculuklardan ücret almıyordu. NHTSA'nın yeni kararıyla birlikte Zoox, gerekli eyalet izinlerini aldıktan sonra ücretli hizmet başlatabilecek.

Zoox'un aracı, geleneksel otomobillerden farklı olarak tamamen otonom sürüş için sıfırdan tasarlandı. İki sıra karşılıklı koltuk düzenine sahip olan araç, çift yönlü hareket edebiliyor ve içinde sürücü kontrolü için direksiyon veya pedal bulunmuyor.

Gelecek ay Las Vegas'ta robotaksi hizmeti başlayacak

Şirket, ilk ücretli robotaksi hizmetini gelecek ay Las Vegas'ta başlatmayı planlıyor. Kaliforniya'da ise ticari operasyon için eyalet Motorlu Araçlar Departmanı ve Kamu Hizmetleri Komisyonu'ndan ek izinler alınması gerekiyor.

NHTSA'nın verdiği geçici muafiyet kapsamında Zoox, iki yıl boyunca yılda en fazla 2.500 araç konuşlandırabilecek. Kurum ayrıca şirketin teknolojisi geliştikçe değiştirilebilecek daha esnek bir denetim sistemi uygulanacağını açıkladı.

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Bu gelişme, direksiyonsuz araçlar geliştiren diğer şirketler için de önemli bir örnek teşkil ediyor. Tesla, gelecekte kullanıma sunmayı planladığı Cybercab modeli için benzer bir onaya ihtiyaç duyacak. Daha önce Cruise tarafından geliştirilen Origin adlı direksiyonsuz robotaksi için yapılan başvuru ise sonuçlanmadan kalmıştı.

NHTSA ayrıca otonom araçlarla ilgili düzenlemeleri hızlandırmak amacıyla yeni adımlar açıkladı. Kurum, muafiyet öncesinde üretilmiş araçların ticari kullanıma uygun hale gelmesini sağlayacak yeni bir düzenleme yayımlarken, otonom araç izin süreçlerini de sadeleştirmeyi planlıyor.

ABD'de şu anda otonom araç şirketleri farklı eyalet ve yerel yönetim kurallarına uyum sağlamak zorunda kalıyor. Yeni çalışmalar kapsamında NHTSA ve sektör kuruluşları, ülke genelinde geçerli olacak ortak güvenlik ve performans standartları oluşturmak için üç yıllık bir çalışma yürütecek.

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Direksiyonsuz ve pedalsız robotaksi ABD'de onay aldı

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