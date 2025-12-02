Giriş
    Diş sağlığınızı analiz eden ücretsiz yapay zeka: Paradontax Plak Check

    Alman diş macunu markası Paradontax, Türkiye’de önemli bir teknolojiyi hayata geçirdi. Yapay zeka ile ücretsiz olarak plak analizi yapan Plak Check uygulaması kullanıma sunuldu.

    Diş sağlığınızı analiz eden yapay zeka: Paradontax Plak Check Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de her 10 kişiden 7’sinin diş eti problemi yaşadığına vurgu yapan Paradontax, bu sorunların temel nedeni olan diş yüzeyine tutunan bakteri plağı gözle görülmediği için fark edilmediğine dikkat çekiyor. Görünmediği için önemsenmeyen bu plak, ilerleyen dönemde kanama ve daha ciddi diş eti rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Tam bu noktada Parodontax, yapay zekâyı devreye sokarak ağız bakımında önemli bir yeniliğe imza atıyor.

    Paradontax’ın Haleon Türkiye çatısı altında geliştirdiği Plak Check isimli yapay zeka aracı, ağız fotoğrafınızı analiz ederek bakterileri gün yüzüne çıkarıyor. Diş yüzeyindeki bakteriyel plağı görselleştiren uygulama, en riskli bölgeleri gösteriyor ve kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor.

    Plak Check’i kullanmak için https://plakcheck.com web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

    Sonuç ekranı

    Diş sağlığınızı analiz eden yapay zeka: Paradontax Plak Check Tam Boyutta Gör

    Uygulama, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile iş birliği ve Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çekici’nin klinik danışmanlığı ile geliştirildi. Uygulama herhangi bir tıbbi teşhis veya tedavi amacı taşımıyor; ancak kişilerin ağız sağlığı durumlarını daha iyi anlamalarını sağlayarak onları erken dönemde diş hekimine yönlendirmeyi amaçlıyor.

    Veriler güvende

    Plak Check’i kullanmak için herhangi bir kişisel bilgi paylaşmak gerekmiyor ve çekilen fotoğraflar herhangi bir sunucuda depolanmıyor. Böylelikle veri güvenliği konusunda herhangi bir zafiyet yaşanmayacağını söyleyebiliriz.

