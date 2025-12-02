Diş sağlığınızı analiz eden ücretsiz yapay zeka: Paradontax Plak Check

Paradontax’ın Haleon Türkiye çatısı altında geliştirdiği Plak Check isimli yapay zeka aracı, ağız fotoğrafınızı analiz ederek bakterileri gün yüzüne çıkarıyor. Diş yüzeyindeki bakteriyel plağı görselleştiren uygulama, en riskli bölgeleri gösteriyor ve kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor.
Plak Check’i kullanmak için https://plakcheck.com web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Sonuç ekranı
Uygulama, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile iş birliği ve Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çekici’nin klinik danışmanlığı ile geliştirildi. Uygulama herhangi bir tıbbi teşhis veya tedavi amacı taşımıyor; ancak kişilerin ağız sağlığı durumlarını daha iyi anlamalarını sağlayarak onları erken dönemde diş hekimine yönlendirmeyi amaçlıyor.
Veriler güvende
Plak Check'i kullanmak için herhangi bir kişisel bilgi paylaşmak gerekmiyor ve çekilen fotoğraflar herhangi bir sunucuda depolanmıyor. Böylelikle veri güvenliği konusunda herhangi bir zafiyet yaşanmayacağını söyleyebiliriz.