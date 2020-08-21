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    Diş Teli Fiyatları

    Diş teli, dişlerdeki dizilimin zamanla bozularak düzensiz bir hal alması ve çapraşık dişlerin düz bir yapıya gelmesini sağlamak için uygulanan bir üründür.. Diş teli fiyatları uygulanmakta olan ...
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    Diş Teli Nedir?

    Diş teli, dişlerdeki dizilimin zamanla bozularak düzensiz bir hal alması ve çapraşık dişlerin düz bir yapıya gelmesini sağlamak için uygulanan bir üründür.. Diş teli fiyatları uygulanmakta olan ortodontik tedavi yöntemi, kullanılan malzemenin kalitesi ve verimliliğine göre değişiklik göstermektedir. Diş teli dişlere uyguladığı kuvvet ile dişlerin olduğundan daha düzenli hale gelmesini sağlamaktadır. Diğer yandan diş telleri; diş çıkmaması, dişlerin ayrık bir şekilde olması gibi durumların tedavisinde de sıklıkla tercih edilmektedir. 


    Diş Teli Fiyatları


    Diş teli fiyatları, tedavi süreci ve kullanılan ortodontik tedavi türüne göre ortalama 2.500? ile 8.000 ? arasında değişiklik göstermektedir. Tek çeneye yapılacak olan diş teli tedavisinde fiyatlar yaklaşık 2.500? ile 3.500? arasında taban bir fiyatla tedavi edilebilmektedir. Diş yapısındaki bozukluğun derecesi , kullanılacak olan apareyler ve tedavi süreci bu fiyatların belirlenmesinde belirleyici unsurlar arasındadır. Daha net ve size özel doğru bir fiyat için İstanbul’da yer alan en güvenilir ortodonti tedavi merkezi Periodent Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğinden online ücretsiz randevu alabilirisiniz. 


    Diş Teli Fiyatları
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    Diş Teli Fiyatlarının Belirlenmesi


    Diş teli fiyatlarının belirlenmesinde bir çok faktör etkilidir. Herkesin çene yapısı, diş yapısı ve kemik yapısı farklılık gösterdiğinden dolayı ortodonti tedavisi tamamen bireye özel şekilde yapılır. Ortodonti uzmanı hekim dişlerin kusursuzluğunun sağlanması için gerekli olan tedavi sürecini planlayarak danışanlarına detaylı bir şekilde bilgilendirme yapılır. Diş teli fiyatlarının belirlenmesindeki önemli etkenlerden biri klinik muayene sonucunda belirlenebilmektedir. Böylece danışmanın durumuna göre uygun bir tedavi yönteminin planlaması yapılır.


    Diş Teli Fiyatlarını Etkileyen Durumlar


    Türk diş hekimleri birliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinden belirlenen diş teli fiyatları her yıl ortodonti özel hastaneleri ile devlet hastaneleri için belirlenir. Bu fiyatların detayı rekabet durumu göz önüne alındığından dolayı internet üzerinden paylaşımının yapılması yasaklanmıştır. Bundan dolayı fiyat bilgisini doğru bir şekilde almak ve öğrenmek için size yakın olan ortodonti kliniklerine giderek detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Aksi taktirde muayene olmadan daha kesin bir fiyata ulaşmanız oldukça zordur.


    Diş Teli Fiyatları
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    Diş Teli Fiyat Listesi
    Diş Teli Hizmeti                                                       KDV Hariç        KDV Dahil
    Angle sınıf 1 ortodontik tedavisi                                     1569            1695
    Angle sınıf 2 ortodontik tedavisi                                     1875            2025
    Angle sınıf 3 ortodontik tedavisi                                     2513            2715
    Sabit kapanış yükseltici tatbiki                                        106              115
    Açık kapanış ortodontik tedavisi                                    2513            2715
    Pekiştirme tedavisi                                                          560            605
    Pekiştirme aygıtı (hawley vs)                                          546            590
    Sabit Pekiştirme Aygıtı (lingual retainer)                         560            605
    Tek çene için aparey Yapımı (vida hariç)                        560            605
    Çift çene için aparey Yapımı (frankey-akt vs)               1013            1095
    Lingual Ark                                                                  305,56            330
    Braket tatbiki (tek diş)                                                     143            155
    Düşen braket tatbiki (tek çene)                                       134            145
    Düz ark teli tatbiki (tek çene niti teli)                               222            240
    Ağız İçi Distalizasyon Apareyi (Pendex vb)              1.171,30        1.265,00
    Hızlı maxiller genişletme apareyi                                     791            855

    Yukarıda belirtilen fiyatlar tamamen güncel olup 2020 fiyatları olarak listelenmiştir.


    Diş Teli Çeşitleri


    Diş teli çeşitleri metal diş teli, lingual braketler, şeffaf diş telleri, şeffaf plaklar olarak dört tanedir. 


    Metal Diş Teli


    Ortodontik tedavilerde en sık kullanılan yöntemler arasındadır. Metal diş telleri diğer diş telleri çeşitlerine kıyasla daha dayanıklı ve daha uzun ömürlüdürler. Çocukların diş tedavilerinde çoğunlukla metal diş telleri kullanılmaktadır. Metal diş telleri, dişlerin ön kısmına yerleştirildiğinden dolayı oldukça belirgin bir şekilde görülür. Fakat ne kadar da belirgin olma özelliği taşısa da tedavi sürecinde en hızlı sonuçları elde etmede oldukça etkilidir. 


    Lingual Braketler


    Genel olarak çocuk olmayan bireylerin diş tedavilerinde kullanılan yöntemler arasındadır. Metal diş telleri dişlerin ön kısmına yerleştirilirken, lingual braketler dişlerin iç kısmına yerleştirilir. Bundan dolayı estetik açıdan çok fazla sorun teşkil etmez. Fakat lingual braketlerin bakımı çok daha fazla incelik isteyen bir tedavi yöntemidir. Fiyat olarak da lingual braketler diğer diş teli fiyatlarına nazaran daha pahalıdır.


    Diş Teli Fiyatları
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    Şeffaf Diş Teli


    Şeffaf diş telleri metal diş tellerine kıyasla daha az gözükür. Bundan dolayı dişleri üzerinde tellerin görülmesinden çekinen veya bu durumdan rahatsız olan bireyler şeffaf diş tellerini daha çok tercih etmektedirler.


    Şeffaf Plaklar


    Neredeyse belirginliği yok denecek kadar az olan bir tedavi yöntemidir. Bundan dolayı şeffaf plaklar hasta olan bireye zahmetsiz ve görünümü açısından estetik bir tedavi sunmaktadır. Şeffaf plaklar istenildiği zaman takıp çıkarılabilen malzemelerden yapıldığından acısız ve daha kullanım sunmaktadır. Bu tedavi yöntemi sayesinde dişler olduğu yerden yavaş hareket ettirilir ve kolay bir şekilde istenilen şekillere kavuşumu sağlanabilir.


    Diş Teli Fiyat Farklılıkları


    Diş tellerinin temel görevi dişlerde meydana gelen yamuklukları düzeltmede kullanılır. Bu sayede dişlerde bozuklukların meydana gelmesiyle birlikte hemen hemen tüm bozukluklar giderilir. Dişteki çapraşık bozukluğu ve ağızın kapanması sırasında meydana gelen yamukluğu düzelttiği gibi diş çürümeleri ve aşınma gibi durumlarda korunmaktadır. Diş telleri ağızda iç içe girmiş dişler ve sıkışık olan dişlerin neden olduğu bakteri oluşumunu da büyük ölçüde engellemektedir.



    Diş Teli Fiyatları
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    Ücretsiz Randevu ve Kontrol


    Sizde diş teli tedavisi olmak ve süreçler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz İstanbul bölgesinde yer  alan ve ortodonti alanında ünlülerin de tercihi olan Periodent Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğinden ücretsiz randevu alarak tüm süreçler hakkında ücretsiz bilgi alabilirsiniz.


    https://www.periodent.net/



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