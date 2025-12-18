Giriş
    Steven Spielberg imzalı Disclosure Day filminden ilk fragman yayınlandı

    Steven Spielberg tarafından senaryosu kaleme alınan Disclosure Day adlı UFO temalı filmden ilk fragman geldi. Fragman da filmin konusu kadar gizemli.            

    Disclosure Day Tam Boyutta Gör
    Ünlü yönetmen Steven Spielberg tarafından yazılan ve yönetilen UFO temalı Disclosure Day filminden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda kullanılan arka plan Dünya dışı ses efektleri ise sosyal medyada viral olmayı başardı. 

    Disclosure Day ne anlatıyor?

    Spielberg ve David Koepp tarafından senaryosu yazılan Disclosure Day filmi, Dünya dışı yaşam ile ilgili global olarak şok bilgilerin ortaya çıkmasına odaklanıyor. Başrollerini Emily Blunt ve Josh O’Connor paylaşırken müzikler ise John Williams’a ait. 

    Yayınlanan fragman uzaylılara dair gizlenen gerçeklerin insanlığın kaderini değiştirecek bir boyutta olduğu anlatılırken, Emily Blunt tarafından canlandırılan haber spikerinin canlı yayın sırasında çıkardığı tuhaf sesler dikkat çekti. Pek çok hesap bu seslerin sinüs dalgaları yoluyla bilinçaltı mesaj vermek için hazırlandığını iddia ediyor. 

    Steven Spielberg’in Dünya dışı varlık iddialarına olan ilgisi yıllardır biliniyor. E.T. ve War of the Worlds filmleri sinema tarihinin klasikleri arasına girmiş durumda. Ünlü yönetmenin bizzat kendisinin bir Dünya dışı teması konu alan bir senaryo üzerinde çalıştığı geçen yıl gündeme gelmişti. Disclosure Day 12 Haziran tarihinde vizyona girecek. 

