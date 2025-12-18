Steven Spielberg imzalı Disclosure Day filminden ilk fragman yayınlandı

Disclosure Day ne anlatıyor?
Spielberg ve David Koepp tarafından senaryosu yazılan Disclosure Day filmi, Dünya dışı yaşam ile ilgili global olarak şok bilgilerin ortaya çıkmasına odaklanıyor. Başrollerini Emily Blunt ve Josh O’Connor paylaşırken müzikler ise John Williams’a ait.
Yayınlanan fragman uzaylılara dair gizlenen gerçeklerin insanlığın kaderini değiştirecek bir boyutta olduğu anlatılırken, Emily Blunt tarafından canlandırılan haber spikerinin canlı yayın sırasında çıkardığı tuhaf sesler dikkat çekti. Pek çok hesap bu seslerin sinüs dalgaları yoluyla bilinçaltı mesaj vermek için hazırlandığını iddia ediyor.
Steven Spielberg’in Dünya dışı varlık iddialarına olan ilgisi yıllardır biliniyor. E.T. ve War of the Worlds filmleri sinema tarihinin klasikleri arasına girmiş durumda. Ünlü yönetmenin bizzat kendisinin bir Dünya dışı teması konu alan bir senaryo üzerinde çalıştığı geçen yıl gündeme gelmişti. Disclosure Day 12 Haziran tarihinde vizyona girecek.
