Disclosure Day (İfşa Günü) ikinci haftasında sert düştü

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Tam Boyutta Gör Yılın en çok beklenen filmlerinden birisi olan Steven Spielberg’in Disclosure Day (İfşa Günü) filmi serbest düşüşe geçti. İlk haftasonu 44.5 milyon dolar ABD, 49 milyon dolar global açılış rakamları ile 93.5 milyon dolar toplam açılış hasılatı elde etmişti. Devam eden hafta içinde ise buna 23 milyon dolar daha ilave etti.

Disclosure Day (İfşa Günü) beklentilerin altında kaldı

İkinci haftanın ardından açıklanan rakamlar sert düşüşe işaret ediyor. Seyirci puanlarının da beklentilerin altında kaldığı yapım ikinci hafta sonu ABD’de yüzde 61 düşüşle 17 milyon dolar civarında kaldı. İki hafta hasılatı 78 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Disclosure Day, izleyicilerde beklenen etkiyi yaratmadı 1 hf. önce eklendi

Global olarak ise 82 milyon dolarlık hasılata ulaşan filmin böylece toplam hasılatı 160 milyon dolara ulaşmış oldu. Yapımın 115 milyon dolarlık bütçesi düşünüldüğünde The Mandalorian and Grogu ve He-Man yapımlarının yaşadığı büyük düşüşlere göre biraz daha iyi durumda denilebilir.

Disclosure Day'in oyuncu kadrosunda Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell gibi isimler yer alıyor. Senaryoda ise David Koepp'in (Jurassic Park, Mission: Impossible) imzası bulunuyor.

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