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    Steven Spielberg'in UFO filmi Disclosure Day, izleyicilerde beklenen etkiyi yaratmadı

    Usta yönetmen Steven Spielberg'in yıllar sonra yeniden UFO fenomenine odaklandığı Disclosure Day (İfşa Günü), izleyici nezdinde beklenen etkiyi yaratmadı. Filmin izleyici puanları dikkat çekici.

    Steven Spielberg'in UFO filmi Disclosure Day, izleyicilerde beklenen etkiyi yaratmadı Tam Boyutta Gör
    ariyerinin ilk yıllarında çektiği E.T. ve Close Encounters of the Third Kind gibi filmlerle uzaylılara dair kolektif bilinci şekillendiren Steven Spielberg, yıllar sonra yeniden bir UFO filmiyle karşımızda. Usta yönetmenin UFO fenomenine odaklanan yeni filmi Disclosure Day (İfşa Günü) bu hafta sinemaseverlerle buluştu.

    Uzaylılar hakkındaki gerçeği kamuoyuyla paylaşmaya çalışan insanlara ve uzaylılarla ilk temasın kurulması hâlinde yaşanacaklara odaklanan film, eleştirmenlerden genel olarak olumlu yorumlar aldı. Ancak filmin izleyici puanları beklentilerin altında kaldı. Bugün itibarıyla filmin IMDb puanı 6.8, Rotten Tomatoes izleyici puanı ise %73.

    Steven Spielberg'in Son 18 Yılda En Düşük Puan Alan Filmi Oldu

    Sinema salonundan çıkan izleyicilerin puanlarıyla belirlenen CinemaScore derecelendirmesinde de Disclosure Day "B" aldı ki bu bir Spielberg filminin son 18 yılda aldığı en düşük CinemaScore puanı.

    Disclosure Day'in oyuncu kadrosunda Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell gibi isimler yer alıyor. Senaryoda ise David Koepp'in (Jurassic Park, Mission: Impossible) imzası bulunuyor.

    Filmin Universal tarafından paylaşılan sinopsisi şöyle: "Eğer yalnız olmadığımızı öğrensen; uzaylıların olduğunu birisi sana ispatlasa, bu seni korkutur muydu? Bu yaz, gerçek yedi milyar insana açılıyor. İfşa Günü yaklaşıyor"

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