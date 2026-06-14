Steven Spielberg'in UFO filmi Disclosure Day, izleyicilerde beklenen etkiyi yaratmadı

Uzaylılar hakkındaki gerçeği kamuoyuyla paylaşmaya çalışan insanlara ve uzaylılarla ilk temasın kurulması hâlinde yaşanacaklara odaklanan film, eleştirmenlerden genel olarak olumlu yorumlar aldı. Ancak filmin izleyici puanları beklentilerin altında kaldı. Bugün itibarıyla filmin IMDb puanı 6.8, Rotten Tomatoes izleyici puanı ise %73.
Steven Spielberg'in Son 18 Yılda En Düşük Puan Alan Filmi Oldu
Sinema salonundan çıkan izleyicilerin puanlarıyla belirlenen CinemaScore derecelendirmesinde de Disclosure Day "B" aldı ki bu bir Spielberg filminin son 18 yılda aldığı en düşük CinemaScore puanı.
Disclosure Day'in oyuncu kadrosunda Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell gibi isimler yer alıyor. Senaryoda ise David Koepp'in (Jurassic Park, Mission: Impossible) imzası bulunuyor.
Filmin Universal tarafından paylaşılan sinopsisi şöyle: "Eğer yalnız olmadığımızı öğrensen; uzaylıların olduğunu birisi sana ispatlasa, bu seni korkutur muydu? Bu yaz, gerçek yedi milyar insana açılıyor. İfşa Günü yaklaşıyor"Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: