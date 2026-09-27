Discord'a beklenen özellik geliyor: Oyunlarda performans artacak

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Tam Boyutta Gör Discord, oyun oynayan kullanıcıların sistem kaynaklarını daha verimli kullanabilmesi için yeni bir Game Mode özelliği üzerinde çalışıyor. Henüz geliştirme aşamasındaki özellik, oyun çalışırken Discord masaüstü uygulamasının CPU ve GPU kullanımını azaltmayı amaçlıyor.

Discord'a Game Mode geliyor

Discord Previews tarafından paylaşılan bilgilere göre istemci, bir oyunun çalıştığını otomatik olarak algılayacak. Ardından uygulamadaki bazı animasyonlar azaltılacak ve belirli görsel efektler devre dışı bırakılacak. Böylece Discord'un arka planda tükettiği sistem kaynaklarının azaltılması ve daha fazla kaynağın doğrudan oyuna ayrılması hedefleniyor.

Game Mode'un aslında Discord'da bulunan bazı mevcut ayarları otomatik hale getirmesi bekleniyor. Örneğin platformda bulunan Reduced Motion seçeneği animasyonları ve hareket efektlerini azaltabiliyor. Yeni özellik ise kullanıcıların bu ayarları oyun başlatıldığında manuel olarak değiştirmesine gerek bırakmadan otomatik şekilde devreye sokacak.

Kaçıranlar için Discord, Eylül ayında masaüstü uygulamasını Electron 42 sürümüne taşıdı. Discord'un açıkladığı verilere göre bu değişiklik ve uygulama tarafındaki diğer düzenlemeler, medyan CPU kullanımında yaklaşık yüzde 17 azalma sağladı. Bunun karşılığında medyan bellek kullanımında yaklaşık yüzde 4 artış yaşandı. Ek olarak yapılan bir başka masaüstü optimizasyonunun CPU kullanımını yaklaşık yüzde 3 daha düşürdüğü açıklandı.

Discord daha önce bellek tüketimiyle ilgili sorunlar için de çeşitli çözümler test etmişti. Şirketin üzerinde çalıştığı deneylerden biri, istemcinin bellek kullanımının 4 GB'ı aşması durumunda otomatik olarak yeniden başlatılmasıydı. Discord bunun kalıcı bir çözüm değil, bellek baskısını azaltmak için geçici bir yöntem olduğunu belirtmişti.

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Yeni Game Mode'un özellikle Discord'u oyun sırasında sürekli açık tutan kullanıcılar açısından nasıl bir fark yaratacağı ise özelliğin gerçek kullanımda ne kadar kaynak tasarrufu sağlayacağına bağlı olacak. Discord şu aşamada Game Mode için resmi bir çıkış tarihi açıklamış değil.

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