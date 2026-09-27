Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Discord'a beklenen özellik geliyor: Oyunlarda performans artacak

    Discord, oyun sırasında masaüstü istemcisinin CPU ve GPU kullanımını azaltacak yeni Game Mode özelliği üzerinde çalışıyor. İşte yeni özelliğin detayları.       

    Discord'a beklenen özellik geliyor: Oyunlarda performans artacak Tam Boyutta Gör
    Discord, oyun oynayan kullanıcıların sistem kaynaklarını daha verimli kullanabilmesi için yeni bir Game Mode özelliği üzerinde çalışıyor. Henüz geliştirme aşamasındaki özellik, oyun çalışırken Discord masaüstü uygulamasının CPU ve GPU kullanımını azaltmayı amaçlıyor.

    Discord'a Game Mode geliyor

    Discord Previews tarafından paylaşılan bilgilere göre istemci, bir oyunun çalıştığını otomatik olarak algılayacak. Ardından uygulamadaki bazı animasyonlar azaltılacak ve belirli görsel efektler devre dışı bırakılacak. Böylece Discord'un arka planda tükettiği sistem kaynaklarının azaltılması ve daha fazla kaynağın doğrudan oyuna ayrılması hedefleniyor.

    Game Mode'un aslında Discord'da bulunan bazı mevcut ayarları otomatik hale getirmesi bekleniyor. Örneğin platformda bulunan Reduced Motion seçeneği animasyonları ve hareket efektlerini azaltabiliyor. Yeni özellik ise kullanıcıların bu ayarları oyun başlatıldığında manuel olarak değiştirmesine gerek bırakmadan otomatik şekilde devreye sokacak.

    Kaçıranlar için Discord, Eylül ayında masaüstü uygulamasını Electron 42 sürümüne taşıdı. Discord'un açıkladığı verilere göre bu değişiklik ve uygulama tarafındaki diğer düzenlemeler, medyan CPU kullanımında yaklaşık yüzde 17 azalma sağladı. Bunun karşılığında medyan bellek kullanımında yaklaşık yüzde 4 artış yaşandı. Ek olarak yapılan bir başka masaüstü optimizasyonunun CPU kullanımını yaklaşık yüzde 3 daha düşürdüğü açıklandı.

    Discord daha önce bellek tüketimiyle ilgili sorunlar için de çeşitli çözümler test etmişti. Şirketin üzerinde çalıştığı deneylerden biri, istemcinin bellek kullanımının 4 GB'ı aşması durumunda otomatik olarak yeniden başlatılmasıydı. Discord bunun kalıcı bir çözüm değil, bellek baskısını azaltmak için geçici bir yöntem olduğunu belirtmişti.

    Yeni Game Mode'un özellikle Discord'u oyun sırasında sürekli açık tutan kullanıcılar açısından nasıl bir fark yaratacağı ise özelliğin gerçek kullanımda ne kadar kaynak tasarrufu sağlayacağına bağlı olacak. Discord şu aşamada Game Mode için resmi bir çıkış tarihi açıklamış değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Audi A6 e-tron tek şarjla menzil rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    evde durduk yere sigorta atması plastik çizik giderici en iyi sivrisinek kovucu yorumları hyundai getz 1.3 gls yorumları megane 4 tesla ekran

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OMIX O1 Icon
    OMIX O1 Icon
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100.210H-BF00X-G-F
    Casper Nirvana S100.210H-BF00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum