    Discord, tepki çeken yaş doğrulama planını erteledi

    Discord, yaş doğrulama sisteminin küresel lansmanını yılın ikinci yarısına erteledi. Şirket, alternatif doğrulama yöntemleri ve cihaz içi biyometrik tespitle daha şeffaf olacak.

    Discord, tepki çeken yaş doğrulama planını erteledi Tam Boyutta Gör
    Discord, yaş doğrulama politikasına yönelik tepkilerin ardından planlarını ertelediğini ve önemli değişikliklere gideceğini duyurdu. Şirket, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate aldığını vurgularken yeni yaklaşımın seçim hakkı ve şeffaflık ilkeleri üzerine inşa edileceğini açıkladı.

    Bu ayın başında platform, yaşa duyarlı içeriklere erişim için yeni bir doğrulama sistemi devreye alacağını duyurmuştu. Ancak özellikle kimlik belgesi paylaşımı ve biyometrik verilerin kullanımı konusunda kullanıcılar arasında ciddi soru işaretleri oluştu. Benzer uygulamaların farklı platformlarda sorunlu sonuçlar doğurmuş olması da endişeleri artırdı. Artan tepkiler üzerine şirket, uygulama takvimini yeniden değerlendirme kararı aldı.

    2026’nın ikinci yarısına ötelendi

    Discord, yaş doğrulama sisteminin küresel çapta hayata geçirilmesini 2026’nın ikinci yarısına bıraktığını açıkladı. Şirket, genç kullanıcıları korumaya yönelik ulusal düzenlemelerin bulunduğu ülkelerde yasal yükümlülüklerini yerine getireceğini belirtti. Ancak dünya genelindeki tam kapsamlı uygulamanın, sistem üzerinde yapılacak düzenlemeler tamamlanmadan başlatılmayacağı ifade edildi.

    Yeni plan kapsamında kullanıcıların yaşlarını doğrulamak için daha fazla yöntem sunulacak. Bunlar arasında kredi kartı ile doğrulama seçeneği de yer alıyor. Böylece yaşa bağlı içeriklere erişmek isteyen kullanıcıların kimlik belgesi yüklemesi ya da yüz taraması yapması zorunlu olmayacak.

    Şirket, yaş doğrulama gerektiren kullanıcı oranının yüzde 10’dan az olduğu belirtilirken bu kullanıcılar için sunulacak seçeneklerin yalnızca yaş bilgisini teyit etmeye odaklanacağını vurgulandı.

    Discord, doğrulama hizmeti sunan iş ortakları konusunda da daha şeffaf bir politika izleyeceğini açıkladı. Şirket, özellikle yüz taraması teknolojilerinde testlerin tamamen cihaz üzerinde gerçekleştirileceğinin altını çizdi. Yani biyometrik veriler harici sunuculara aktarılmayacak.

    Platform ayrıca yaşa bağlı içerik barındıran topluluklar için yeni bir teknik çözüm üzerinde çalışıyor. Geliştirilen yeni spoiler kanal seçeneği, belirli kanallarda yaş kısıtlaması uygulanmasına olanak tanıyacak. Böylece bir sunucudaki tüm üyelerin yaş doğrulaması yapması gerekmeyecek. Yalnızca yaşa duyarlı içeriklerin bulunduğu kanallar için doğrulama istenecek.

    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

