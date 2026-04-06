Türkiye'de erişime kapalı olan Discord ve Roblox için yeni açıklama paylaşıldı

İlk adımlar atıldı
Bakan Uraloğlu, platformlarla görüşme süreçlerinin devam ettiğini, bu görüşmelerden somut ve olumlu adımlar atıldığını duyurdu. Ancak bu olumlu gelişme, kesin bir geri dönüş müjdesinden ziyade, belirlenen kurallar çerçevesinde şartlar içeriyor. Görüşmelerin merkezinde, "istenmeyen ve zararlı kabul edilen içeriklerin tamamen çıkarılması veya Türkiye'deki kullanıcılar için gizlenmesi" var.
Bu çerçevede, platformların yeniden hizmet verebilmesi için iki temel gereklilik olacak. Birincisi, şüpheli içeriklerin sistemden tamamen temizlenmesi ya da yerel kullanıcılar için filtrelenmesi. İkincisi ise, BTK'nın belirlediği düzenlemelere tam uyum sağlamak. Bu durum, hem Discord hem de Roblox için zorlayıcı bir yönetim yükümlülüğü getiriyor.
Kaçıranlar için Discord, yaşa duyarlı içeriklere erişim için yeni bir doğrulama sistemi devreye alacağını duyurmuştu. Ancak bu özellik, özellikle kimlik belgesi paylaşımı ve biyometrik verilerin kullanımı konusundaki endişeler nedeniyle 2026'nın ikinci yarısına kadar ertelendi. Dolayısıyla platformun ne zaman erişime açılacağını şimdilik bilmiyoruz.
