    Türkiye'de erişime kapalı olan Discord ve Roblox için yeni açıklama paylaşıldı

    Türkiye'de erişime kapatılan Discord ve Roblox için bekleyiş sürüyor. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, platformların yeniden açılması için olumlu temaslar kurulduğunu duyurdu.

    Discord ve Roblox'un açılması için yeni gelişme paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Roblox ve Discord’un Türkiye’de yeniden açılmasıyla ilgili bekleyiş sürerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan yeni açıklamalar geldi. Her iki platformun da 2024 yılında alınan kararlarla erişime engellenmesinin ardından devam eden görüşmelerde yeni bir aşamaya geçildi.

    İlk adımlar atıldı

    Bakan Uraloğlu, platformlarla görüşme süreçlerinin devam ettiğini, bu görüşmelerden somut ve olumlu adımlar atıldığını duyurdu. Ancak bu olumlu gelişme, kesin bir geri dönüş müjdesinden ziyade, belirlenen kurallar çerçevesinde şartlar içeriyor. Görüşmelerin merkezinde, "istenmeyen ve zararlı kabul edilen içeriklerin tamamen çıkarılması veya Türkiye'deki kullanıcılar için gizlenmesi" var.

    Bu çerçevede, platformların yeniden hizmet verebilmesi için iki temel gereklilik olacak. Birincisi, şüpheli içeriklerin sistemden tamamen temizlenmesi ya da yerel kullanıcılar için filtrelenmesi. İkincisi ise, BTK'nın belirlediği düzenlemelere tam uyum sağlamak. Bu durum, hem Discord hem de Roblox için zorlayıcı bir yönetim yükümlülüğü getiriyor.

    Kaçıranlar için Discord, yaşa duyarlı içeriklere erişim için yeni bir doğrulama sistemi devreye alacağını duyurmuştu. Ancak bu özellik, özellikle kimlik belgesi paylaşımı ve biyometrik verilerin kullanımı konusundaki endişeler nedeniyle 2026’nın ikinci yarısına kadar ertelendi. Dolayısıyla platformun ne zaman erişime açılacağını şimdilik bilmiyoruz.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 13 saat önce

    .

    D
    Dr.Perga 2 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26 Ultra
    Samsung Galaxy S26 Ultra
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS ExpertBook P1
    ASUS ExpertBook P1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
