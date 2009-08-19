Discovery Communications'dan iPhone/iPod'a özel yazılım

Amerikan merkezli Discovery Channel, TLC, Animal Planet, Discovery Health Channel, Travel Channel gibi kanallarıyla dünyanın önde gelen medya şirketlerinden olan Discovery Communications, iPhone/iPod kullanıcıları için hazırladığı Discovery Channel yazılımını App Store'dan kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Mythbusters, Man vs. Wild, Dirty Jobs, Time Warp, Deadliest Catch, Cash Cab ve Shark Week gibi Discovery Channel'ın sevilen programlarının videolarına hareket halinde heryerden ulaşılmasına izin veren yazılım aynı zamanda, foto galerilerini, tv rehberini ve Discovery News'den anlık güncellenen haberleri de kullanıcılarına sunuyor.

Şimdilik AppStore Türkiye'de bulunmayan ancak AppStore Amerika'da ücretsiz olarak satışa sunulan Discovery Channel uygulamasını burayı tıklayarak (Bağlantıyı açabilmek için iTunes'un yüklü olması gerekir) inceleyebilir ve yükleyebilirsiniz.

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