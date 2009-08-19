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Discovery Communications'dan iPhone/iPod'a özel yazılım

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,7b
1
17
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Amerikan merkezli Discovery Channel, TLC, Animal Planet, Discovery Health Channel, Travel Channel gibi kanallarıyla dünyanın önde gelen medya şirketlerinden olan Discovery Communications, iPhone/iPod kullanıcıları için hazırladığı Discovery Channel yazılımını App Store'dan kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Mythbusters, Man vs. Wild, Dirty Jobs, Time Warp, Deadliest Catch, Cash Cab ve Shark Week gibi Discovery Channel'ın sevilen programlarının videolarına hareket halinde heryerden ulaşılmasına izin veren yazılım aynı zamanda, foto galerilerini, tv rehberini ve Discovery News'den anlık güncellenen haberleri de kullanıcılarına sunuyor.

Şimdilik AppStore Türkiye'de bulunmayan ancak AppStore Amerika'da ücretsiz olarak satışa sunulan Discovery Channel uygulamasını burayı tıklayarak (Bağlantıyı açabilmek için iTunes'un yüklü olması gerekir) inceleyebilir ve yükleyebilirsiniz.

Discovery Communications'dan iPhone/iPod'a özel yazılım
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Discovery Communications'dan iPhone/iPod'a özel yazılım
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Discovery Communications'dan iPhone/iPod'a özel yazılım
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onux53 10 yıl
Güzel Paylasım

Size bir sey sormak ıstıyorum yenı konu acmak ıstemedım.

bugun turkcell ın sıtesınde gezınırken mobil tv uygulamasını gordum hosuma da gıttı ama bakayım dedım hangı telefonlar desteklıyor dıye

ancak ıphone yoktu.


yanı bu telefon mobıl tv olmuyor mu turkcell uygulamasında
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bobita 10 yıl
onux53

Güzel Paylasım

Size bir sey sormak ıstıyorum yenı konu acmak ıstemedım.

bugun turkcell ın sıtesınde gezınırken mobil tv uygulamasını gordum hosuma da gıttı ama bakayım dedım hangı telefonlar desteklıyor dıye

ancak ıphone yoktu.


yanı bu telefon mobıl tv olmuyor mu turkcell uygulamasında

Maalesef olmuyor...
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AlvcooL1 10 yıl

onux53

Güzel Paylasım

Size bir sey sormak ıstıyorum yenı konu acmak ıstemedım.

bugun turkcell ın sıtesınde gezınırken mobil tv uygulamasını gordum hosuma da gıttı ama bakayım dedım hangı telefonlar desteklıyor dıye

ancak ıphone yoktu.


yanı bu telefon mobıl tv olmuyor mu turkcell uygulamasında



Net tv vs vs tv uygulamaları var app store'da ama turkcell'in desteklediği ntv paketleri falan var mobil tv destekliyor.
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