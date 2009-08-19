Discovery Communications'dan iPhone/iPod'a özel yazılım

Amerikan merkezli Discovery Channel, TLC, Animal Planet, Discovery Health Channel, Travel Channel gibi kanallarıyla dünyanın önde gelen medya şirketlerinden olan Discovery Communications, iPhone/iPod kullanıcıları için hazırladığı Discovery Channel yazılımını App Store'dan kullanıma sunulduğunu açıkladı.
Mythbusters, Man vs. Wild, Dirty Jobs, Time Warp, Deadliest Catch, Cash Cab ve Shark Week gibi Discovery Channel'ın sevilen programlarının videolarına hareket halinde heryerden ulaşılmasına izin veren yazılım aynı zamanda, foto galerilerini, tv rehberini ve Discovery News'den anlık güncellenen haberleri de kullanıcılarına sunuyor.
Şimdilik AppStore Türkiye'de bulunmayan ancak AppStore Amerika'da ücretsiz olarak satışa sunulan Discovery Channel uygulamasını burayı tıklayarak (Bağlantıyı açabilmek için iTunes'un yüklü olması gerekir) inceleyebilir ve yükleyebilirsiniz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Size bir sey sormak ıstıyorum yenı konu acmak ıstemedım.
bugun turkcell ın sıtesınde gezınırken mobil tv uygulamasını gordum hosuma da gıttı ama bakayım dedım hangı telefonlar desteklıyor dıye
ancak ıphone yoktu.
yanı bu telefon mobıl tv olmuyor mu turkcell uygulamasında
Maalesef olmuyor...
Net tv vs vs tv uygulamaları var app store'da ama turkcell'in desteklediği ntv paketleri falan var mobil tv destekliyor.