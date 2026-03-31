    Disney, Epic Games'i satın almayı değerlendiriyor

    Bu hafta gelen açıklamalar, Disney'in Epic Games'i satın alma ihtimalini değerlendirdiğini gösteriyor. Epic tarafında yaşanan finansal sıkıntılar, bu söylentilere farklı bir boyut kazandırıyor.

    Video oyun sektörü son yıllarda eğlence endüstrisinin en hızlı büyüyen alanlarından biri hâline gelirken, büyük medya şirketleri de bu alandaki varlıklarını güçlendirmek için daha agresif adımlar atmaya başladı. Özellikle içerik üretimi ile interaktif deneyimleri bir araya getiren projelerin öne çıkması, oyun stüdyolarını sadece bir yazılım geliştiricisi olmaktan çıkarıp devasa birer eğlence platformuna dönüştürdü. Bu dönüşümün merkezinde ise, geliştirdiği Fortnite ile milyarlarca dolarlık bir ekosistem yaratan Epic Games yer alıyor. Görünen o ki bu başarı, eğlence devlerinin iştahını kabartmaya devam ediyor. Nitekim son günlerde gündeme gelen iddialar, Disney'de Epic Games’i satın alma ihtimalini ciddi şekilde değerlendiren isimlerin olduğunu gösteriyor.

    Eski Disney Yöneticisi Kevin Mayer: Disney, Epic Games'i Almalı

    Bu iddiaların merkezinde, Disney’in geçmişte gerçekleştirdiği büyük satın almaların arkasındaki isimlerden biri olan Kevin Mayer bulunuyor. Mayer, katıldığı bir yayında Disney’in bir sonraki büyük hamlesinin Epic Games gibi bir oyun şirketini satın almak olması gerektiğini açıkça dile getirdi. Mayer’ın bu konudaki görüşleri, sıradan bir yorumdan ibaret değil; zira kendisi daha önce Pixar, Marvel Entertainment, Star Wars ve 21st Century Fox gibi milyarlarca dolarlık satın alımlarda aktif rol oynayan kilit isimlerden biriydi. Bu nedenle Mayer’ın Epic Games çıkışı, sektörde dikkatle takip edilen bir öneri olarak öne çıkıyor.

    Teknoloji Muhabiri Alex Health: Disney İçinde Epic Games'i Almak İsteyen Bazı Yöneticler Var

    Üstelik Mayer bu görüşünde yalnız değil. Teknoloji muhabiri Alex Heath, bu hafta katıldığı bir podcast'te Disney içinde üst düzey bazı yöneticilerin Epic Games’i satın almak istediğini “kesin olarak bildiğini” ifade etti. Ancak şirket içinde bu fikre karşı çıkan önemli bir kesimin de olduğu belirtiliyor. Bu durum, Disney’in oyun sektörüne nasıl yaklaşması gerektiği konusunda şirket içinde bir görüş ayrılığı yaşandığını gösteriyor.

    Zamanlama ise bu iddiaları daha da dikkat çekici hâle getiriyor. Epic Games kısa süre önce yaklaşık 1000’den fazla çalışanını işten çıkararak ciddi bir küçülmeye gitti. Şirket CEO’su Tim Sweeney, bu kararın arkasında gelirlerin giderleri karşılamaması olduğunu açıkça ifade etti. Özellikle Fortnite’ın oyuncu sayısında son dönemde yaşanan düşüş, şirketin gelir tarafında baskı yaratmış durumda. Paylaşılan verilere göre PlayStation platformunda ortalama oyuncu başına düşen aylık oynama süresi bir yıl içinde 21 saatten 16 saate kadar gerilemiş durumda.

    Bu tablo, Epic Games’in değerlemesine de doğrudan yansımış görünüyor. Disney, 2024 yılında şirkete 1.5 milyar dolarlık yatırım yaparak yaklaşık %7’lik bir hisse almış ve o dönemde Epic’in değeri 22.5 milyar dolar olarak belirlenmişti. Bugün gerçekleşecek olası bir satın alımda ise daha farklı değerlemenin yapılabileceği düşünülüyor.

    Epic Games’in Disney için cazip olmasının tek nedeni Fortnite değil. Şirketin geliştirdiği Unreal Engine, bugün sadece oyun sektöründe değil; film prodüksiyonlarından tema parkı deneyimlerine kadar geniş bir alanda kullanılıyor. Nitekim Unreal Engine’in hâlihazırda Disney’in 15’ten fazla tema parkı projesinde aktif olarak kullanıldığı biliniyor. Ayrıca Disney markalarının yer aldığı oyun projelerinde de bu motorun tercih edilmesi, iki şirket arasında zaten teknik bir bağ olduğunu gösteriyor.

    Tim Sweeney, Epic Games'in Bağımsız Kalmasını İstiyor

    Ancak bu potansiyel satın alımın önünde ciddi engeller bulunuyor. Bunların başında, Epic Games’in kurucusu ve CEO’su Tim Sweeney geliyor. Şirketin yaklaşık %41’ine sahip olmasına rağmen oy haklarının çoğunluğunu elinde bulunduran Tim Sweeney, Epic’in bağımsız kalması gerektiğini savunan bir isim olarak biliniyor. Bu da olası bir satışın onun onayı olmadan gerçekleşmesini neredeyse imkânsız hâle getiriyor. Ayrıca Çin merkezli teknoloji devi Tencent’in şirkette yaklaşık %40’lık bir paya sahip olması, böyle bir satın alımın ABD’de ciddi regülasyon süreçlerinden geçmesine neden olabilir.

    Son bir hafta içinde yaşanan gelişmeler ve yapılan açıklamalar, Disney'in oyun dünyasına yönelik büyük bir hamle yapmasının artık sadece bir ihtimal değil, neredeyse bir beklenti hâline geldiğini gösteriyor.

