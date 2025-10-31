Giriş
    Disney+, HDR10+ içerikleri yayınlamaya başladı

    Disney+ platformunda HDR10+ formatında film ve diziler yayınlanmaya başladı. HDR10 Plus içerikler başlangıçta Hulu yapımlarıyla sınırlı olacak.                  

    Disney+ HDR10 Plus filmler & diziler Tam Boyutta Gör
    Samsung, yaptığı açıklamada 1.000'den fazla Hulu içeriğinin HDR10+ formatında izlenebileceğini, gelecekte de başka Disney+ içeriklerinin HDR10+'ı destekleyeceğini belirtti. Disney+, daha önce yalnızca HDR10 ve Dolby Vision HDR formatlarını destekliyordu.

    Disney+’ın HDR10+ içeriklerinin izlenebileceği ilk cihazlar Samsung TV’ler olacak. Samsung, 2018'den itibaren OLED TV'ler, The Frame TV'ler, QLED TV'ler ve Micro RGB TV'ler dahil olmak üzere Samsung Crystal UHD TV'lerinin ve üzeri modellerinin HDR10+'ı desteklediğini belirtti.

    Hulu, 2021 yılında HDR10, HDR10+ ve Dolby Vision formatlarında bazı içerikleri sunmaya başladı. Disney artık Hulu'nun sahibi ve hem Disney+ hem de Hulu içerikleriyle birleşik bir uygulama oluşturduğuna göre, Disney+ da HDR10+ formatında sınırlı sayıda içerik sunabiliyor.

    Netflix, Mart ayında HDR10+ desteğini ekledi. Amazon Prime Video ve Apple TV yayın hizmetleri de HDR10+'ı destekliyor. Netflix ve Prime Video gibi bazı yayın hizmetleri, HDR izlemek için kullanıcıların daha pahalı abonelikler satın almasını gerektirse de, Disney+'ın en ucuz abonelik planına abone olanlar HDR içerikleri izleyebiliyor.

