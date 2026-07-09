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    Disney'in büyük umutlar bağladığı Moana adeta yerden yere vuruluyor

    Animasyon filmleriyle gişede fırtınalar estiren Moana serisi, bu hafta canlı aksiyon uyarlamasıyla sinemalara geliyor. Ne var ki ilk yorumlar ve gişe raporları, büyük bir fiyaskoya işaret ediyor.

    Disney'in büyük umutlar bağladığı Moana yerden yere vuruluyor Tam Boyutta Gör
    Moana, Disney'in son yıllarda çıkan en başarılı serileri arasında yer alıyor. 2016 yılında çıkan ilk film dünya genelinde 643 milyon dolar hasılat yaparken, 2024'te gelen devam filmi çıtayı daha da yükselterek gişede 1 milyar doları geçti. Bu yüzden ilk filmin bu hafta çıkacak live-action (animasyon olmayan) uyarlamasından da beklentiler oldukça yüksekti. Ancak film bu beklentileri karşılamaktan epey uzak görünüyor.

    10 Temmuz'da, yani yarın dünya genelinde vizyona girecek olan live-action Moana filmine yönelik basın ambargosu kalktı ve ilk eleştiriler yayınlandı. Ortaya çıkan tablo, Disney adına tam anlamıyla felaket oldu. Çünkü yeni Moana filmi adeta yerden yere vuruluyor. Birden fazla eleştirmen tarafından "para tuzağı" olarak tanımlanan filmin Rotten Tomatoes puanı %35. MetaCritic'teki eleştirmen puanı ise 45. Bu da Moana'yı Disney'in live-action uyarlamaları arasında en düşük puan alan filmlerden biri yapıyor.

    Moana Gişede de Çakılacak Gibi Görünüyor

    Üstelik Disney'in en büyük problemi bu da değil. Daha önce çok kötü yorumlar alan filmlerin gişede başarı yakaladığına şahit olduk. Ancak Moana için bu senaryo söz konusu olmayacak gibi görünüyor. Çünkü paylaşılan ilk öngörüler, filmin ABD'deki ilk hafta sonu hasılatının yaklaşık 40 milyon dolar civarında olacağını söylüyor. Bütçesi 200 milyon doları aşan bir film için bu rakamlar fiyaskonun habercisi

    Moana'nın nasıl bir performans sergileyeceğini bekleyip göreceğiz. Ancak bugün itibarıyla ortaya çıkan tablo, Disney'in büyük umutlar bağladığı Moana'nın stüdyonun belki de en büyük fiyaskolarından birine dönüşeceğini gösteriyor.

    Antik Polinezya'da geçen Moana, kendisini usta bir kaşif olarak kanıtlamak ve atalarının yarım kalan arayışını tamamlamak için cüretkar bir göreve yelken açan cesur bir gencin hikâyesini anlatıyor. Bu yolculuğunda ona, bir yarı tanrı olan Maui eşlik ediyor.

    Aynı animasyon versiyonu gibi bu yeni versiyon da Moana'nın atıldığı macerayı şarkılar eşliğinde anlatıyor. Müzikal türünden de beslenen filmde Moana'yı genç oyuncu Catherine Laga'aia canlandırıyor. Ünlü oyuncu Dwayne Johnson ise Maui rolüyle geri dönüyor ki kendisi animasyon filmlerde de bu karakteri seslendiriyordu.

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