Disney, Infinity Vision salonlarını duyurdu: Hedef IMAX’e rakip olmak

Bu sertifikayı alacak salonların belirli teknik kriterleri karşılaması gerekiyor. Bunlar arasında mümkün olan en büyük perde boyutu, yüksek parlaklık ve netlik sunan lazer projeksiyon sistemleri ve tamamen kapsayıcı (surround) bir ses deneyimi sunan premium ses formatları yer alıyor. Şirket, bu standartların bir araya gelmesiyle izleyicilere filmlerin tasarlandığı şekilde sunulabileceğini savunuyor.

Halihazırda ABD’de 75, dünya genelinde ise 300 civarında salona Infinity Vision sertifikası verildiği açıklandı. Disney’in planı ise bu sayıyı hızla artırarak, izleyicilerin “en iyi salonu” daha kolay ayırt edebileceği bir yapı oluşturmak ve Avengers: Doomsday'i bu salonlarda gösterime sokmak. Tabii bu Disney'in odaklandığı kısım. İşin diğer tarafında ise şirketinIMAX salonları için diğer stüdyolarla rekabet etmesi gerektiği gerçeği yatıyor.

IMAX Salonlarını Dune 3'e Kaptıran Disney, Infinity Vision ile IMAX'i İkame Etmeye Çalışıyor Olabilir

Bildiğiniz gibi bu yıl Dune 3 ile Avengers: Doomsday aynı gün (18 Aralık) vizyona girecek. İlk olarak Warner Bros. bu tarihi seçtiği için IMAX ile de onlar anlaşmış durumda. Bu yüzden iki film çıktığında, IMAX salonlarının büyük bölümü Dune 3'e ayrılacak ki bu seansların bir kısmının biletleri aylar önceden tükendi. Tuhaf bir şekilde yeni Avengers filmini Dune 3 ile aynı güne koyan Disney ise bu salonların önemli bir kısmından mahrum kalacak. Stüdyonun tam da bu dönemde Infinity Vision'ı duyurması, doğal olarak bu durumu akıllara getiriyor. IMAX konusunda her zaman istediğini alamayan Disney, bir nevi kendi alternatifini oluşturuyor. Ya da en azından sinema izleyicisinde böyle bir izlenim yaratmaya çalışıyor. Yoksa Infinity Vision sertifikası verilmiş sıradan bir sinemanın bir IMAX salonuyla aynı deneyimi sunması zor görünüyor.