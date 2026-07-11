Disney Plus'a tamamen ücretsiz bir paket eklenebilir

Tam Boyutta Gör Dijital platformlar arasında artan rekabet Netflix, HBO Max, Disney+ gibi platformların abonelerini ellerinde tutmalarını hiç olmadığı kadar zorlaştırmış durumda. Öyle ki bugün Netflix bile bu konuda zorlanıyor. Üstelik sadece rakip dijital servisler değil, YouTube da ciddi bir tehdit oluşturuyor. YouTube'un TV'deki kullanım süresi arttıkça, dijital platformlarda geçirilen süre düşüyor.

Tamamen ücretsiz erişilebilen bu rakiple başa çıkmak için yeni yöntemlere ihtiyaç olduğunu düşünen Disney, şimdi tamamen ücretsiz bir Disney+ servisini masaya yatırıyor. Elbette bu ücretsiz versiyonda tüm içeriklerin olması beklenmiyor. Ancak Disney, belli başlı içeriklerin tamamen ücretsiz olarak kullanıcılara sunulduğu, abonelik ücretleri yerine sadece reklam gelirlerine bel bağlayan bir paket de sunmaya başlayabilir. Nitekim şu anda şirketin bu konuyu ciddi ciddi değerlendirdiği belirtiliyor.

Netflix'e yakında canlı TV ve ortak paketler eklenebilir 1 gün önce eklendi

Disney+, Diğer Platformlara da Örnek Olabilir

Disney+ böyle bir yola girmeyi tercih ederse zamanla diğer dijital platformların da takip edeceği yeni bir yol açabilir. Nitekim daha önce reklamlı paketlerde bir benzerini görmüştük. İlk başta sadece bir iki platformda denenen reklamlı paketler, bugün artık hepsinin parçası hâline gelmiş durumda. Eğer Disney+'ın bu deneyi başarılı olursa, bir benzerini şimdi ücretsiz paketlerde de görebiliriz.

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Disney Plus'a ücretsiz bir paket eklenebilir

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