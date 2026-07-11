Disney Plus'a tamamen ücretsiz bir paket eklenebilir

Tamamen ücretsiz erişilebilen bu rakiple başa çıkmak için yeni yöntemlere ihtiyaç olduğunu düşünen Disney, şimdi tamamen ücretsiz bir Disney+ servisini masaya yatırıyor. Elbette bu ücretsiz versiyonda tüm içeriklerin olması beklenmiyor. Ancak Disney, belli başlı içeriklerin tamamen ücretsiz olarak kullanıcılara sunulduğu, abonelik ücretleri yerine sadece reklam gelirlerine bel bağlayan bir paket de sunmaya başlayabilir. Nitekim şu anda şirketin bu konuyu ciddi ciddi değerlendirdiği belirtiliyor.
Disney+, Diğer Platformlara da Örnek Olabilir
Disney+ böyle bir yola girmeyi tercih ederse zamanla diğer dijital platformların da takip edeceği yeni bir yol açabilir. Nitekim daha önce reklamlı paketlerde bir benzerini görmüştük. İlk başta sadece bir iki platformda denenen reklamlı paketler, bugün artık hepsinin parçası hâline gelmiş durumda. Eğer Disney+'ın bu deneyi başarılı olursa, bir benzerini şimdi ücretsiz paketlerde de görebiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: