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    Disney Plus fiyatı bugün zamlanıyor: İşte yeni abonelik ücretleri

    Disney Plus fiyatı 8 Aralık 2022 tarihi itibarıyla yurt dışında zamlanacak. Yeni Disney Plus abonelik ücretleri (aylık ve yıllık) ne kadar olacak?                
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    disney plus fiyat zam Tam Boyutta Gör
    Netflix’in ardından Disney Plus da abonelik ücretlerinde artışa gidiyor. 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren Disney Plus’a üye olanlar, %30 oranında bir fiyat artışından etkilenecek. Yeni fiyatlandırma, Amerika için geçerli olsa da sonrasında Türkiye’de de uygulanmaya başlayacaktır.

    Yeni fiyatlar 8 Aralık'ta uygulanacak

    Disney Plus fiyatı şu anda Amerika’da aylık 7.99 dolar, yıllık 79.99 dolar. 8 Aralık itibarıyla aylık paketin fiyatı 10.99 dolara çıkarılacak.

    Reklamlı Disney+ üyeliği alanlar, 7.99 dolardan izlemeye devam edecek. Reklamlar can sıkıcı ancak her ay daha yüksek fatura ödemek istemeyenler, çok fazla ekstraya ihtiyaç duymayanlar ve yıllık plana geçmeye hazır olmayanlar için iyi bir paket. Disney Plus’ı ailesiyle birlikte izleyenler için de daha uygun fiyattan yıllık pakete geçmek için son şans! Şu anda Disney+ yıllık fiyatı 79 dolar ancak bu fiyat 8 Aralık’ta artacak.

    Türkiye fiyatı henüz güncellenmedi

    Disney Plus, Türkiye'de hizmete girdiğinden beri fiyatı değişmedi. Disney+ fiyatı; aylık 34.99 TL, yıllık 349.99 TL.

    Netflix Türkiye gibi Disney+ da ilerleyen dönemde abonelik ücretlerini güncelleyecektir. Tabii ki; Türkiye pazarına özel fiyatlandırma göreceğiz ancak umarız Netflix TR gibi yüksek abonelik fiyatlarıyla karşılaşmayız.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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