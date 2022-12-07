Disney Plus fiyatı bugün zamlanıyor: İşte yeni abonelik ücretleri

Tam Boyutta Gör Netflix’in ardından Disney Plus da abonelik ücretlerinde artışa gidiyor. 8 Aralık 2022 tarihinden itibaren Disney Plus’a üye olanlar, %30 oranında bir fiyat artışından etkilenecek. Yeni fiyatlandırma, Amerika için geçerli olsa da sonrasında Türkiye’de de uygulanmaya başlayacaktır.

Yeni fiyatlar 8 Aralık'ta uygulanacak

Disney Plus fiyatı şu anda Amerika’da aylık 7.99 dolar, yıllık 79.99 dolar. 8 Aralık itibarıyla aylık paketin fiyatı 10.99 dolara çıkarılacak.

Reklamlı Disney+ üyeliği alanlar, 7.99 dolardan izlemeye devam edecek. Reklamlar can sıkıcı ancak her ay daha yüksek fatura ödemek istemeyenler, çok fazla ekstraya ihtiyaç duymayanlar ve yıllık plana geçmeye hazır olmayanlar için iyi bir paket. Disney Plus’ı ailesiyle birlikte izleyenler için de daha uygun fiyattan yıllık pakete geçmek için son şans! Şu anda Disney+ yıllık fiyatı 79 dolar ancak bu fiyat 8 Aralık’ta artacak.

Türkiye fiyatı henüz güncellenmedi

Disney Plus, Türkiye'de hizmete girdiğinden beri fiyatı değişmedi. Disney+ fiyatı; aylık 34.99 TL, yıllık 349.99 TL.

Netflix Türkiye gibi Disney+ da ilerleyen dönemde abonelik ücretlerini güncelleyecektir. Tabii ki; Türkiye pazarına özel fiyatlandırma göreceğiz ancak umarız Netflix TR gibi yüksek abonelik fiyatlarıyla karşılaşmayız.

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