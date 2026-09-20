Disney+ izleyiciyi reklama boğacak, kaçış yok

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Artan maliyetler nedeniyle abonelik fiyatlarını arttırmak dijital platformlara istediği etkiyi yapmadı. İzleyicinin daha çok korsana yöneldiği bu dönemde platformlar çareyi herkese reklam izletmekte buluyor.

Disney+ tamamen reklamlı olacak

Platformun yavaş yavaş güncellediği üyelik sözleşmesine göre herhangi bir abonelik türünde içeriklerin öncesinde ve sonrasında, ayrıca kanallarda ve etkinliklerde reklam gösterimi yapılabilecek. Kullanıcı reklamları engellemeye yönelik uygulamalar kullanırsa video oynatıcı tamamen kapatılacak. Sadece çocuk modunda kanunlar gereği herhangi bir reklam yayınlanmıyor. Şimdilik reklamların uzunluğu veya ne zaman geçerli olacağı belli değil.

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Disney+ yeni üyeliklere ya da aboneliği yeniden başlatanlara bu sözleşmeyi zorunlu kılıyor. Ülkemizde ise 18 Haziran tarihinden itibaren mevcut aboneliklerin bu sözleşmeye geçirildiği görülüyor ancak global taraftaki içeriğin öncesinde sonrasında maddesi değil herhangi bir noktasında maddesi mevcut. Hali hazırda 449.90TL fiyat karşılığı reklamsız paket sunuluyordu ancak görüldüğü kadarıyla artık reklamsız paket kalmayacak. Bu tutum izleyici tarafında nasıl bir etki oluşturacak bunu son mali tabloda göreceğiz.

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