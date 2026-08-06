Disney Plus için ücretsiz paket planı doğrulandı

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde gelen haberler, Disney'in dijita platformu için tamamen ücretsiz bir paket sunmayı değerlendirdiğini ortaya çıkarmıştı. Bu plan şimdi doğrudan Disney tarafından doğrulandı. Disney yöneticisi Josh D'Amaro, Disney Plus için ücretsiz bir paket hazırladıklarını açıkladı.
Disney Yöneticisi Josh D'Amaro, Ücretsiz Paket Stratejisini Detaylandırdı
D'Amaro, yeni hamlenin fiyat konusunda daha hassas olan müşteri kitlesine ulaşarak kullanıcı kitlelerini genişletme stratejilerini destekleyeceğini belirtti. Reklam destekli diğer platformların aksine ellerindeki reklam alanlarının büyük oranda dolu olduğunu ifade eden yetkili, bu stratejinin reklam gelirlerini hızlandıracağını vurguladı. Ayrıca ücretsiz bir seçeneğin Disney+ abonesi kazanımını artırma potansiyeline dikkat çekerek, şu an için verilmiş somut bir karar bulunmasa da konunun aktif olarak değerlendirildiği aktardı.
Disney'in şimdi tamamen ücretsiz bir paket üzerinde durmasında reklam gelirlerinin dijital platformlar için giderek daha büyük bir gelir kalemine dönüşmesinin payı büyük. Ancak bir diğer faktör de TV ekranlarını git gide ele geçiren YouTube. YouTube'un TV'deki kullanım süresi arttıkça, dijital platformlarda geçirilen süre düşüyor. Tamamen ücretsiz erişilebilen bu rakiple başa çıkmak için Disney gibi şirketlerin de mevcut yaklaşımlarını değiştirmesi gerekebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
3 Kişi Okuyor (0 Üye, 3 Misafir) 1 Masaüstü 2 Mobil GENEL İSTATİSTİKLER
1745 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
disney plus, Disney ve