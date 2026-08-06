Disney Plus için ücretsiz paket planı doğrulandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Giderek artan rekabet yüzünden dijital platformların hem yeni kullanıcı çekmesi, hem de mevcut kullanıcı kitlesini elinde tutması giderek zorlaşıyor. Bu yüzden Netflix, Disney+, HBO Max gibi platormlar yeni stratejiler geliştirmeye çalışıyor. Daha düşük fiyatlara sunulan reklamlı paketler, bu noktada devreye sokulan çözümlerden biri oldu. Ancak şimdi platformlar bunun da bir adım ötesine geçmeye hazır görünüyor. Gelen son haberlere bakılırsa, bir sonraki adım tamamen ücretsiz paketler olabilir.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde gelen haberler, Disney'in dijita platformu için tamamen ücretsiz bir paket sunmayı değerlendirdiğini ortaya çıkarmıştı. Bu plan şimdi doğrudan Disney tarafından doğrulandı. Disney yöneticisi Josh D'Amaro, Disney Plus için ücretsiz bir paket hazırladıklarını açıkladı.

Disney Yöneticisi Josh D'Amaro, Ücretsiz Paket Stratejisini Detaylandırdı

D'Amaro, yeni hamlenin fiyat konusunda daha hassas olan müşteri kitlesine ulaşarak kullanıcı kitlelerini genişletme stratejilerini destekleyeceğini belirtti. Reklam destekli diğer platformların aksine ellerindeki reklam alanlarının büyük oranda dolu olduğunu ifade eden yetkili, bu stratejinin reklam gelirlerini hızlandıracağını vurguladı. Ayrıca ücretsiz bir seçeneğin Disney+ abonesi kazanımını artırma potansiyeline dikkat çekerek, şu an için verilmiş somut bir karar bulunmasa da konunun aktif olarak değerlendirildiği aktardı.

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Disney'in şimdi tamamen ücretsiz bir paket üzerinde durmasında reklam gelirlerinin dijital platformlar için giderek daha büyük bir gelir kalemine dönüşmesinin payı büyük. Ancak bir diğer faktör de TV ekranlarını git gide ele geçiren YouTube. YouTube'un TV'deki kullanım süresi arttıkça, dijital platformlarda geçirilen süre düşüyor. Tamamen ücretsiz erişilebilen bu rakiple başa çıkmak için Disney gibi şirketlerin de mevcut yaklaşımlarını değiştirmesi gerekebilir.

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Disney Plus ücretsiz paket geliyor

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