Disney, yeni Power Rangers dizisi için kararını verdi

Bu yeni Power Rangers dizisini, Disney+'ın Percy Jackson dizisinin de başında yer alan Jonathan E. Steinberg ve Dan Shotz hazırlıyordu. Aslında Disney'in ikilinin ortaya koyduğu projeden memnun olduğu söyleniyor. Ancak stüdyonun değişen planları ve bütçe konusundaki tereddütleri günün sonunda bu projeyi rafa kaldırmasına sebebiyet vermiş.
Hasbro, Farklı Bir Power Rangers Projesi Hazırlayabilir
Power Rangers markasının haklarını kontrol eden Hasbro, yıllardır yeni bir dizi yapmaya çalışıyor. Disney+'tan önce de Netflix ile iş birliği yapılmıştı. Ancak bu son proje gibi o da hazırlık aşamasının ötesine geçemedi. Hasbro'nun potansiyel gördüğü bu seriden vazgeçmesi beklenmiyor. Ancak şirket bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: