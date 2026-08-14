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    Disney, yeni Power Rangers dizisi için kararını verdi

    Disney+ platformu için hazırlanan yeni Power Rangers dizisinin akıbeti belli oldu. Disney, 2025'in Mart ayından beri hazırlık aşamasında olan dizi hakkında sürpriz bir karar aldı.

    Disney, yeni Power Rangers dizisi için kararını verdi Tam Boyutta Gör
    Son olarak 2017 yapımı sinema filmiyle izleyicilerin karşısına çıkan Power Rangers serisinin, Disney+ tarafından live-action, yani animasyon olmayan bir diziye dönüştürüleceği bir süre önce ortaya çıkmıştı. Aylardır hazırlık aşamasında olan bu dizi hakkında artık daha somut açıklamalar duymayı bekliyorduk. O açıklama geldi ama beklediğimiz gibi olmadı. Çünkü Disney, yeni Power Rangers dizisinden vazgeçti.

    Bu yeni Power Rangers dizisini, Disney+'ın Percy Jackson dizisinin de başında yer alan Jonathan E. Steinberg ve Dan Shotz hazırlıyordu. Aslında Disney'in ikilinin ortaya koyduğu projeden memnun olduğu söyleniyor. Ancak stüdyonun değişen planları ve bütçe konusundaki tereddütleri günün sonunda bu projeyi rafa kaldırmasına sebebiyet vermiş.

    Hasbro, Farklı Bir Power Rangers Projesi Hazırlayabilir

    Power Rangers markasının haklarını kontrol eden Hasbro, yıllardır yeni bir dizi yapmaya çalışıyor. Disney+'tan önce de Netflix ile iş birliği yapılmıştı. Ancak bu son proje gibi o da hazırlık aşamasının ötesine geçemedi. Hasbro'nun potansiyel gördüğü bu seriden vazgeçmesi beklenmiyor. Ancak şirket bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

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