Disney, The Mandalorian and Grogu konusunda endişeli; Fragmanlar beklenen etkiyi yaratmadı

The Mandalorian, Disney+'ta yayınlanan dizisi sayesinde kendisine bir hayran kitlesine oluşturmuş olsa da genel izleyicinin Star Wars serisine yönelik ilgisi azalmış gibi görünüyor. Bu da The Mandalorian and Grogu'nun gişe potansiyeline dair soru işaretleri yaratıyor. The Mandalorian and Grogu yaklaşık 170 milyon dolarlık bütçesiyle bugüne kadar çekilmiş en düşük bütçeli Star Wars filmlerinden biri olsa da gişede yaşayacağı olası bir hüsran, seriye sadece finansal olarak değil, prestij açısından da zarar verebilir.
Diğer yandan Disney'in 2027'de vizyona girecek Star Wars: Starfighter filminden ise son derece memnun ve umutlu olduğu belirtiliyor. Ryan Gosling'in başrolünü üstlendiği Starfighter'ın o eski filmlerin eğlenceli ruhunu yakaladığı söyleniyor. En azından Disney'in düşüncesi bu yönde.
The Mandalorian and Grogu, 22 Mayıs'ta Vizyona Girecek
Dizinin son sezonunda Mandalore gezegeninin kontrolü için mücadele verirken izlediğimiz Din Djarin ve Grogu, filmde ise farklı bir maceraya atılıyor. Çünkü Disney tarafından paylaşılan sinopsiste, Mando ve Grogu'nun İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderileceği belirtiliyor. Yani film, dizinin hikâyesiin devam etirmek yerine, Mando ve Grogu'nun farklı bir macerasını perdeye taşıyacak.
Pedro Pascal'ın Din Djarin rolüyle geri döndüğü The Mandalorian and Grogu'da, Alien serisinin yıldızı Sigourney Weaver da rol alıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Amy Sedaris, Jeremy Allen White, Jonny Coyne gibi isimler eşlik ediyor.
Dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian and Grogu, 22 Mayıs'ta vizyona girecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: