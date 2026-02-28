Disney, The Mandalorian and Grogu konusunda endişeli; Fragmanlar beklenen etkiyi yaratmadı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son Star Wars üçlemesinin yarattığı hayal kırıklığının ardından seriyi bir süre beyaz perdeden uzak tutan Disney, bu yaz vizyona girecek The Mandalorian and Grogu'nun seriyi rehabilite edeceğini umuyordu. Ancak filmin çıkış tarihi yaklaştıkça, Disney için endişe verici bir tablo ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, stüdyonun umduğu gibi büyük bir etki yaratamadı.

The Mandalorian, Disney+'ta yayınlanan dizisi sayesinde kendisine bir hayran kitlesine oluşturmuş olsa da genel izleyicinin Star Wars serisine yönelik ilgisi azalmış gibi görünüyor. Bu da The Mandalorian and Grogu'nun gişe potansiyeline dair soru işaretleri yaratıyor. The Mandalorian and Grogu yaklaşık 170 milyon dolarlık bütçesiyle bugüne kadar çekilmiş en düşük bütçeli Star Wars filmlerinden biri olsa da gişede yaşayacağı olası bir hüsran, seriye sadece finansal olarak değil, prestij açısından da zarar verebilir.

Diğer yandan Disney'in 2027'de vizyona girecek Star Wars: Starfighter filminden ise son derece memnun ve umutlu olduğu belirtiliyor. Ryan Gosling'in başrolünü üstlendiği Starfighter'ın o eski filmlerin eğlenceli ruhunu yakaladığı söyleniyor. En azından Disney'in düşüncesi bu yönde.

The Mandalorian and Grogu, 22 Mayıs'ta Vizyona Girecek

Dizinin son sezonunda Mandalore gezegeninin kontrolü için mücadele verirken izlediğimiz Din Djarin ve Grogu, filmde ise farklı bir maceraya atılıyor. Çünkü Disney tarafından paylaşılan sinopsiste, Mando ve Grogu'nun İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderileceği belirtiliyor. Yani film, dizinin hikâyesiin devam etirmek yerine, Mando ve Grogu'nun farklı bir macerasını perdeye taşıyacak.

Pedro Pascal'ın Din Djarin rolüyle geri döndüğü The Mandalorian and Grogu'da, Alien serisinin yıldızı Sigourney Weaver da rol alıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Amy Sedaris, Jeremy Allen White, Jonny Coyne gibi isimler eşlik ediyor.

Dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian and Grogu, 22 Mayıs'ta vizyona girecek.

