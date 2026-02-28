Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Disney, The Mandalorian and Grogu konusunda endişeli; Fragmanlar beklenen etkiyi yaratmadı

    Yedi yıl sonra çıkan ilk Star Wars filmi olacak The Mandalorian and Grogu, Disney'yi endişelendiriyor. Çünkü şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, stüdyonun beklediği kadar ilgi görmedi.

    The Mandalorian and Grogu filminden yeni fragman geldi Tam Boyutta Gör
    Son Star Wars üçlemesinin yarattığı hayal kırıklığının ardından seriyi bir süre beyaz perdeden uzak tutan Disney, bu yaz vizyona girecek The Mandalorian and Grogu'nun seriyi rehabilite edeceğini umuyordu. Ancak filmin çıkış tarihi yaklaştıkça, Disney için endişe verici bir tablo ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, stüdyonun umduğu gibi büyük bir etki yaratamadı.

    The Mandalorian, Disney+'ta yayınlanan dizisi sayesinde kendisine bir hayran kitlesine oluşturmuş olsa da genel izleyicinin Star Wars serisine yönelik ilgisi azalmış gibi görünüyor. Bu da The Mandalorian and Grogu'nun gişe potansiyeline dair soru işaretleri yaratıyor. The Mandalorian and Grogu yaklaşık 170 milyon dolarlık bütçesiyle bugüne kadar çekilmiş en düşük bütçeli Star Wars filmlerinden biri olsa da gişede yaşayacağı olası bir hüsran, seriye sadece finansal olarak değil, prestij açısından da zarar verebilir.

    Diğer yandan Disney'in 2027'de vizyona girecek Star Wars: Starfighter filminden ise son derece memnun ve umutlu olduğu belirtiliyor. Ryan Gosling'in başrolünü üstlendiği Starfighter'ın o eski filmlerin eğlenceli ruhunu yakaladığı söyleniyor. En azından Disney'in düşüncesi bu yönde.

    The Mandalorian and Grogu, 22 Mayıs'ta Vizyona Girecek

    Dizinin son sezonunda Mandalore gezegeninin kontrolü için mücadele verirken izlediğimiz Din Djarin ve Grogu, filmde ise farklı bir maceraya atılıyor. Çünkü Disney tarafından paylaşılan sinopsiste, Mando ve Grogu'nun İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderileceği belirtiliyor. Yani film, dizinin hikâyesiin devam etirmek yerine, Mando ve Grogu'nun farklı bir macerasını perdeye taşıyacak.

    Pedro Pascal'ın Din Djarin rolüyle geri döndüğü The Mandalorian and Grogu'da, Alien serisinin yıldızı Sigourney Weaver da rol alıyor. Oyuncu kadrosunda onlara  Amy Sedaris, Jeremy Allen White, Jonny Coyne gibi isimler eşlik ediyor.

    Dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian and Grogu, 22 Mayıs'ta vizyona girecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    telegram için sanal numara google pay türkiye zeki müren şarkıları 1.9 tdi transporter yorum thomas calculus pdf

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum