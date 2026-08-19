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    Disney, Trump yönetimine savaş açtı: "Yetkilerini baskı aracı olarak kullanıyor"

    Disney, Trump yönetiminin ABC'ye yönelik baskısının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savunarak FCC'ye dava açtı. Şirket, yayın lisanslarının siyasi baskı aracı olarak kullanıldığını öne sürüyor.

    Disney, Trump yönetimine savaş açtı Tam Boyutta Gör
    Yönetime geldiği ilk dönemde Donald Trump ile daha iyi geçinebilmek için belli tavizler vermeye razı olan Amerikan medya kuruluşları ve Hollywood stüdyoları, şimdi yavaş yavaş yeniden Trump'a karşı pozisyon alıyor. Bunun belki de en dikkat çekici örneği bu hafta karşımıza çıktı. Disney, ABD'deki iletişim kanallarını denetleyen başlıca kurum olan Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) karşı federal mahkemede dava açtı. Gerekçe ise Trump yönetiminin Disney çatısı altında bulunan ABC kanalına yönelik baskısının ifade özgürlüğünü ihlal etmesi. Şirket, Trump hükûmetinin ABC'nin yayınlarını beğenmediği için düzenleyici yetkilerini bir baskı aracı olarak kullandığını öne sürüyor.

    Disney, FCC'nin ABC'ye Yönelik Hamlelerini "Misilleme Kampanyası" Olarak Görüyor

    Disney tarafından Washington'daki federal mahkemeye sunulan davada, Trump yönetiminin ABC'ye karşı "misilleme kampanyası" yürüttüğü ve bunun anayasa ile güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiği savunuluyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde yayın yapan sekiz ABC istasyonunun yayın lisanslarının FCC tarafından vaktinden önce incelemeye alınması, bu misilleme kampanyasının en somut örneği olarak gösteriliyor. Bu lisansların normal şartlarda 2028'de yenilenmesi gerekiyordu. Ancak FCC, bu yıl kanallardan erken yenileme başvurusu yapmalarını talep etti.

    Bu noktada şöyle önemli bir detay bulunuyor. Lisansı incelemeye alınan sekiz istasyonun tamamı Disney'e ait. ABD genelinde 200'den fazla ABC bağlantılı televizyon kanalı bulunuyor ancak bunların büyük bölümü farklı şirketler tarafından işletiliyor. FCC'nin başlattığı süreç ise yalnızca Disney'in sahip olduğu sekiz istasyonu hedef alıyor. Disney de bunun tesadüf olmadığını ve yönetimin ABC'nin yayın politikalarına yönelik tepkisinin bu kararın arkasındaki asıl neden olduğunu savunuyor.

    İran Savaşı Trump'ın Elini Zayıflattı

    Trump yönetime geldiği ilk dönemde daha uzlaşmacı bir tavır sergileyen Disney'in şimdi yeniden Trump'a karşı pozisyon alması tesadüf değil. Bir yandan İran Savaşı'nın ABD halkında pek karşılık bulmaması, diğer yandan Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaya bağlı olarak enflasyonun hızla artması derken, Trump'a ve partisine olan destek epey azaldı. Üstelik yakında ABD'de kritik bir ara seçim olacak. Trump yönetiminin bu seçim sonrası Senato ve Temsilciler Meclisi'nde kontrolü kaybetmesi bekleniyor ki bu da Trump'ın elindeki gücü önemli ölçüde kısıtlayacak. Disney de buna güveniyor olsa gerek ki şimdi Trump yönetimine karşı çok daha hırçın davranmaya başladı.

    Disney'in yeni CEO'su Josh D'Amaro geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada şirketin ABC'nin yayın politikaları konusunda geri adım atmayacağını belirtti. D'Amaro, ABC'nin "gazetecilik bütünlüğüne" vurgu yaparak şirketin bu bölümünün nasıl yönetileceği konusunda kendilerine talimat verilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi.

    Disney Mahkemeden FCC'nin Süreci Durdurmasını İstiyor

    Disney, açtığı davada mahkemeden FCC'nin sekiz ABC istasyonunun lisanslarına yönelik sürecini durdurmasını talep ediyor. Şirket özellikle geçici bir tedbir kararı ve önleyici tedbir uygulanmasını istiyor. FCC ise Disney'in iddialarını reddediyor. Kurum, Disney'e yönelik soruşturmanın bir yılı aşkın süredir devam ettiğine dikkat çekiyor.

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