Disney Plus, Türk dizisi Sekizinci Aile'yi iptal etti

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Disney'in bugüne kadar Türkiye'de hayata geçirdiği en dikkat çekici projelerden olan Sekizinci Aile, geçtiğimiz yılın sonunda izleyici ile buluştu. Haluk Bilginer, Ali Atay, Hazal Kaya, Serkan Keskinci, Çağlar Çorumlu gibi ünlü isimleri bir araya getiren dizi öyle övgülere boğulmadı belki ama oyuncu kadrosunun da etkisiyle ses getirmeyi başardı. Nitekim hikâyenin 2. sezonla devam edeceği duyuruldu. Ne var ki gelen son haberler, bu 2. sezonun iptal edildiğini gösteriyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş tarafından aktarılan bilgilere göre Sekizinci Aile ekibinin normalde 2. sezon çekimleri için dün sete dönmesi planlanıyordu. Ancak 2. sezon bütçesi konusunda uzlaşmaya varılamayınca bu planlar rafa kaldırıldı ve 2. sezon iptal eildi.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre artan prodüksiyon ve oyuncu maliyetleri Disney Plus’ın global yönetimi tarafından onaylamamış. Günün sonunda iptal kararına sebep olan da bu olmuş.

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Ali Atay'ın yönettiği Sekizinci Aile'nin Disney tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle:

Asıl işi bornoz havlu olan Basmacıgil Ailesi, kurşun geçirmez içlik projesiyle dünyayı yöneten sekizinci aile ünvanına kavuşur. Farklı annelerden doğan altı üvey kardeş, ailenin geldiği bu konumu korumak için amansız bir çabaya girişir. Kriz yönetmekte, çözüm bulmakta, kritik kararlar almakta zorlanan kardeşlerin iyi niyetle de olsa aile işlerini yürütme isteği, fakat bir türlü bunu istenilen şekilde yapamamaları, aileyi bu konuma binbir zorlukla getirmiş babalarına "Dışarıdan bir düşmana ihtiyaç yok." dedirtecektir. Fakat asıl düşman ortaya çıktığında, üvey kardeşler özüne dönecek, ailenin reisi Erol Basmacıgil'in önderliğinde Basmacıgil Ailesi, gücünü elinde tutmak için hem içeride hem dışarıda büyük maceralara girişecektir.

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