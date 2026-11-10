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    Disney ve Adobe, özel yapay zeka modelleri geliştirecek

    Disney ve Adobe, tema parklarından ESPN yayınlarına kadar farklı alanlarda kullanılacak, şirkete özel üretken yapay zeka modelleri geliştirmek için çok yıllı ortaklık kurdu.

    Disney ve Adobe, özel yapay zeka modelleri geliştirecek Tam Boyutta Gör
    Disney ve Adobe, şirketin içerik üretim süreçlerinde kullanılmak üzere Disney'e özel üretken yapay zeka modelleri geliştirmek için çok yıllı bir ortaklık kurdu. Adobe MAX konferansında duyurulan iş birliği kapsamında Disney, Adobe'nin yeni yapay zeka teknolojilerine erken erişim sağlayacak. Bu teknolojilerin tema parklarından kruvaziyer gemilerine, ESPN içeriklerinden film ve televizyon prodüksiyonlarına kadar farklı alanlarda kullanılması planlanıyor.

    Disney parklarından ESPN yayınlarına kadar kullanılacak

    Ortaklığın merkezinde Adobe'nin Firefly Foundry platformu bulunuyor. Disney, bu platform aracılığıyla kendi karakterlerine, evrenlerine ve görsel tarzlarına özel üretken yapay zeka modelleri geliştirecek. Modeller, Disney'in sahip olduğu fikri mülkiyetler temel alınarak eğitilecek. Karakterlerin özellikleri, kurgusal dünyalar ve görsel tasarımlar gibi şirkete özgü bilgilerden yararlanacak sistemler, ticari kullanıma uygun ve prodüksiyon süreçlerinde değerlendirilebilecek içerikler üretecek.

    Disney ve Adobe, bu modellerin geliştirilmesinde sanatçıların ve yaratıcı ekiplerin merkezde olmasını hedefliyor. Böylece yapay zekanın mevcut üretim süreçlerini hızlandırmasının yanı sıra yaratıcı ekiplerin daha fazla proje üzerinde çalışabilmesi amaçlanıyor.

    İş birliği yalnızca film ve dizi prodüksiyonlarıyla sınırlı kalmayacak. Adobe, Walt Disney Imagineering'in araştırma ve geliştirme biriminin tema parklarının geliştirilmesinde halihazırda Firefly platformundan yararlandığını belirtiyor. Yeni ortaklıkla birlikte bu çalışmaların kapsamının genişletilmesi planlanıyor.

    Adobe ayrıca Walt Disney Studios bünyesindeki yaratıcı iş akışlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak. ESPN tarafında ise yapay zekanın spor içeriklerinin hazırlanmasında nasıl kullanılabileceği araştırılacak. Şirketler, bu teknolojilerle spor yayınlarının ve dijital içeriklerin taraftarlarla etkileşimini artırmayı hedefliyor. Disney'in tema parkları ve kruvaziyer gemileri de Adobe'nin yeni teknolojilerine erken erişim sağlayacak alanlar arasında yer alıyor.

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