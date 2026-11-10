Disney ve Adobe, özel yapay zeka modelleri geliştirecek

Yapay Zeka Özeti:
- Disney ve Adobe, şirkete özel üretken yapay zeka modelleri geliştirmek amacıyla ortaklık kurdu. Adobe'nin Firefly platformuyla Disney'in telifli içerikleri ve karakterleri üzerinde eğitilecek olan bu yeni yapay zeka teknolojisi, film prodüksiyonlarından tema parklarına ve ESPN spor yayınlarına kadar geniş bir alanda kullanılacak. Sistem, yaratıcı ekiplerin iş akışlarını hızlandırarak izleyici deneyimini artırmayı hedefliyor.
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Disney parklarından ESPN yayınlarına kadar kullanılacak
Ortaklığın merkezinde Adobe'nin Firefly Foundry platformu bulunuyor. Disney, bu platform aracılığıyla kendi karakterlerine, evrenlerine ve görsel tarzlarına özel üretken yapay zeka modelleri geliştirecek. Modeller, Disney'in sahip olduğu fikri mülkiyetler temel alınarak eğitilecek. Karakterlerin özellikleri, kurgusal dünyalar ve görsel tasarımlar gibi şirkete özgü bilgilerden yararlanacak sistemler, ticari kullanıma uygun ve prodüksiyon süreçlerinde değerlendirilebilecek içerikler üretecek.
Disney ve Adobe, bu modellerin geliştirilmesinde sanatçıların ve yaratıcı ekiplerin merkezde olmasını hedefliyor. Böylece yapay zekanın mevcut üretim süreçlerini hızlandırmasının yanı sıra yaratıcı ekiplerin daha fazla proje üzerinde çalışabilmesi amaçlanıyor.
İş birliği yalnızca film ve dizi prodüksiyonlarıyla sınırlı kalmayacak. Adobe, Walt Disney Imagineering'in araştırma ve geliştirme biriminin tema parklarının geliştirilmesinde halihazırda Firefly platformundan yararlandığını belirtiyor. Yeni ortaklıkla birlikte bu çalışmaların kapsamının genişletilmesi planlanıyor.
Adobe ayrıca Walt Disney Studios bünyesindeki yaratıcı iş akışlarının geliştirilmesine katkıda bulunacak. ESPN tarafında ise yapay zekanın spor içeriklerinin hazırlanmasında nasıl kullanılabileceği araştırılacak. Şirketler, bu teknolojilerle spor yayınlarının ve dijital içeriklerin taraftarlarla etkileşimini artırmayı hedefliyor. Disney'in tema parkları ve kruvaziyer gemileri de Adobe'nin yeni teknolojilerine erken erişim sağlayacak alanlar arasında yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: