Netflix ve Disney+ arasında dev iş birliği

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Tam Boyutta Gör Kendi yayın platformunu kurma çalışmaları kapsamında 2019 yılından itibaren Netflix üzerindeki içerik kütüphanesini kaldıran Disney geri adım atıyor. Disney+ bünyesinde bulunan pek çok dizi ve filmler kademeli olarak Netflix kütüphanesine ekleniyor.

Netflix kütüphanesinde Disney+ vitrini

Beklentilerin aksine Marvel tarafında herhangi bir yapıma erişim verilmezken daha çok Disney’in kendi orijinal yapımlarına odaklanılmış. Örneğin Percy Jackson and the Olympians dizisi iki sezon olarak 4 Ekim itibariyle Netflix abonelerine sunulacak. Serinin üçüncü sezonu ise 20 Kasım itibariyle sadece Disney+ platformunda olacak.

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Fenomen Ice Age animasyon serisi 5 filmiyle birlikte 4 Ekim tarihinde erişime açılacak. Bu dizilerin 3 aylık bir promosyon döneminde açık kalacağı belirtiliyor. Sonrasında ise altıncı film vizyona girecek. Will Trent suç draması 4 sezonla 3 Kasım’da, Shifting Gears sitcom serisi 2 sezonla 1 Aralık’ta ve Tracker aksiyon drama dizisi de 3 sezonla 26 Şubat’ta Netflix üzerinde global olarak uzun süreli erişime açılacak.

Diğer taraftan 2027 başından itibaren Oscar ödüllü animasyon yapımı Soul, Elio, Raya and the Last Dragon gibi Walt Disney ve Pixar yapımları da aboneler ile buluşacak. Disney böylece yaklaşan yeni yapımları öncesinde 325 milyon abonesi bulunan Netflix üzerinde etkili bir tanıtım kampanyası yürütmüş olacak.

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