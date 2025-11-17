Disney+ yeni yerli dizisi Sekizinci Aile'yi bu hafta izleyicilere sunacak

Sekizinci Aile'nin Başrolünde Haluk Bilginer Yer Alıyor
Dizinin başrolünde usta oyuncu Haluk Bilginer yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Hazal Kaya, Serkan Keskin, Çağlar Çorumlu, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Melisa Döngel gibi isimler eşlik ediyor.
Sekizinci Aile'nin Disney tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle:
Asıl işi bornoz havlu olan Basmacıgil Ailesi, kurşun geçirmez içlik projesiyle dünyayı yöneten sekizinci aile ünvanına kavuşur. Farklı annelerden doğan altı üvey kardeş, ailenin geldiği bu konumu korumak için amansız bir çabaya girişir. Kriz yönetmekte, çözüm bulmakta, kritik kararlar almakta zorlanan kardeşlerin iyi niyetle de olsa aile işlerini yürütme isteği, fakat bir türlü bunu istenilen şekilde yapamamaları, aileyi bu konuma binbir zorlukla getirmiş babalarına "Dışarıdan bir düşmana ihtiyaç yok." dedirtecektir. Fakat asıl düşman ortaya çıktığında, üvey kardeşler özüne dönecek, ailenin reisi Erol Basmacıgil'in önderliğinde Basmacıgil Ailesi, gücünü elinde tutmak için hem içeride hem dışarıda büyük maceralara girişecektir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: