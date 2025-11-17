Giriş
    Disney+ yeni yerli dizisi Sekizinci Aile'yi bu hafta izleyicilere sunacak

    Haluk Bilginer, Ali Atay, Hazal Kaya gibi isimleri bir araya getiren Sekizinci Aile dizisinden yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Dizi bu hafta Disney+'ta izleyici ile buluşacak.

    Disney+ yeni yerli dizisi Sekizinci Aile'yi bu hafta izleyicilere sunacak Tam Boyutta Gör
    Daha önce Türkiye'de Aktris, Dünyayle Benim Aramda, Kaçış gibi yerli yapımlara imza atan Disney+, bu hafta Türk dizilerine bir yenisini daha ekleyecek. Ali Atay'ın yönettiği Sekizinci Aile dizisinin galasını bu hafta yapan Disney Türkiye, yayınladığı yeni tanıtım videosuyla dizinin bu hafta ekrana geleceğini duyurdu. Sekizinci Aile, 19 Kasım'da Disney+'ta izleyici ile buluşacak.

    Sekizinci Aile'nin Başrolünde Haluk Bilginer Yer Alıyor

    Dizinin başrolünde usta oyuncu Haluk Bilginer yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ona Hazal Kaya, Serkan Keskin, Çağlar Çorumlu, Mehmet Özgür, Erdem Şenocak, Melisa Döngel gibi isimler eşlik ediyor.

    Sekizinci Aile'nin Disney tarafından paylaşılan tanıtım yazısı şöyle:

    Asıl işi bornoz havlu olan Basmacıgil Ailesi, kurşun geçirmez içlik projesiyle dünyayı yöneten sekizinci aile ünvanına kavuşur. Farklı annelerden doğan altı üvey kardeş, ailenin geldiği bu konumu korumak için amansız bir çabaya girişir. Kriz yönetmekte, çözüm bulmakta, kritik kararlar almakta zorlanan kardeşlerin iyi niyetle de olsa aile işlerini yürütme isteği, fakat bir türlü bunu istenilen şekilde yapamamaları, aileyi bu konuma binbir zorlukla getirmiş babalarına "Dışarıdan bir düşmana ihtiyaç yok." dedirtecektir. Fakat asıl düşman ortaya çıktığında, üvey kardeşler özüne dönecek, ailenin reisi Erol Basmacıgil'in önderliğinde Basmacıgil Ailesi, gücünü elinde tutmak için hem içeride hem dışarıda büyük maceralara girişecektir.

