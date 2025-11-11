Dispatch'in sürpriz başarısı devam oyununun önünü açtı

Tam Boyutta Gör Bu yılın merakla beklenen oyunlarından olan Dispatch, 22 Ekim'de oyunseverlerle buluştu. Telltale Games'in eski çalışanları tarafından hazırlanan, yapı olarak da The Walking Dead ve The Wolf Among Us gibi Telltale oyunlarını andıran Dispatch, oyunseverler tarafından ilgiyle karşılandı. İlk aşamada PC ve PS5'e yönelik olarak satışa sunulan oyun, sadece 10 gün içinde 1 milyon kopya satmayı başardı.

Dispatch'in Yapımcısı: "Artık 2. Sezon Hakkında Düşünmemiz Şart Oldu"

Dispatch gibi görece ufak çaplı bir oyun için son derece etkileyici olan bu satış performansı, devam oyununun da önünü açtı. Oyunu yapan Ad Hoc Studios'un kurucularından Pierre Shorette, bu hafta katıldığı bir podcast'te "Şimdi artık 2. sezon hakkında düşünmemiz şart oldu. Oysa üç hafta önce (oyun çıkmadan önce) bu bir soru işaretiydi." diyerek oyunun başarısını bu soru işaretini ortadan kaldırdığını ifade etti.

Pierre Shorette, oyunun devamından 2. sezon olarak söz ediyor çünkü Dispatch aynı bir dizi ya da çizgi-roman serisi gibi bölüm bölüm yayınlanıyor. Zaten hikâye de bir süper kahraman çizgi-romanını andırıyor.

Dipatch'te oyuncular, süper güçlerini kaybetmiş genç bir adamı kontrol ediyor. Artık süper güçleri olmadığı için sahada görev alamayan genç kahraman, bunun yerine bilgisayar başında ihbarları takip ederek diğer süper kahramanların sahadaki görevlendirmelerini yapıyor. Dispatch'in temel oyun mekaniği de bunun üzerine kurulu. Oyuncuların doğru görevler için doğru kişileri göndermesi ve zaman zaman zor kararlar vermesi gerekiyor. Bu tercihler, hikâyenin gidişatında belirleyici oluyor. Dispatch'in seslendirme kadrosunda Aaron Paul (Breaking Bad) ve Jeffrey Wright gibi sinema dünyasından tanıdığımız isimler bulunuyor.

