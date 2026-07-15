2025'in en sevilen oyunlarından Dispatch, Xbox çıkışı öncesi Türkçe dil desteğine kavuşuyor

Dispatch, 29 Temmuz'da Xbox Series X/S'e Geliyor
İlk çıktığı dönemde PC ve PlayStation 5'e yönelik olarak satışa sunulan Dispatch, 29 Temmuz'da Xbox'a da gelecek. Bu yüzden Dispatch için yeniden hareketli bir döneme girmiş bulunuyoruz. Nitekim yapım ekibi de oyun için yeni güncellemeler sunmaya başladı. Bu güncellemelerden biri de oyuna altı yeni dil eklemek oldu. Üstelik bu dillerden biri de Türkçe. Oyuncular Dispatch'i artık resmi Türkçe çevirisiyle oynayabilecekler.
Dipatch'te oyuncular, süper güçlerini kaybetmiş genç bir adamı kontrol ediyor. Artık süper güçleri olmadığı için sahada görev alamayan genç kahraman, bunun yerine bilgisayar başında ihbarları takip ederek diğer süper kahramanların sahadaki görevlendirmelerini yapıyor. Dispatch'in temel oyun mekaniği de bunun üzerine kurulu. Oyuncuların doğru görevler için doğru kişileri göndermesi ve zaman zaman zor kararlar vermesi gerekiyor. Bu tercihler, hikâyenin gidişatında belirleyici oluyor. Dispatch'in seslendirme kadrosunda Aaron Paul (Breaking Bad) ve Jeffrey Wright gibi sinema dünyasından tanıdığımız isimler bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aman dikkat