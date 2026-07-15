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    2025'in en sevilen oyunlarından Dispatch, Xbox çıkışı öncesi Türkçe dil desteğine kavuşuyor

    Geçtiğimiz yılın en sevilen oyunlarından olan Dispatch, Xbox'ta da oyuncularla buluşmak için gün sayarken, özellikle Türkiye'deki oyuncuları sevindirecek bir duyuru geldi.

    Dispatch, Türkçe dil desteğine kavuşuyor Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyası adına geçtiğimiz yılın en hoş sürprizlerinden biri Dispatch oldu. The Walking Dead ve The Wolf Amons Us gibi oyunlarla tanıdığımız Telltale Games stüdyosunun eski çalışanları tarafından hazırlanan ve yapı olarak da Telltale oyunlarını andıran Dispatch, 2025'in en sevilen oyunlarından biri oldu. Ayrıca satış rakamlarıyla da etkileyici bir performans ortaya koydu.

    Dispatch, 29 Temmuz'da Xbox Series X/S'e Geliyor

    İlk çıktığı dönemde PC ve PlayStation 5'e yönelik olarak satışa sunulan Dispatch, 29 Temmuz'da Xbox'a da gelecek. Bu yüzden Dispatch için yeniden hareketli bir döneme girmiş bulunuyoruz. Nitekim yapım ekibi de oyun için yeni güncellemeler sunmaya başladı. Bu güncellemelerden biri de oyuna altı yeni dil eklemek oldu. Üstelik bu dillerden biri de Türkçe. Oyuncular Dispatch'i artık resmi Türkçe çevirisiyle oynayabilecekler.

    Dipatch'te oyuncular, süper güçlerini kaybetmiş genç bir adamı kontrol ediyor. Artık süper güçleri olmadığı için sahada görev alamayan genç kahraman, bunun yerine bilgisayar başında ihbarları takip ederek diğer süper kahramanların sahadaki görevlendirmelerini yapıyor. Dispatch'in temel oyun mekaniği de bunun üzerine kurulu. Oyuncuların doğru görevler için doğru kişileri göndermesi ve zaman zaman zor kararlar vermesi gerekiyor. Bu tercihler, hikâyenin gidişatında belirleyici oluyor. Dispatch'in seslendirme kadrosunda Aaron Paul (Breaking Bad) ve Jeffrey Wright gibi sinema dünyasından tanıdığımız isimler bulunuyor.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 6 saat önce

    Aman dikkat

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