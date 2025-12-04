Diyabet takibinde devrim: Işıkla kan şekeri ölçüm dönemi başlıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör MIT ekibinin geliştirdiği yeni nesil glikoz ölçüm sistemi, diyabetli hastaların parmak delme ve cilt altı sensör kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırabilecek bir teknoloji sunuyor. Araştırmacılar, kan şekeri seviyelerini yalnızca ışık dalgalarıyla ölçebilen bir yöntem üzerinde çalışıyor. İlk prototip halen nispeten büyük olsa da akıllı saat boyutuna inebilecek potansiyeline sahip.

Diyabet yönetiminde kan şekeri takibi hayati önem taşıyor. On yıllardır bu ölçümler genellikle parmak delme yoluyla yapılıyordu. Son yıllarda yaygınlaşan takılabilir glikoz monitörleri, sürekli ölçüm sağlasa da cilt altına yerleştirilen sensörler 10-15 gün sonra değiştirilmek zorunda kalıyor ve tahriş gibi sorunlara yol açabiliyor.

Işıkla tespit edilebiliyor

Tam Boyutta Gör MIT araştırmacıları, bu soruna çözüm olarak Raman spektroskopisi yöntemini kullanıyor. Bu teknik, dokulara gönderilen ışığın moleküllerle etkileşimi sonucu oluşan Raman sinyallerini analiz ederek glikoz seviyesini belirliyor. 2010’da ekip, bu yöntemle glikoz seviyelerini dolaylı olarak ölçebildiğini göstermişti ancak cihaz günlük kullanım için çok pratik değildi. 2020’de geliştirilen yeni yaklaşımla ciltteki diğer moleküllerden kaynaklanan sinyaller filtrelenerek glikoz sinyalinin doğrudan tespit edilmesi sağlandı.

Başlangıçta yazıcı boyutunda olan cihaz, yapılan optimizasyonlarla ayakkabı kutusu boyutuna indirildi. Bu küçülmenin temelinde, Raman spektrumunda yer alan yaklaşık bin banttan yalnızca üçünün glikoz ölçümü için yeterli olduğunun keşfi yatıyor. Öte yandan ölçümler yaklaşık 30 saniyede tamamlanıyor ve doğruluk düzeyi mevcut ticari takılabilir glikoz monitörleriyle benzer seviyede.

Testler başladı

Araştırmacılar, cihazın cep telefonu boyutundaki prototipini sağlıklı ve prediyabetli gönüllülerle test ediyor. Gelecekte, cihazın saat boyutuna küçültülmesi ve farklı cilt tonlarında güvenilir ölçüm yapabilmesi hedefleniyor. MIT ekibi, yüksek doğruluklu ve tamamen iğnesiz glikoz ölçümünün diyabetli hastaların yaşam kalitesinde önemli bir fark yaratacağını vurguluyor.

