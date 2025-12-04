Diyabet takibinde devrim: Işıkla kan şekeri ölçüm dönemi başlıyor

Diyabet yönetiminde kan şekeri takibi hayati önem taşıyor. On yıllardır bu ölçümler genellikle parmak delme yoluyla yapılıyordu. Son yıllarda yaygınlaşan takılabilir glikoz monitörleri, sürekli ölçüm sağlasa da cilt altına yerleştirilen sensörler 10-15 gün sonra değiştirilmek zorunda kalıyor ve tahriş gibi sorunlara yol açabiliyor.
Işıkla tespit edilebiliyor
Başlangıçta yazıcı boyutunda olan cihaz, yapılan optimizasyonlarla ayakkabı kutusu boyutuna indirildi. Bu küçülmenin temelinde, Raman spektrumunda yer alan yaklaşık bin banttan yalnızca üçünün glikoz ölçümü için yeterli olduğunun keşfi yatıyor. Öte yandan ölçümler yaklaşık 30 saniyede tamamlanıyor ve doğruluk düzeyi mevcut ticari takılabilir glikoz monitörleriyle benzer seviyede.
Testler başladı
Araştırmacılar, cihazın cep telefonu boyutundaki prototipini sağlıklı ve prediyabetli gönüllülerle test ediyor. Gelecekte, cihazın saat boyutuna küçültülmesi ve farklı cilt tonlarında güvenilir ölçüm yapabilmesi hedefleniyor. MIT ekibi, yüksek doğruluklu ve tamamen iğnesiz glikoz ölçümünün diyabetli hastaların yaşam kalitesinde önemli bir fark yaratacağını vurguluyor.