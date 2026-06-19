Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    282 beygirlik dizel hibrit pickup tanıtıldı: 170 km elektrikli menzil sunuyor

    Çinli üretici Chery, yeni pickup modeliyle dikkatleri üzerine çekti. Dizel hibrit sistemle donatılan Stockman, elektrikli modda 170 km menzil sunarak segmentte dengeleri değiştirmeyi hedefliyor.

    Çinli otomobil üreticisi Chery, yeni orta boy pickup modeli Stockman'ın resmi görsellerini paylaştı. Merdiven tipi şasi üzerine geliştirilen model, 282 beygirlik dizel hibrit sistemi, 170 kilometreye varan elektrikli menzili ve yüksek taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Chery, yeni pickup'ın uluslararası ön satışlarına ve ihracatına 2026'nın son çeyreğinde başlamayı planlıyor.

    170 km elektrikli menzil sunan dizel hibrit sistem

    Dizel hibrit pickup'ta ezber bozan menzil: Elektrikle 170 km Tam Boyutta Gör
    Yeni Chery Stockman'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri güç ünitesi oldu. Araçta seri-paralel çalışan bir şarj edilebilir hibrit sistem görev yapıyor. Sistemin kalbinde yer alan 2.5 litrelik çift turbo dizel motor, 282 beygir güç ve 650 Nm tork üretiyor.

    Chery, bu motorun yüzde 47 termal verimlilik seviyesine ulaştığını belirtiyor. Arka bölümde konumlandırılan batarya paketi ise araca 170 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili kazandırıyor.

    Üç diferansiyel kilidiyle araziye hazır

    Arazi performansına da önem veren Chery, Stockman'da düşük oranlı transfer kutusuna yer verdi. Bunun yanı sıra ön, orta ve arkada bulunan üç bağımsız diferansiyel kilidi, zorlu arazi koşullarında yüksek çekiş kabiliyeti sunuyor.

    Şirket ayrıca, farklı pazarlardaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla sadece içten yanmalı motora sahip bir versiyonun da üretileceğini açıkladı.

    1 ton yük taşıyor, 3.500 kg çekebiliyor

    Dizel hibrit pickup'ta ezber bozan menzil: Elektrikle 170 km Tam Boyutta Gör
    Taşıma ve çekme kapasitesi tarafında da iddialı olan model, 1.000 kilogram yük taşıma kapasitesi sunuyor. Bunun yanında frenli römorkla 3.500 kilogram çekme kapasitesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

    Büyük boyutlar ve dikkat çekici tasarım

    Boyutlarına bakıldığında Chery Stockman; 5.450 mm uzunluk, 1.920 mm genişlik ve 1.925 mm yükseklik değerleriyle orta boy pickup sınıfında konumlanıyor.

    Tasarım tarafında ise geniş ön panjur, dairesel LED farlar ve belirgin çamurluklar öne çıkıyor. Çift kabinli gövde yapısına sahip model, markanın Kaitan Architecture adını verdiği platform üzerinde yükseliyor.

    Panoramik cam tavan ve çift ekranlı kokpit

    Kabin içerisinde çift ekranlı bilgi-eğlence sistemi, deri kaplı direksiyon simidi ve elektronik vites seçici bulunuyor. Bunun yanında panoramik cam tavan, koltuk ısıtma ve otomatik klima gibi konfor özellikleri de sunuluyor.

    İlk hedef küresel pazarlar

    Chery, yeni Stockman ile küresel pickup pazarındaki rekabeti artırmayı hedefliyor. Model özellikle Great Wall Motor Cannon serisini hedef alırken, geliştirme aşamasındaki BYD pickup modeli ve BYD Shark gibi yeni nesil şarj edilebilir hibrit rakiplerle de mücadele edecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 1 gün önce

    çok güzel

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ray ban orjinallik sorgulama ankara pasta cila zeki müren şarkıları 1.0 t gdi motor sıvı conta ne kadar sürede kurur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 FS
    Oppo Reno11 FS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250R
    HP 250R
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum