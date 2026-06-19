282 beygirlik dizel hibrit pickup tanıtıldı: 170 km elektrikli menzil sunuyor

Çinli otomobil üreticisi Chery, yeni orta boy pickup modeli Stockman'ın resmi görsellerini paylaştı. Merdiven tipi şasi üzerine geliştirilen model, 282 beygirlik dizel hibrit sistemi, 170 kilometreye varan elektrikli menzili ve yüksek taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Chery, yeni pickup'ın uluslararası ön satışlarına ve ihracatına 2026'nın son çeyreğinde başlamayı planlıyor.
170 km elektrikli menzil sunan dizel hibrit sistem
Chery, bu motorun yüzde 47 termal verimlilik seviyesine ulaştığını belirtiyor. Arka bölümde konumlandırılan batarya paketi ise araca 170 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili kazandırıyor.
Üç diferansiyel kilidiyle araziye hazır
Arazi performansına da önem veren Chery, Stockman'da düşük oranlı transfer kutusuna yer verdi. Bunun yanı sıra ön, orta ve arkada bulunan üç bağımsız diferansiyel kilidi, zorlu arazi koşullarında yüksek çekiş kabiliyeti sunuyor.
Şirket ayrıca, farklı pazarlardaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla sadece içten yanmalı motora sahip bir versiyonun da üretileceğini açıkladı.
1 ton yük taşıyor, 3.500 kg çekebiliyor
Büyük boyutlar ve dikkat çekici tasarım
Boyutlarına bakıldığında Chery Stockman; 5.450 mm uzunluk, 1.920 mm genişlik ve 1.925 mm yükseklik değerleriyle orta boy pickup sınıfında konumlanıyor.
Tasarım tarafında ise geniş ön panjur, dairesel LED farlar ve belirgin çamurluklar öne çıkıyor. Çift kabinli gövde yapısına sahip model, markanın Kaitan Architecture adını verdiği platform üzerinde yükseliyor.
Panoramik cam tavan ve çift ekranlı kokpit
Kabin içerisinde çift ekranlı bilgi-eğlence sistemi, deri kaplı direksiyon simidi ve elektronik vites seçici bulunuyor. Bunun yanında panoramik cam tavan, koltuk ısıtma ve otomatik klima gibi konfor özellikleri de sunuluyor.
İlk hedef küresel pazarlar
Chery, yeni Stockman ile küresel pickup pazarındaki rekabeti artırmayı hedefliyor. Model özellikle Great Wall Motor Cannon serisini hedef alırken, geliştirme aşamasındaki BYD pickup modeli ve BYD Shark gibi yeni nesil şarj edilebilir hibrit rakiplerle de mücadele edecek.
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çok güzel