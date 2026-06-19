282 beygirlik dizel hibrit pickup tanıtıldı: 170 km elektrikli menzil sunuyor

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Çinli otomobil üreticisi Chery, yeni orta boy pickup modeli Stockman'ın resmi görsellerini paylaştı. Merdiven tipi şasi üzerine geliştirilen model, 282 beygirlik dizel hibrit sistemi, 170 kilometreye varan elektrikli menzili ve yüksek taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Chery, yeni pickup'ın uluslararası ön satışlarına ve ihracatına 2026'nın son çeyreğinde başlamayı planlıyor.

170 km elektrikli menzil sunan dizel hibrit sistem

Tam Boyutta Gör Yeni Chery Stockman'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri güç ünitesi oldu. Araçta seri-paralel çalışan bir şarj edilebilir hibrit sistem görev yapıyor. Sistemin kalbinde yer alan 2.5 litrelik çift turbo dizel motor, 282 beygir güç ve 650 Nm tork üretiyor.

Chery, bu motorun yüzde 47 termal verimlilik seviyesine ulaştığını belirtiyor. Arka bölümde konumlandırılan batarya paketi ise araca 170 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili kazandırıyor.

Üç diferansiyel kilidiyle araziye hazır

Arazi performansına da önem veren Chery, Stockman'da düşük oranlı transfer kutusuna yer verdi. Bunun yanı sıra ön, orta ve arkada bulunan üç bağımsız diferansiyel kilidi, zorlu arazi koşullarında yüksek çekiş kabiliyeti sunuyor.

Şirket ayrıca, farklı pazarlardaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla sadece içten yanmalı motora sahip bir versiyonun da üretileceğini açıkladı.

1 ton yük taşıyor, 3.500 kg çekebiliyor

Tam Boyutta Gör Taşıma ve çekme kapasitesi tarafında da iddialı olan model, 1.000 kilogram yük taşıma kapasitesi sunuyor. Bunun yanında frenli römorkla 3.500 kilogram çekme kapasitesine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Büyük boyutlar ve dikkat çekici tasarım

Boyutlarına bakıldığında Chery Stockman; 5.450 mm uzunluk, 1.920 mm genişlik ve 1.925 mm yükseklik değerleriyle orta boy pickup sınıfında konumlanıyor.

Tasarım tarafında ise geniş ön panjur, dairesel LED farlar ve belirgin çamurluklar öne çıkıyor. Çift kabinli gövde yapısına sahip model, markanın Kaitan Architecture adını verdiği platform üzerinde yükseliyor.

Panoramik cam tavan ve çift ekranlı kokpit

Kabin içerisinde çift ekranlı bilgi-eğlence sistemi, deri kaplı direksiyon simidi ve elektronik vites seçici bulunuyor. Bunun yanında panoramik cam tavan, koltuk ısıtma ve otomatik klima gibi konfor özellikleri de sunuluyor.

İlk hedef küresel pazarlar

Chery, yeni Stockman ile küresel pickup pazarındaki rekabeti artırmayı hedefliyor. Model özellikle Great Wall Motor Cannon serisini hedef alırken, geliştirme aşamasındaki BYD pickup modeli ve BYD Shark gibi yeni nesil şarj edilebilir hibrit rakiplerle de mücadele edecek.

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Dizel hibrit pickup'ta ezber bozan menzil: Elektrikle 170 km

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