Dizel kamyonları motoruna dokunmadan elektrikli hale getirmenin yolu bulundu

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Dünya genelinde ağır vasıtaların elektrikli hale getirilmesini hızlandırmak için çalışmalar sürüyor. Uzun mesafeler katetmeleri nedeniyle karbon salımında önemli paya sahip olan dizel kamyonların elektrikliye dönüştürülmesi, çevre kirliliğinin azaltılması açısından kritik öneme sahip. Bu doğrultuda Amerikalı bir girişim olan Revoy dizel kamyonları, mevcut motorlarına hiçbir müdahalede bulunmadan elektrik desteğine kavuşturan bir teknolji geliştirdi.

Elektrikli kamyonlara dizel motor takan sistem 2 gün önce eklendi

Aslına bakılırsa bu yöndeki ilk çalışmalar birkaç yıl önce başlamıştı. Teknolojinin yeniden gündeme taşınmasının nedeni ise Revoy'un Temmuz 2026'da 27 milyon dolarlık yeni yatırım alarak toplam fon miktarını yaklaşık 41 milyon dolara çıkarması ve bu kaynakla ticari operasyonlarını hızlandıracağını açıklaması oldu.

Motora hiç müdahale yok

Yatırımcılarının desteğini arkasına alan şirketin geliştirdiği ETD (Electric Truck Dolly), tır çekicisi ile dorse arasına standart beşinci teker bağlantısı üzerinden bağlanan ve elektrik motorlu aksıyla çekişe destek sağlayan bir modül olarak çalışıyor. İçerisinde 575 kWh kapasiteli devasa bir LFP (lityum demir fosfat) batarya bulunan sistem, çekiciye ek güç sağlayarak dizel motorun yükünü ve yakıt tüketimini azaltıyor. Üstelik kamyonun mevcut motorunda veya orijinal mekanik yapısında herhangi bir değişiklik yapılmasını gerektirmiyor.

Tam Boyutta Gör Sistemin çalışma prensibi oldukça basit. Sürücü gaza bastığında modül üzerindeki sensörler aracın hareketini ve çekiş ihtiyacını algılıyor. Bunun üzerine elektrik motorlu aks otomatik olarak devreye girerek aracı arkadan itiyor ve dizel motorun üzerindeki yükü azaltıyor. Sürücü ayağını gazdan çektiğinde veya frene bastığında ise motor, jeneratör görevi üstlenerek rejeneratif frenleme yoluyla enerjiyi geri kazanıyor ve bataryaya aktarıyor.

Tüm süreç otomatik olarak gerçekleştiği için kamyon şoförünün sürüş alışkanlıklarını değiştirmesine gerek yok. Sistem, sürücü pedal çevirdiğinde elektrik motoruyla ek güç sağlayan ve harcanan eforu azaltan elektrik destekli bisikletlerle benzer bir çalışma mantığına sahip.

Tam Boyutta Gör

Yakıt tüketiminde olağanüstü tasarruf

Revoy tarafından paylaşılan bilgilere göre ETD, toplam ağırlığı 36 tona kadar çıkan çekici-dorse kombinasyonlarında kullanılabiliyor. Modülün yol ve sürüş koşullarına bağlı olarak yalnızca elektrik gücüyle 320 ila 400 kilometre arasında mesafe katedebildiği belirtilmiş.

Sistemin yakıt tüketiminde de ciddi bir düşüş sağladığı belirtiliyor. Standart bir dizel kamyon 100 kilometrede ortalama 29 ila 39 litre yakıt tüketirken, Revoy ETD'nin desteğiyle bu miktarın 6 ila 12 litreye kadar gerileyebildiği ifade ediliyor. Bu teknoloji sayesinde karbondioksit (CO2) emisyonlarının %85 oranında azaltılabileceği ve yakıt verimliliğinin ciddi ölçüde artırılabileceği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör

Abonelik modeli ve hızlı batarya değişimi

Revoy, bu teknolojiyi doğrudan satmak yerine kilometre başına ücretlendirilen abonelik modeliyle kullanıma sunmayı planlıyor. Hizmetin ücretleri ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

Şarj için uzun süre beklenmesinin önüne geçmek isteyen şirket, geleneksel şarj yöntemi yerine değişim istasyonlarından yararlanacak. Bu istasyonlarda yalnızca batarya değil, batarya ve elektrik motorunu taşıyan ETD modülünün tamamı, şarj edilmiş başka bir modülle birkaç dakika içinde değiştirilecek. Böylece kamyonlar uzun şarj molaları vermeden yollarına devam edebilecekler.

Girişim, bu yıl içinde Oregon eyaletinin Portland şehri yakınlarında yaklaşık 320 kilometrelik bir güzergahta ilk ticari operasyonlarına başlamayı planlıyor. İlk etapta dört ETD modülünden oluşan küçük bir filo hizmet verecek. Şirket ayrıca maliyetleri düşürmek ve teknolojinin yaygınlaşmasını kolaylaştırmak amacıyla, benzer menzili daha küçük ve ekonomik bir bataryayla sunması hedeflenen ikinci nesil ETD üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Dizel kamyonları motoruna dokunmadan elektrikli hale getirme

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: