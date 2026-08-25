Dizel kamyonları motoruna dokunmadan elektrikli hale getirmenin yolu bulundu

Aslına bakılırsa bu yöndeki ilk çalışmalar birkaç yıl önce başlamıştı. Teknolojinin yeniden gündeme taşınmasının nedeni ise Revoy'un Temmuz 2026'da 27 milyon dolarlık yeni yatırım alarak toplam fon miktarını yaklaşık 41 milyon dolara çıkarması ve bu kaynakla ticari operasyonlarını hızlandıracağını açıklaması oldu.
Motora hiç müdahale yok
Yatırımcılarının desteğini arkasına alan şirketin geliştirdiği ETD (Electric Truck Dolly), tır çekicisi ile dorse arasına standart beşinci teker bağlantısı üzerinden bağlanan ve elektrik motorlu aksıyla çekişe destek sağlayan bir modül olarak çalışıyor. İçerisinde 575 kWh kapasiteli devasa bir LFP (lityum demir fosfat) batarya bulunan sistem, çekiciye ek güç sağlayarak dizel motorun yükünü ve yakıt tüketimini azaltıyor. Üstelik kamyonun mevcut motorunda veya orijinal mekanik yapısında herhangi bir değişiklik yapılmasını gerektirmiyor.
Tüm süreç otomatik olarak gerçekleştiği için kamyon şoförünün sürüş alışkanlıklarını değiştirmesine gerek yok. Sistem, sürücü pedal çevirdiğinde elektrik motoruyla ek güç sağlayan ve harcanan eforu azaltan elektrik destekli bisikletlerle benzer bir çalışma mantığına sahip.
Yakıt tüketiminde olağanüstü tasarruf
Revoy tarafından paylaşılan bilgilere göre ETD, toplam ağırlığı 36 tona kadar çıkan çekici-dorse kombinasyonlarında kullanılabiliyor. Modülün yol ve sürüş koşullarına bağlı olarak yalnızca elektrik gücüyle 320 ila 400 kilometre arasında mesafe katedebildiği belirtilmiş.
Sistemin yakıt tüketiminde de ciddi bir düşüş sağladığı belirtiliyor. Standart bir dizel kamyon 100 kilometrede ortalama 29 ila 39 litre yakıt tüketirken, Revoy ETD'nin desteğiyle bu miktarın 6 ila 12 litreye kadar gerileyebildiği ifade ediliyor. Bu teknoloji sayesinde karbondioksit (CO2) emisyonlarının %85 oranında azaltılabileceği ve yakıt verimliliğinin ciddi ölçüde artırılabileceği belirtiliyor.
Abonelik modeli ve hızlı batarya değişimi
Revoy, bu teknolojiyi doğrudan satmak yerine kilometre başına ücretlendirilen abonelik modeliyle kullanıma sunmayı planlıyor. Hizmetin ücretleri ise henüz resmi olarak açıklanmadı.
Şarj için uzun süre beklenmesinin önüne geçmek isteyen şirket, geleneksel şarj yöntemi yerine değişim istasyonlarından yararlanacak. Bu istasyonlarda yalnızca batarya değil, batarya ve elektrik motorunu taşıyan ETD modülünün tamamı, şarj edilmiş başka bir modülle birkaç dakika içinde değiştirilecek. Böylece kamyonlar uzun şarj molaları vermeden yollarına devam edebilecekler.
Girişim, bu yıl içinde Oregon eyaletinin Portland şehri yakınlarında yaklaşık 320 kilometrelik bir güzergahta ilk ticari operasyonlarına başlamayı planlıyor. İlk etapta dört ETD modülünden oluşan küçük bir filo hizmet verecek. Şirket ayrıca maliyetleri düşürmek ve teknolojinin yaygınlaşmasını kolaylaştırmak amacıyla, benzer menzili daha küçük ve ekonomik bir bataryayla sunması hedeflenen ikinci nesil ETD üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.Kaynakça https://www.vozpopuli.com/indux/en/a-us-company-found-a-way-to-electrify-diesel-trucks-without-touching-a-single-bolt-on-the-combustion-engine/8807/ https://www.carscoops.com/2026/08/revoy-electric-trailer-dolly/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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