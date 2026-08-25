Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dizel kamyonları motoruna dokunmadan elektrikli hale getirmenin yolu bulundu

    Mevcut dizel kamyonlara, motor aksamına dokunmadan elektrik desteği kazandıran Revoy ETD teknolojisi, ağır taşımacılıkta yeni bir dönemin kapısını aralamaya aday görünüyor. İşte detaylar...

    Dizel kamyonları motoruna dokunmadan elektrikli hale getirme Tam Boyutta Gör
    Dünya genelinde ağır vasıtaların elektrikli hale getirilmesini hızlandırmak için çalışmalar sürüyor. Uzun mesafeler katetmeleri nedeniyle karbon salımında önemli paya sahip olan dizel kamyonların elektrikliye dönüştürülmesi, çevre kirliliğinin azaltılması açısından kritik öneme sahip. Bu doğrultuda Amerikalı bir girişim olan Revoy dizel kamyonları, mevcut motorlarına hiçbir müdahalede bulunmadan elektrik desteğine kavuşturan bir teknolji geliştirdi.

    Aslına bakılırsa bu yöndeki ilk çalışmalar birkaç yıl önce başlamıştı. Teknolojinin yeniden gündeme taşınmasının nedeni ise Revoy'un Temmuz 2026'da 27 milyon dolarlık yeni yatırım alarak toplam fon miktarını yaklaşık 41 milyon dolara çıkarması ve bu kaynakla ticari operasyonlarını hızlandıracağını açıklaması oldu.

    Motora hiç müdahale yok

    Yatırımcılarının desteğini arkasına alan şirketin geliştirdiği ETD (Electric Truck Dolly), tır çekicisi ile dorse arasına standart beşinci teker bağlantısı üzerinden bağlanan ve elektrik motorlu aksıyla çekişe destek sağlayan bir modül olarak çalışıyor. İçerisinde 575 kWh kapasiteli devasa bir LFP (lityum demir fosfat) batarya bulunan sistem, çekiciye ek güç sağlayarak dizel motorun yükünü ve yakıt tüketimini azaltıyor. Üstelik kamyonun mevcut motorunda veya orijinal mekanik yapısında herhangi bir değişiklik yapılmasını gerektirmiyor.

    Dizel kamyonları motoruna dokunmadan elektrikli hale getirme Tam Boyutta Gör
    Sistemin çalışma prensibi oldukça basit. Sürücü gaza bastığında modül üzerindeki sensörler aracın hareketini ve çekiş ihtiyacını algılıyor. Bunun üzerine elektrik motorlu aks otomatik olarak devreye girerek aracı arkadan itiyor ve dizel motorun üzerindeki yükü azaltıyor. Sürücü ayağını gazdan çektiğinde veya frene bastığında ise motor, jeneratör görevi üstlenerek rejeneratif frenleme yoluyla enerjiyi geri kazanıyor ve bataryaya aktarıyor.

    Tüm süreç otomatik olarak gerçekleştiği için kamyon şoförünün sürüş alışkanlıklarını değiştirmesine gerek yok. Sistem, sürücü pedal çevirdiğinde elektrik motoruyla ek güç sağlayan ve harcanan eforu azaltan elektrik destekli bisikletlerle benzer bir çalışma mantığına sahip.

    Dizel kamyonları motoruna dokunmadan elektrikli hale getirme Tam Boyutta Gör

    Yakıt tüketiminde olağanüstü tasarruf

    Revoy tarafından paylaşılan bilgilere göre ETD, toplam ağırlığı 36 tona kadar çıkan çekici-dorse kombinasyonlarında kullanılabiliyor. Modülün yol ve sürüş koşullarına bağlı olarak yalnızca elektrik gücüyle 320 ila 400 kilometre arasında mesafe katedebildiği belirtilmiş.

    Sistemin yakıt tüketiminde de ciddi bir düşüş sağladığı belirtiliyor. Standart bir dizel kamyon 100 kilometrede ortalama 29 ila 39 litre yakıt tüketirken, Revoy ETD'nin desteğiyle bu miktarın 6 ila 12 litreye kadar gerileyebildiği ifade ediliyor. Bu teknoloji sayesinde karbondioksit (CO2) emisyonlarının %85 oranında azaltılabileceği ve yakıt verimliliğinin ciddi ölçüde artırılabileceği belirtiliyor.

    Dizel kamyonları motoruna dokunmadan elektrikli hale getirme Tam Boyutta Gör

    Abonelik modeli ve hızlı batarya değişimi

    Revoy, bu teknolojiyi doğrudan satmak yerine kilometre başına ücretlendirilen abonelik modeliyle kullanıma sunmayı planlıyor. Hizmetin ücretleri ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

    Şarj için uzun süre beklenmesinin önüne geçmek isteyen şirket, geleneksel şarj yöntemi yerine değişim istasyonlarından yararlanacak. Bu istasyonlarda yalnızca batarya değil, batarya ve elektrik motorunu taşıyan ETD modülünün tamamı, şarj edilmiş başka bir modülle birkaç dakika içinde değiştirilecek. Böylece kamyonlar uzun şarj molaları vermeden yollarına devam edebilecekler.

    Girişim, bu yıl içinde Oregon eyaletinin Portland şehri yakınlarında yaklaşık 320 kilometrelik bir güzergahta ilk ticari operasyonlarına başlamayı planlıyor. İlk etapta dört ETD modülünden oluşan küçük bir filo hizmet verecek. Şirket ayrıca maliyetleri düşürmek ve teknolojinin yaygınlaşmasını kolaylaştırmak amacıyla, benzer menzili daha küçük ve ekonomik bir bataryayla sunması hedeflenen ikinci nesil ETD üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

    Kaynakça https://www.vozpopuli.com/indux/en/a-us-company-found-a-way-to-electrify-diesel-trucks-without-touching-a-single-bolt-on-the-combustion-engine/8807/ https://www.carscoops.com/2026/08/revoy-electric-trailer-dolly/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 4 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    park lambası nedir troll nickler küfürlü diş teli taktıranların yorumları radar tabelasından kaç km sonra radar olur cin isimleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Toshiba Dynabook Satellite Pro
    Toshiba Dynabook Satellite Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum