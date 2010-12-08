Dizel motorlu otomobil satışları her geçen yıl artıyor

Geçtiğimiz her otomobil fuarında yeni elektrikli veya hybrid otomobiller tanıtılıp satışa sunuluyor.Her markanın sıfır emisyonlu veya geleneksel içten yanmalı motorlardan daha az yakıt tüketen hybrid sistemli otomobillerini sizlere tanıtıyoruz. Elektrikli otomobiller üzerinde bu kadar çalışma yapılırken yıldızı parlayan diğer bir motor çeşidi ise turbo beslemeli dizel motorlar.

Özellikle common-rail sistemlerin gelişmesiyle birlikte gürültüsü azalan, yakıt tüketimleri çok iddialı değerlere gerileyen turbo beslemeli dizel motorlu araçların satışları dünya genelinde artmaya devam ediyor. Türkiye'de de yüksek oranda olan dizel motorlu otomobil tercihi özellikle Avrupalı müşterilerin ilk tercihleri arasında oluyor. Son rakamlara bakıldığında Amerikalı müşterilerin de artık dizel motorlu otomobiller tercih ettiğini görebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse 2010 Kasım ayında Amerika'daki Audi A3 satışlarının %69'unu 2.0 TDI motorlu A3'ler oluşturuyor. Ayrıca Audi'nin geçen ay dünya genelindeki dizel otomobil satışları 2009'un Kasım ayıyla oranlandığında %37.5 artış göstermiş. Amerika'daki Audi Q7 TDI satışları da büyük artış göstererek toplam Q7 satışının %45'ini oluşturuyor.

Dünya genelindeki müşterilerin dizel motorlu otomobil tercihi bu oranda devam ederse, güncel common-rail turbo dizel motora sahip otomobillerin gelecek dönemdeki satışlarının daha da artması öngörülüyor.