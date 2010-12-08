Dizel motorlu otomobil satışları her geçen yıl artıyor

Geçtiğimiz her otomobil fuarında yeni elektrikli veya hybrid otomobiller tanıtılıp satışa sunuluyor.Her markanın sıfır emisyonlu veya geleneksel içten yanmalı motorlardan daha az yakıt tüketen hybrid sistemli otomobillerini sizlere tanıtıyoruz. Elektrikli otomobiller üzerinde bu kadar çalışma yapılırken yıldızı parlayan diğer bir motor çeşidi ise turbo beslemeli dizel motorlar.
Özellikle common-rail sistemlerin gelişmesiyle birlikte gürültüsü azalan, yakıt tüketimleri çok iddialı değerlere gerileyen turbo beslemeli dizel motorlu araçların satışları dünya genelinde artmaya devam ediyor. Türkiye'de de yüksek oranda olan dizel motorlu otomobil tercihi özellikle Avrupalı müşterilerin ilk tercihleri arasında oluyor. Son rakamlara bakıldığında Amerikalı müşterilerin de artık dizel motorlu otomobiller tercih ettiğini görebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse 2010 Kasım ayında Amerika'daki Audi A3 satışlarının %69'unu 2.0 TDI motorlu A3'ler oluşturuyor. Ayrıca Audi'nin geçen ay dünya genelindeki dizel otomobil satışları 2009'un Kasım ayıyla oranlandığında %37.5 artış göstermiş. Amerika'daki Audi Q7 TDI satışları da büyük artış göstererek toplam Q7 satışının %45'ini oluşturuyor.
Dünya genelindeki müşterilerin dizel motorlu otomobil tercihi bu oranda devam ederse, güncel common-rail turbo dizel motora sahip otomobillerin gelecek dönemdeki satışlarının daha da artması öngörülüyor.
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Şimdi petrol devleri bu durumdan paylarını düşürmek istemeyecek, devasa yatırımlarla kurdukları petrol tesislerini kârlı son damla çıkıncaya kadar kullanmaya devam edeceklerdir.
O ana kadar havayla, suyla, toprakla çalışan araba dahi yapsanız seri üretip satamazsınız.
Oysa ne güzel olurdu. Bri adet aracın bütün dengesini bozacak motor yerine arabanı tam ağırlık merkezine yerleştirilecek bir motor veya dört tekerleğin hemen yanına konmuş motorlar... Mesela 120HP/90kW motor için şimdi kataloğa baktım, 3000 RPM motor için 615 kg veya 4x22kW motor için 4x180 kg. Araçtaki fazlalığa bakar mısınız? Bir de yakıta bakalım: Güncel araçlarda 60 litre depo için yaklaşık 55 kg yakıt ağırlığ var. Depo ile birlikte 60 kg diyelim. Bildiğimiz akülerle bile karşılaştırılabilir bir ağırlık.
Öte yandan, hayatın dinamikleri bir yanda dursun, küçük çabalar zaman içinde değişimleri kaçınılmaz kılar. Bu bazen devrim şeklinde bazen de uyumlu, ılımlı bir şekilde bizi dönüştürür. Malumdur ki, gözünü kapayan sadece kendine gece yapar.
corsa c 1.3 dizelim ile arkadaşın benzinli corsasının bakımı arasında 10 TL fark var.:)
elektirkli otolar için su an cok erken..arkadasın biri saymış yukarda olumuszukları..güzelde saymş..elektirikli otolar su an için zengin işi olacak sanırım..ntvde vardı...lotus bzeneri bir oto.. +200 hp.. dünyada ki bazı nlüler tarafında satın alınmış.tom cruise falan gibi..yine deneme sürüşü falanda yapıldı bu aracla..aynı programda mini cooprda elektirkli olanı denendi.. kısacsı su an için zenginlerin cebine hitap etsede gelecekte sanırıjm bütün otolar ve ufak boyutlu ucaklar ve heliler bu sekilde olacka.. cep telefonu ilk cıktığından +15000 dolardı..şimdi hersin elinde..ülkem bu sefer treni yakalar umarım..
Benzinli araba alınmaz artık. Elektriğin gelişmesinede daha çok var. Daha araba üreticileri 200 km giden bataryayı zor ürettiler(Örnğein Renaultun Nisanda çıkacak olan arabası Elektrikli Fluence,BİLGİ:Autoshow 2010 Renault Satış Mühendisi).Bunun ortalama 3 katı yani 500 600 km gidebilmesini sağlayacak kapasitede batarya lazım. Hadi bataryayı yaptın peki istasyonları? Herhalde şöyle düşünüyorlar:"Biz 600km ye çıkartana kadar devletlerde istasyonları tamamen kurarlar." İstasyonların kurulması 5-10 seneyi alır :) Kısaca bence 5-10 sene boyunca Dizel ve LPG ye devam...
Otomobilin neredeyse icadından beri hep benzinli motorlar kullanıldı, son 10 senedir de turbo dizeller revaçta.
Elektrikli otomobillere yapılan yatırımlar inanılmaz arttı, uygun alım koşulları olduktan sonra kimse bu dizel motorların hamallığını çekmez.
Dediğin gibi şu an dizel motorlar revaçta olsa da batarya teknolojisi geliştiğinde tam elektrikli otomobiller hepimizin tercihi olacak.
Şu an elektrikli motorlardan yeterli verim alınabiliyorken batarya teknolojisi yeterli seviyede değil.
betamax gibi ara gecis teknolojisi demissiniz ama dizel motor en az benzinli kadar eski ve cok uzun yillardir tum ticari araclar kamyonlar otobusler dizel motorlu. commonrail ve turbo besleme ile motor hacminin ufalip sesin azalmasi sadece az sayida olan dizel binek araclarin sayisinda patlama yapti olan bu. yoksa ortada yeni bir gecis teknolojisi yok.
elektrikli motorda haklisiniz. elektrikli motor tum icten yanmalilardan daha temiz, daha sessiz, daha problemsiz, ve cok daha performansli. sorun ona gerekli olan enerjiyi saglayabilmekde. batarya teknolojisi ne kadar ilerlemis olsada, elektrikli araclarin tam manasiyla pratik kullanimi icin daha almalari gereken cok yol var.
aslinda yakit hucrelere benzinli araclara denk enerji depolama imkani sagliyor. maliyet problemleri bir asilabilse ictem yanmalarilari bir gecede tarihe gomer. bugunku motorlar yaninda buharli motor gibi kaliyor kaba, hantal ve kirli.