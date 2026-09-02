Yeni Mitsubishi Pajero tanıtıldı: Land Cruiser rakibi efsane geri döndü

Toyota Land Cruiser rakibi heybetli tasarım
4.920 mm uzunluğu ve 2.870 mm aks mesafesiyle Toyota Land Cruiser 250 Serisi’nin doğrudan karşısına konumlanan yeni Pajero, dik ve köşeli hatlarıyla dikkat çekiyor. T formundaki LED aydınlatmalar, kalın koruma plakaları, kaslı çamurluklar ve Pajero yazılı yan ızgaralar tasarımın sert karakterini vurguluyor. Lansman rengi olan Zırh Bakır Metalik seçeneğinin yanı sıra altın detaylara sahip Hayalet Mavi Metalik renk paletine eklendi.
Lüks ve teknolojik iç mekan
Eski Pajero nesillerindeki üçlü gösterge tasarımına atıfta bulunan "Multi Meter" ekranı; irtifa, pusula, eğim açısı ve sıcaklık gibi arazi verilerini anlık olarak sürücüye aktarıyor. 8 adet hava yastığı, MI-PILOT sürüş asistanı paketi ve aracın altını sanal olarak gösteren 3D çevre görüş kamerası sunuluyor.
Akustik camlar ve yüksek düzey ses yalıtımı sayesinde yüksek hızlarda dahi sessiz bir kabin vadediliyor. Sistem, 12 hoparlörlü Yamaha ses sistemi ve çift amfi ile destekleniyor.
Kaputun altında değişken geometriye sahip tek turbolu 2.4 litrelik dizel motor görev yapıyor. Motor, 480 Nm tork (bazı pazarlarda 470 Nm) üretiyor. Güç aktarımı yeni geliştirilen 8 ileri otomatik şanzıman ile sağlanıyor. Aktif Yalpalama Kontrolü (AYC) ve 7 farklı arazi moduna sahip Super-All Wheel Control (S-AWC) dört tekerlekten çekiş sistemi standart olarak sunuluyor.
Ne zaman satılacak?
Üretimi Tayland'da gerçekleştirilecek olan yeni Pajero; Mart 2027'ye kadar Tayland, Japonya ve Avustralya pazarlarında satışa çıkacak. Ardından Orta Doğu, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'yı kapsayan 100'den fazla küresel pazarda satışa sunulacak. Bazı pazarlarda araç Montero ismiyle satılacak.
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