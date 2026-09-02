Yeni Mitsubishi Pajero tanıtıldı: Land Cruiser rakibi efsane geri döndü

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Tam Boyutta Gör Mitsubishi, ralli mirasını taşıyan efsanevi arazi modeli Pajero’yu yeni nesliyle yeniden küresel pazara sundu. Şirketin yeni küresel amiral gemisi olarak konumlandırılan model; merdiven tipi şasi altyapısını, modern teknolojileri ve markanın uzun süredir sunmadığı lüks bir kabin deneyimini bir araya getiriyor.

Toyota Land Cruiser rakibi heybetli tasarım

4.920 mm uzunluğu ve 2.870 mm aks mesafesiyle Toyota Land Cruiser 250 Serisi’nin doğrudan karşısına konumlanan yeni Pajero, dik ve köşeli hatlarıyla dikkat çekiyor. T formundaki LED aydınlatmalar, kalın koruma plakaları, kaslı çamurluklar ve Pajero yazılı yan ızgaralar tasarımın sert karakterini vurguluyor. Lansman rengi olan Zırh Bakır Metalik seçeneğinin yanı sıra altın detaylara sahip Hayalet Mavi Metalik renk paletine eklendi.

Lüks ve teknolojik iç mekan

Tam Boyutta Gör Üç sıra koltuk düzeniyle 7 kişiye kadar oturma kapasitesi sunan kabinde; yumuşak dokulu malzemeler, deri döşemeler ve siyah detaylar tercih edilmiş. Üst paketlerde tek bir panel içerisine entegre edilmiş çift 14.3 inçlik ekran (giriş seviyesinde 12.3 inç) yer alıyor.

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Eski Pajero nesillerindeki üçlü gösterge tasarımına atıfta bulunan "Multi Meter" ekranı; irtifa, pusula, eğim açısı ve sıcaklık gibi arazi verilerini anlık olarak sürücüye aktarıyor. 8 adet hava yastığı, MI-PILOT sürüş asistanı paketi ve aracın altını sanal olarak gösteren 3D çevre görüş kamerası sunuluyor.

Akustik camlar ve yüksek düzey ses yalıtımı sayesinde yüksek hızlarda dahi sessiz bir kabin vadediliyor. Sistem, 12 hoparlörlü Yamaha ses sistemi ve çift amfi ile destekleniyor.

Tam Boyutta Gör L200 modelinin merdiven tipi şasisini temel alan Pajero, bağımsız çift salıncaklı ön ve 5 kollu rijit arka aksı içeren modele özel bir süspansiyon mimarisine sahip. Süspansiyon ayarları, Mitsubishi’nin Dakar Rallisi deneyimlerinden faydalanılarak geliştirilmiş. 230 mm yerden yükseklik, 30.4 derece yaklaşma, 22.6 derece tepe ve 25.8 derece uzaklaşma açıları sunuluyor.

Kaputun altında değişken geometriye sahip tek turbolu 2.4 litrelik dizel motor görev yapıyor. Motor, 480 Nm tork (bazı pazarlarda 470 Nm) üretiyor. Güç aktarımı yeni geliştirilen 8 ileri otomatik şanzıman ile sağlanıyor. Aktif Yalpalama Kontrolü (AYC) ve 7 farklı arazi moduna sahip Super-All Wheel Control (S-AWC) dört tekerlekten çekiş sistemi standart olarak sunuluyor.

Ne zaman satılacak?

Üretimi Tayland'da gerçekleştirilecek olan yeni Pajero; Mart 2027'ye kadar Tayland, Japonya ve Avustralya pazarlarında satışa çıkacak. Ardından Orta Doğu, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'yı kapsayan 100'den fazla küresel pazarda satışa sunulacak. Bazı pazarlarda araç Montero ismiyle satılacak.

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