Dizel Skoda Superb dünya rekoru kırdı: Tek depoyla 2.831 km

Direksiyonun başında 2025 Avrupa Ralli Şampiyonu Miko Marczyk vardı. Polonyalı yarışçı, ekonomik sürüş konusundaki tutkusuyla biliniyor. Skoda'nın resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre Marczyk, Polonya'nın Lodz kentinden yola çıkarak Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda üzerinden uzun bir rotayı tamamladı.
Fabrika tüketim verisini yarıladı
Sürücü yolculuk için 2.0 litrelik, 150 beygir gücünde turbo dizel motora ve DSG şanzımana sahip bir Skoda Superb TDI kullandı. Araç rekor denemesine özel olarak düşük yuvarlanma direncine sahip lastikler ile donatıldı. Ayrıca aerodinamiği iyileştirmek için Sportline süspansiyon sistemiyle aracın yüksekliği 15 milimetre düşürüldü.
Skoda Superb'in 68 litrelik deposu araca tam 2.831 kilometrelik bir menzil sağladı. Yani ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 2.61 litre olarak ölçüldü. Bu da Skoda Superb'in 100 kilometrede 4.8 litre olarak açıklanan resmi tüketim değerinin oldukça altında.
Tüketim 2.2 litreye kadar düştü
Marczyk, yolculuk boyunca ortalama 80 km/sa hızla oldukça dikkatli bir sürüş sergiledi. Fransa'da yakalanan uygun rüzgar koşulları sayesinde tüketim kısa bir süreliğine 100 kilometrede 2.2 litre gibi inanılmaz bir seviyeye kadar düştü. Sonuç olarak başarı, yalnızca teknik verimliliğe değil, aynı zamanda sürücünün ustalığına da dayanıyordu.
Marczyk, bu rekorla yetinmeye niyetli değil ve gelecekte aynı araçla 3.000 kilometreyi aşmayı hedefliyor. Polonyalı yarışçı aynı zamanda sürücülere yakıt tasarrufu için bazı pratik tavsiyeler de verdi. İşte ekonomik sürüş için değerlendirebileceğiniz öneriler:
- Lastik basıncını daima ideal seviyede tutun.
- Direksiyona geçmeden önce mutlaka dinlenmiş olun.
- Trafik akışını öngörün ve gereksiz frenlerden kaçının.
- Yumuşak hızlanın, mümkünse Eco modunu tercih edin.
- Rüzgarın yönünü ve etkisini göz önünde bulundurun.