Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dizel Skoda Superb dünya rekoru kırdı: Tek depoyla 2.831 km

    Skoda Superb TDI, tek depo yakıtla tam 2.831 km yol kat ederek dünya rekoru kırdı. Otomobil, fabrika verisini neredeyse yarılayarak ekonomik sürüşte yeni bir çığır açtı.

    Dizel Skoda Superb dünya rekoru kırdı: Tek depoyla 2.831 km Tam Boyutta Gör
    Dördüncü nesil Skoda Superb TDI, etkileyici bir yakıt tasarrufu rekoruna imza attı. Araç tek depo yakıtla 2.831 kilometre yol katederek dikkat çekici bir performans sergiledi. Üstelik yolculuk sırasında yakıt tüketimi bazı noktalarda 100 kilometrede sadece 2.2 litreye kadar düştü.

    Direksiyonun başında 2025 Avrupa Ralli Şampiyonu Miko Marczyk vardı. Polonyalı yarışçı, ekonomik sürüş konusundaki tutkusuyla biliniyor. Skoda'nın resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre Marczyk, Polonya'nın Lodz kentinden yola çıkarak Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda üzerinden uzun bir rotayı tamamladı.

    Dizel Skoda Superb dünya rekoru kırdı: Tek depoyla 2.831 km Tam Boyutta Gör

    Fabrika tüketim verisini yarıladı

    Sürücü yolculuk için 2.0 litrelik, 150 beygir gücünde turbo dizel motora ve DSG şanzımana sahip bir Skoda Superb TDI kullandı. Araç rekor denemesine özel olarak düşük yuvarlanma direncine sahip lastikler ile donatıldı. Ayrıca aerodinamiği iyileştirmek için Sportline süspansiyon sistemiyle aracın yüksekliği 15 milimetre düşürüldü.

    Skoda Superb'in 68 litrelik deposu araca tam 2.831 kilometrelik bir menzil sağladı. Yani ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 2.61 litre olarak ölçüldü. Bu da Skoda Superb'in 100 kilometrede 4.8 litre olarak açıklanan resmi tüketim değerinin oldukça altında.

    Dizel Skoda Superb dünya rekoru kırdı: Tek depoyla 2.831 km Tam Boyutta Gör

    Tüketim 2.2 litreye kadar düştü

    Marczyk, yolculuk boyunca ortalama 80 km/sa hızla oldukça dikkatli bir sürüş sergiledi. Fransa'da yakalanan uygun rüzgar koşulları sayesinde tüketim kısa bir süreliğine 100 kilometrede 2.2 litre gibi inanılmaz bir seviyeye kadar düştü. Sonuç olarak başarı, yalnızca teknik verimliliğe değil, aynı zamanda sürücünün ustalığına da dayanıyordu.

    Marczyk, bu rekorla yetinmeye niyetli değil ve gelecekte aynı araçla 3.000 kilometreyi aşmayı hedefliyor. Polonyalı yarışçı aynı zamanda sürücülere yakıt tasarrufu için bazı pratik tavsiyeler de verdi. İşte ekonomik sürüş için değerlendirebileceğiniz öneriler:

    • Lastik basıncını daima ideal seviyede tutun.
    • Direksiyona geçmeden önce mutlaka dinlenmiş olun.
    • Trafik akışını öngörün ve gereksiz frenlerden kaçının.
    • Yumuşak hızlanın, mümkünse Eco modunu tercih edin.
    • Rüzgarın yönünü ve etkisini göz önünde bulundurun.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yılda 10.000 km benzinli mi dizel mi gaviscon şurup kullananlar türk telekom barem trl nedir turknet whatsapp hattı power plus 130 mg kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15 B13UC-2868XTR
    MSI THIN 15 B13UC-2868XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum