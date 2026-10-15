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    Dizi, film ve çoklu görev için en iyi büyük ekran tabletler

    - Tabletinde daha geniş bir görüntüleme alanı isteyenlere dizi ve film keyfinden çoklu göreve kadar farklı ihtiyaçlara hitap eden en iyi büyük ekran tabletleri seçtik.

    Büyük ekranlı tablet bilgisayarlar dizi ve film izlemek, oyun oynamak veya aynı anda birden fazla uygulama kullanarak içerik üretmek için büyük kolaylık sağlıyor. 12 inç ve daha büyük ekranlı tablet bilgisayar seçerek geniş görüntüleme alanı ve çoklu görev özellikleriyle hem eğlence hem de üretkenlik için avantaj elde edebilirsiniz. Peki en iyi büyük ekranlı tablet hangisi? Samsung, Apple, Casper ve Huawei'in öne çıkan modellerini bir araya getirdik.

    En iyi büyük ekran tablet modelleri
    Model Fiyat
    Casper PAD Z10 Pro (PAD.Z10-PRO) 39.999 TL
    Casper PAD H10 Pro (PAD.H10-PRO) 23.999 TL
    Apple iPad Pro 13 inç M5 84.549 TL
    Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 77.899 TL
    Huawei MatePad Air 2026 49.999 TL

    Büyük ekran tablet seçiminde yalnızca ekran boyutuna değil; ekran teknolojisine, çözünürlüğe, hoparlör kalitesine, pil kapasitesine, işlemci performansına ve yazılım özelliklerine de dikkat etmek gerekiyor. Listemizde farklı bütçelere ve kullanım amaçlarına hitap eden beş tablet modeli bulunuyor. En iyi büyük ekranlı tablet modeli olarak iPad Pro, Casper PAD Z10 Pro, Casper PAD H10 Pro, Galaxy Tab S12 Ultra ve Huawei MatePad Air öne çıkıyor.

    1️⃣ Casper PAD Z10 Pro: 14,2 inç dev OLED ekran

    Dizi, film ve çoklu görev için en iyi büyük ekran tabletler Tam Boyutta Gör
    14,2 inç 144 Hz OLED ekrana sahip olan Casper PAD Z10 Pro (PAD.Z10-PRO), büyük ekran tablet isteyenler için fiyat/performans açısından öne çıkıyor. Ekran boyutu ve ekran teknolojisiyle fiyatının üzerinde performans sunan Casper PAD Z10 Pro, dizi, film ve çoklu görev kullanımında büyük konfor sunuyor. Listemizdeki en büyük ekranlı tablet modellerinden biri.

    Büyük OLED ekranının yanı sıra kutudan çıkan klavye ve kalemi ile birlikte dizüstü bilgisayar formuna dönüşen Casper PAD Z10 Pro, hem eğlence hem de profesyonel kullanımı hedefleyen kullanıcılara hitap ediyor.

    Not alma, yazı yazma, belge düzenleme, PDF oluşturma, görsel tasarlama, ders çalışma gibi işlemlerde Casper PAD Z10 Pro’nun büyük ekranı büyük kolaylık sağlıyor. Dört hoparlörlü ses sistemi ve Dolby Atmos desteği ile birlikte dizi ve film izlerken sinema deneyimi sunuyor.

    MediaTek Dimensity D8300 işlemcisinden güç alan tablet, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor. Bu donanım, birden fazla uygulamayı aynı anda kullanmak, belgeler üzerinde çalışmak ve günlük üretkenlik işlemlerini yürütmek için uygun bir altyapı sunuyor. microSD kart desteğiyle depolama alanı 1 TB'a kadar artırılabiliyor.

    Casper PAD Z10 Pro (PAD.Z10-PRO) öne çıkan özellikleri:

    • 14,2 inç OLED ekran
    • 2880 x 1920 piksel çözünürlük
    • 144 Hz yenileme hızı
    • MediaTek Dimensity D8300 işlemci
    • 12 GB RAM ve 256 GB depolama
    • 10.000 mAh pil kapasitesi
    • Dört hoparlör ve Dolby Atmos desteği
    • Klavye ve kalem ile geliyor

    2️⃣ Casper PAD H10 Pro: Uygun fiyata OLED ekran

    Dizi, film ve çoklu görev için en iyi büyük ekran tabletler Tam Boyutta Gör
    Büyük ekranlı OLED tablet satın almak isteyen fakat nispeten kısıtlı bütçesi bulunan müşteriler Casper PAD H10 Pro (PAD.H10-PRO)’yu tercih edebilir. 12,6 inç OLED ekrana sahip olan bu tablet, 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve yüzde 100 DCI-P3 renk gamı desteğiyle öne çıkıyor. OLED panelin sunduğu derin siyahlar ve yüksek kontrast, özellikle dizi ve film izlerken avantaj sağlıyor.

    MediaTek Dimensity D7050 işlemcisi, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla gelen Casper PAD H10 Pro ile video izleme, internette gezinme, ders çalışma ve günlük çoklu görev işlemlerini sorunsuz bir şekilde halledebilirsiniz.

    Casper PAD H10 Pro ile birlikte klavye ve kalem geliyor. Bu fiyat seviyesinde kalem, klavye ve büyük OLED ekranı bir arada sunan başka bir rakip bulunmuyor.

    Casper PAD H10 Pro (PAD.H10-PRO) Öne çıkan özellikleri:

    • 12,6 inç OLED ekran
    • 2560 x 1600 piksel çözünürlük
    • MediaTek Dimensity D7050 işlemci
    • 8 GB RAM ve 256 GB depolama
    • 10.000 mAh pil kapasitesi
    • Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler
    • microSD kart desteği
    • Kalem ve klavye ile geliyor

    3️⃣ Apple iPad Pro 13 inç: En iyi büyük ekran tablet

    Dizi, film ve çoklu görev için en iyi büyük ekran tabletler Tam Boyutta Gör
    Dizi, film keyfi ve çoklu görev için satın alabileceğiniz en iyi tablet bilgisayar modeli Apple iPad Pro’dur. iPad Pro’da 11 inç ve 13 inç olarak iki farklı ekran seçeneği mevcut. Her iki versiyonda da Ultra Retina XDR Ekran adı verilen OLED ekran yer alıyor. 13 inçlik dev boyutu ve derin siyahlar sunan çift katmanlı OLED teknolojisi ile görüntüler etkileyici gözüküyor.

    iPadOS işletim sisteminde tüm uygulamalar iPad ekranına özel bir arayüz ve çoklu göreve uygun tasarımıyla öne çıkıyor. M5 işlemcisi dizüstü bilgisayar seviyesinde performans sunuyor. Tableti profesyonel işler, video düzenleme, grafik tasarımı ve içerik üretimi için kullanacaksanız burada iPad Pro tartışmasız en güçlü seçenek.

    Apple iPad Pro 13 inç öne çıkan özellikleri:

    • 13 inç Ultra Retina XDR çift katmanlı OLED ekran
    • 2752 x 2064 piksel çözünürlük
    • 10-120 Hz uyarlanabilir ProMotion yenileme hızı
    • Apple M5 işlemci
    • 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB depolama seçenekleri
    • Dört hoparlörlü ses sistemi
    • Apple Pencil Pro ve Magic Keyboard desteği

    4️⃣ Samsung Galaxy Tab S12 Ultra: En iyi premium Android büyük ekran tablet

    Dizi, film ve çoklu görev için en iyi büyük ekran tabletler Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni büyük ekranlı tablet bilgisayarı Galaxy Tab S12 Ultra, sahip olduğu 14,6 inç Dynamic AMOLED 2X ekranıyla dizi ve film izlerken büyüleyici görüntüler sunarken, DeX özelliği sayesinde çoklu görev kullanımında dizüstü bilgisayar benzeri deneyim sunuyor.

    Ekran, arayüz, performans, hoparlör ve tasarım özellikleriyle bugün satın alabileceğiniz en iyi tablet bilgisayar seçeneği olarak öne çıkıyor. Gücünü MediaTek Dimensity 9500 yonga setinden alan cihazda 12 GB/16 GB RAM, 256 GB’dan 1 TB’a kadar depolama alanı, 11.600 mAh batarya ve Galaxy AI yapay zeka özellikleri mevcut.

    Samsung Galaxy Tab S12 Ultra öne çıkan özellikleri:

    • 14,6 inç Dynamic AMOLED 2X ekran
    • 2960 x 1848 piksel çözünürlük
    • 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip temel yapılandırma
    • Samsung DeX ve S Pen desteği
    • 2 TB'a kadar microSD kart desteği

    5️⃣ Huawei MatePad Air 2026: OLED PaperMatte ekran

    Dizi, film ve çoklu görev için en iyi büyük ekran tabletler
    12 inç OLED PaperMatte ekran ile gelen Huawei MatePad Air, yansımayı engelleyen özel ekranı ile e-kitap benzeri bir deneyim sunuyor. Özellikle aydınlık ortamlarda video izleyen, dijital kitap okuyan veya kalemle not alan kullanıcılar için avantaj sağlıyor. 2800 x 1840 piksel çözünürlük ve 144 Hz'e kadar yenileme hızıyla dikkat çekiyor.

    6 hoparlörlü Huawei Sound sistemiyle multimedya deneyimi yaşatan tablette çoklu göreve uygun şekilde pencere görünümü desteği mevcut. Fakat tablette Google desteği yerleşik olarak yer almadığı için her uygulama sorunsuz bir şekilde çalışmıyor. Google servislerinin yerleşik olarak yer almaması ve Google Play’in yüklü olarak gelmemesi gibi sorunlar zamanla can sıkabilir.

    Huawei MatePad Air öne çıkan özellikleri:

    • 12 inç OLED PaperMatte ekran
    • 2800 x 1840 piksel çözünürlük
    • 144 Hz'e kadar ekran yenileme hızı
    • 1200 nit maksimum parlaklık
    • 8 GB veya 12 GB RAM ve 256 GB depolama
    • 10.100 mAh pil kapasitesi
    • 66 W hızlı şarj desteği
    • Altı hoparlörlü Huawei SOUND ses sistemi
    • M-Pencil Pro ve uyumlu klavye desteği

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