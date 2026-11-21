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Oynat Dizi ve film izleme deneyimini üst seviyeye çıkaran en iyi OLED ekranlı tablet modelleri listelendi. Gerçek siyahlar ve yüksek kontrast sunan bu panellerde ekran boyutu ile ses sistemleri öne çıkıyor. Casper, Samsung, HONOR, Apple ve Huawei'nin yeni modelleri; yüksek çözünürlükleri, güçlü işlemcileri ve gelişmiş hoparlörleriyle her bütçeye hitap ediyor. Kullanım alışkanlıklarınıza göre en ideal multimedya tabletini kolayca tercih edebilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tablet satın alırken ekran kalitesi, özellikle dizi ve film izlemeyi seven kullanıcılar için belirleyici kriterlerin başında geliyor. OLED ve AMOLED paneller, her pikselin kendi ışığını üretmesi sayesinde gerçek siyahlar ve yüksek kontrast sunuyor. Bu özellik, karanlık sahnelerde detayların daha iyi görünmesine ve renklerin daha canlı algılanmasına yardımcı oluyor. Yüksek çözünürlük ve HDR desteği de video izleme deneyimini tamamlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Peki, dizi ve film izlemek için hangi OLED ekranlı tablet modelleri tercih edilebilir? Casper, Samsung, HONOR ve Huawei'nin öne çıkan modellerini bir araya getirdik.

Dizi ve film izlemek için OLED tablet seçerken nelere dikkat edilmeli?

OLED ekranlı tablet seçerken yalnızca panel teknolojisine bakmak yeterli değil. Ekran boyutu, çözünürlük, parlaklık ve HDR desteği de görüntü kalitesini doğrudan etkiliyor. Büyük ekranlı modeller film izlerken daha geniş bir görüntü alanı sunarken, 11-12 inç aralığındaki tabletler taşınabilirlik açısından avantaj sağlıyor. Bunun yanında Dolby Atmos destekli çoklu hoparlörler, kulaklık kullanmadan içerik tüketenler için önemli bir kriter.

Bütçe ve kullanım alışkanlıklarına göre Casper PAD H10 Pro daha erişilebilir bir OLED seçeneği sunarken, Casper PAD Z10 Pro büyük ekranı ve 144 Hz yenileme hızıyla ayrışıyor. Daha güçlü işlemci ve gelişmiş ses sistemi arayanlar HONOR MagicPad 2 veya Samsung Galaxy Tab S10+ modellerini değerlendirebilir. Büyük AMOLED ekran isteyen kullanıcılar içinse Galaxy Tab S10 Ultra öne çıkıyor.

1️⃣ Casper PAD H10 Pro

Tam Boyutta Gör Casper PAD H10 Pro, OLED ekran deneyimine daha ulaşılabilir bir bütçeyle geçmek isteyen kullanıcılar için öne çıkıyor. 12,6 inç büyüklüğündeki OLED panel, 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve yüzde 100 DCI-P3 renk gamı desteği sunuyor. 600 nit'e kadar çıkabilen parlaklık değeri ve yüksek kontrast oranı, özellikle film ve dizilerde karanlık sahnelerin daha belirgin görünmesine yardımcı oluyor. Ekranın 60 Hz yenileme hızı ise yüksek hızlı görüntülerden ziyade video izleme ve günlük kullanım odaklı bir deneyim sunuyor.

Performans tarafında MediaTek Dimensity 7050 işlemciye sahip olan tablet, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor. 13 MP arka ve 5 MP ön kamera, görüntülü görüşmeler ve temel fotoğraf ihtiyaçları için yeterli bir donanım sunuyor. 10.000 mAh bataryası uzun süreli içerik tüketimi için avantaj sağlarken, kutu içeriğindeki kalem ve klavyeli kılıf da cihazın kullanım alanını genişletiyor.

Ekran: 12,6 inç OLED

12,6 inç OLED Ekran çözünürlüğü: 2560 x 1600 piksel

2560 x 1600 piksel Yenileme hızı: 60 Hz

60 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 7050

MediaTek Dimensity 7050 Kamera: 13 MP arka / 5 MP ön

13 MP arka / 5 MP ön RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

2️⃣ Casper PAD Z10 Pro

Tam Boyutta Gör Casper PAD Z10 Pro, daha büyük ekranlı bir tablet arayan kullanıcılara hitap ediyor. 14,2 inç OLED paneli, 2880 x 1920 piksel çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızıyla geliyor. 3:2 en-boy oranına sahip ekran, dizi ve film izlerken geniş bir görüntü alanı sunarken yüksek yenileme hızı arayüz geçişlerini de akıcı hale getiriyor. HDR içeriklerde 800 nit'e kadar ulaşabilen parlaklık değeri ve yüzde 100 DCI-P3 renk gamı desteği, modelin multimedya tarafındaki özelliklerini tamamlıyor.

MediaTek Dimensity D8300 işlemciden güç alan PAD Z10 Pro, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. 13 MP arka ve 5 MP ön kamerayla gelen tablette dört hoparlörlü Dolby Atmos ses sistemi bulunuyor. 10.000 mAh batarya kapasitesi sunan modelin kutusundan klavye ve kalem de çıkıyor.

Ekran: 14,2 inç OLED

14,2 inç OLED Ekran çözünürlüğü: 2880 x 1920 piksel

2880 x 1920 piksel Yenileme hızı: 144 Hz

144 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity D8300

MediaTek Dimensity D8300 Kamera: 13 MP arka / 5 MP ön

13 MP arka / 5 MP ön RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

3️⃣ HONOR MagicPad 2

Tam Boyutta Gör HONOR MagicPad 2, 12,3 inç OLED ekranıyla multimedya odaklı tabletler arasında güçlü bir alternatif. 3000 x 1920 piksel çözünürlük sunan panel, 144 Hz yenileme hızı ve HDR desteğiyle geliyor. Yüksek kontrast oranı ve geniş renk gamı, özellikle yüksek görüntü kalitesi sunan dizi ve film içeriklerinde avantaj sağlıyor. Sekiz hoparlörlü ses sistemi de kulaklık kullanmadan içerik tüketmek isteyenler için modelin öne çıkan özellikleri arasında.

Tablet, Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden güç alıyor. 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla sunulan modelde 13 MP arka ve 9 MP ön kamera bulunuyor. 10.050 mAh batarya kapasitesi ve 66W hızlı şarj desteği de cihazın donanımını tamamlıyor. MagicPad 2, yüksek yenileme hızlı OLED ekranı ve güçlü ses sistemiyle yalnızca video izlemek değil, oyun ve çoklu görev kullanımı için de değerlendirilebilir.

Ekran: 12,3 inç OLED

12,3 inç OLED Ekran çözünürlüğü: 3000 x 1920 piksel

3000 x 1920 piksel Yenileme hızı: 144 Hz

144 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Kamera: 13 MP arka / 9 MP ön

13 MP arka / 9 MP ön RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

4️⃣ Samsung Galaxy Tab S10+

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Tab S10+, 12,4 inç Dynamic AMOLED 2X ekranıyla film ve dizi izlemek için değerlendirilebilecek üst segment modellerden biri. 2800 x 1752 piksel çözünürlük sunan ekran, 120 Hz yenileme hızı ve HDR10+ desteğiyle geliyor. AMOLED panelin yüksek kontrastı, özellikle karanlık sahnelerde gerçek siyahların elde edilmesini sağlıyor. Dört hoparlörlü ses sistemi ve Dolby Atmos desteği de tabletin multimedya deneyimini güçlendiriyor.

MediaTek Dimensity 9300+ işlemci kullanan Galaxy Tab S10+, 12 GB RAM ve 256 GB veya 512 GB depolama seçenekleriyle sunuluyor. Arka tarafta 13 MP ana ve 8 MP ultra geniş açılı kamera, ön tarafta ise 12 MP kamera yer alıyor. microSD kart desteği sayesinde depolama alanı artırılabiliyor. Geniş ekranı ve güçlü donanımıyla Galaxy Tab S10+, video izleme yanında üretkenlik ve oyun için de kullanılabilecek bir seçenek.

Ekran: 12,4 inç Dynamic AMOLED 2X

12,4 inç Dynamic AMOLED 2X Ekran çözünürlüğü: 2800 x 1752 piksel

2800 x 1752 piksel Yenileme hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+

MediaTek Dimensity 9300+ Kamera: 13 MP + 8 MP arka / 12 MP ön

13 MP + 8 MP arka / 12 MP ön RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

5️⃣ Samsung Galaxy Tab S11

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Tab S11, daha kompakt boyutlarda AMOLED ekran isteyenlere hitap ediyor. 11 inç Dynamic AMOLED 2X panel, 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. HDR içeriklerde yüksek kontrast ve canlı renkler sağlayan ekran, taşınabilirlikten ödün vermeden video izlemek isteyenler için uygun bir boyuta sahip. Dört hoparlörlü ses sistemi de multimedya deneyimini destekliyor.

Performans tarafında MediaTek Dimensity 9400+ işlemci kullanan tablet, 12 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB depolama seçenekleriyle geliyor. 13 MP arka ve 12 MP ön kamera, görüntülü görüşme ve günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılıyor. microSD kart desteğiyle depolama alanı 2 TB'a kadar artırılabiliyor. Galaxy Tab S11, güçlü işlemcisi ve güncel donanımıyla kompakt AMOLED tablet arayanlara yönelik seçeneklerden biri.

Ekran: 11 inç Dynamic AMOLED 2X

11 inç Dynamic AMOLED 2X Ekran çözünürlüğü: 2560 x 1600 piksel

2560 x 1600 piksel Yenileme hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+

MediaTek Dimensity 9400+ Kamera: 13 MP arka / 12 MP ön

13 MP arka / 12 MP ön RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

6️⃣ Apple iPad Mini 8 (2026)

Tam Boyutta Gör Apple iPad mini 8 (2026), kompakt boyutlarda OLED ekran deneyimi arayan kullanıcılar için yeni bir alternatif. 8,5 inç Super Retina XDR OLED ekranı, 2316 x 1512 piksel çözünürlük ve 326 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. HDR içeriklerde 1.200 nit tepe parlaklığa ulaşabilen panel, 2.000.000:1 kontrast oranıyla özellikle karanlık sahnelerde avantaj sağlıyor. Yenileme hızı 60 Hz seviyesinde olan modelde ProMotion desteği bulunmuyor. Bu nedenle yüksek yenileme hızından ziyade görüntü kalitesi ve taşınabilirlik ön planda tutuluyor.

Performans tarafında Apple A20 Pro işlemcisinden güç alan tablet, 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle sunuluyor. Arka tarafta 12 MP geniş açılı kamera, ön tarafta ise görüntülü görüşmeler için 12 MP Center Stage kamera bulunuyor. Apple RAM kapasitesini resmi teknik özelliklerinde açıklamıyor. Stereo ses sistemi, Wi-Fi 7 bağlantısı ve 255 gramlık Wi-Fi model ağırlığıyla iPad mini 8, büyük ekranlı tabletler yerine kolay taşınabilen bir cihaz isteyenlere hitap ediyor.

Ekran: 8,5 inç Super Retina XDR OLED

8,5 inç Super Retina XDR OLED Ekran çözünürlüğü: 2316 x 1512 piksel

2316 x 1512 piksel Yenileme hızı: 60 Hz

60 Hz İşlemci: Apple A20 Pro

Apple A20 Pro Kamera: 12 MP arka / 12 MP ön

12 MP arka / 12 MP ön RAM: Apple tarafından açıklanmadı

Apple tarafından açıklanmadı Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

7️⃣ HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2025)

Tam Boyutta Gör HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2025), 12,2 inç Tandem OLED ekranıyla görüntü kalitesine önem veren kullanıcılar için öne çıkıyor. 2800 x 1840 piksel çözünürlük sunan panel, yüksek kontrast oranı ve 1,07 milyar renk desteğiyle geliyor. Standart OLED panellere kıyasla daha yüksek parlaklık sunabilen Tandem OLED teknolojisi, HDR içeriklerde avantaj sağlıyor. 120 Hz yenileme hızıyla gelen model, geniş ekranı ve ince gövdesiyle taşınabilir bir multimedya tableti arayanlara hitap ediyor.

Tablet, Kirin T92A işlemci, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla sunuluyor. Kamera tarafında 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera bulunurken ön tarafta 8 MP kamera yer alıyor. 10.100 mAh eşdeğer pil kapasitesiyle gelen cihaz, özellikle ekran kalitesi ve hafif tasarımıyla öne çıkıyor. Ancak Huawei'nin uygulama ekosistemi ve Google servisleri konusundaki farklılıkları satın alma öncesinde göz önünde bulundurulmalı.

Ekran: 12,2 inç Tandem OLED

12,2 inç Tandem OLED Ekran çözünürlüğü: 2800 x 1840 piksel

2800 x 1840 piksel Yenileme hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: Kirin T92A

Kirin T92A Kamera: 50 MP + 8 MP arka / 8 MP ön

50 MP + 8 MP arka / 8 MP ön RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 512 GB

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Dizi ve film için Amoled tablet tavsiyeleri

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