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Dizüstü alacakların dikkatine: Yeni Toshiba DynaBook SS S6/286PNSL

16 yıl (Son Güncelleme: 16 yıl)
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Murat K. "infoman"
Haber Editörü
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Toshiba Aralık sonu itibariyle yeni dizüstü bilgisayarı DynaBook SS S6/286PNSL'i satışa sunuyor.

2000$ civarında bir fiyata sahip olacak ürün 1.19Kg'lik ağırlığıyla pazarın daha çok ultra portable kısmına hitap ediyor. Ama bu kadar hafif ve 289/229 mm(U/G) ölçülerine rağmen donanım konusunda oldukça iddialı.

Dynabook, Type2 PCMCIA/CompactFlash/SD, Ethernet, V.90 modem, 3 USB 2.0 ports, lithium-polymer pil (standart, 2.4 saat gidebiliyor) gibi özellikleri Mobile Pentium III-M 866MHz, 30Gb 1.8" HDD, 12.1" 1024х768 TFT LCD, 256Mb PC133 RAM ile birleştirmiş.

Anakart olarak ise entegre grafik özelliğine sahip Trident CyberALADDiN-T+ALi M1535B kullanılmış.

Bunlar haricinde yazılım olarak ise Windows XP Home Edition ve Office XP Personal sabit diske yüklü olarak geliyor.

Eğer Tablet PC'lerin iyice yaygınlaşmasını beklemek istemiyorum ve seyahat ederken kolum kopmadan : ) hem işlerimi yürüteyim hem de gittiğim yerdeki çevre birimlerini rahatlıkla kullanabileyim diyorsanız (USB 2.0), Toshiba markasını dolayısıyla kalitesini taşıyan DynaBook SS S6/286PNSL'e mutlaka bir göz atın.


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