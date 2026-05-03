    Dizüstü Bilgisayar Tavsiyeleri - Mayıs 2026

    Tasviye serisinin dönemsel olarak ekranlarınıza gelen yeni bölümünde dizüstü bilgisayar tavsiyeleri yapıyoruz. Bu video içerisinde bilgisayar piyasasında mantıklı gördüğüm modellerden bahsediyorum.

    Tasviye serisinin dönemsel olarak ekranlarınıza gelen yeni bölümünde dizüstü bilgisayar tavsiyeleri yapıyoruz. Bilgisayar piyasasında mantıklı gördüğüm modellerden fiyat performans gibi faktörleri baz alarak bahsediyorum.

    00:00 - Giriş
    00:24 - Acer Aspire Lite AL16-54P-51S7 NX.D75EY.001
    01:13 - Medion Signium 14 S1 MD600032
    02:15 - Apple MacBook Air M4 MW0W3TU/A
    03:04 - Lenovo ThinkPad E14 Gen6 21M7002PTX
    03:38 - Asus Tuf Gaming F16 FX608JH-RV080
    04:56 - Game Garaj Slayer X7T-5060
    05:58 - Acer Nitro 16S NH.U07EY.001
    07:20 - Kapanış

    Acer Aspire Lite AL16-54P-51S7 NX.D75EY.001 22.000TL
    - 16" 1920x1200 IPS 60Hz ekran
    - Intel Core i5-1334U işlemci
    - 8GB 4800MHz DDR5 RAM
    - 512GB NVMe 4.0 SSD
    - Wi-Fi 6, BT 5.1 bağlantı
    - 1x HDMI, 1x Ethernet, 1x 3.5mm
    - 2x USB 3.2 Nesil 1 Tip-A
    - 2x USB 3.2 Nesil 1 Tip-C
    - Ağırlık 1,53kg, kalınlık 18.9mm

    Medion Signium 14 S1 MD600032 27.000TL
    - 14" 2880x1800 OLED 120Hz ekran
    - Intel Core 5 120U işlemci
    - 2x8GB 16GB 3200MHz DDR4 RAM
    - 512GB PCIe 2280 M.2 SSD
    - Intel AX201 Wi-Fi 6, BT 5.3
    - 1x USB 3.2 Gen1 Tip-C
    - 2x USB 3.2 Gen1 Tip-A
    - 1x USB 2.0 Tip-A
    - 1x HDMI 1.4, 1x 3.5mm
    - Ağırlık 1kg, kalınlık 16mm

    Apple MacBook Air M4 MW0W3TU/A 45.000TL
    - 13.6" 2560x1664 IPS 60Hz ekran
    - Apple M4 (10CPU/8GPU) işlemci
    - 16GB LPDDR5 RAM
    - 256GB NVMe PCIe SSD
    - 2x Thunderbolt4/USB4.0 port
    - Wi-Fi 6E, BT 5.3 bağlantı
    - 12MP FHD webcam
    - Dört hoparlör ses kurulumu
    - Ağırlık 1.24kg, kalınlık 11mm

    Lenovo ThinkPad E14 Gen6 21M7002PTX 47.000TL
    - 14" 1920x1200 IPS 60Hz ekran
    - Intel Core Ultra 5 125U işlemci
    - 16GB SODIMM DDR5-5600 RAM
    - 512GB M.2 2242 PCIe 4.0 SSD
    - Wi-Fi 6E, BT5.3 bağlantı
    - 2x2W hoparlör, 3.5mm jak
    - 1x USB-A USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1
    - 1x USB-A USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2
    - 1x USB-C USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2
    - 1x USB-C Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps
    - 1x HDMI 2.1, 1x Ethernet RJ-45
    - FHD webcam + IR, güç tuşu parmak izi
    - Ağırlık 1.44kg, kalınlık 18mm

    Asus Tuf Gaming F16 FX608JH-RV080 49.000TL
    - 16" 1920x1200 IPS 165Hz ekran
    - Intel Core i5-13450HX işlemci
    - NVIDIA RTX 5050 115W 8GB ekran kartı
    - Mux Switch 100W+15W desteği
    - 16GB DDR5-5600 SO-DIMM RAM
    - 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
    - 1x 3.5mm jak, 1x HDMI 2.1, 1x ethernet
    - 3x USB 3.2 Gen 2 Tip-A 10Gbps
    - 1x USB 3.2 Gen 2 Tip-C 10Gbps
    - 1x Thunderbolt 4 40Gbps
    - 1080P FHD IR webcam
    - Wi-Fi 6E, BT 5.3 bağlantı
    - Ağırlık 2.20kg, kalınlık 273mm

    Game Garaj Slayer X7T-5060 60.000TL
    - 16" 2560x1600 IPS 180Hz ekran
    - Intel Core I7 14650HX işlemci
    - NVIDIA RTX 5060 115W 8GB ekran kartı 
    - Mux Switch 100W+15W desteği 
    - 16GB DDR5-5600 RAM, 500GB Gen4 SSD
    - Wi-Fi 6 AX211, BT 5.3 bağlantı
    - 1x USB-C 3.2Gen2 20Gbps
    - 1x USB-C 3.2Gen2 10Gbps
    - 1x USB-A 3.2Gen1 5Gbps
    - 2x USB-A 3.2Gen1 5Gbps
    - 1x DP2.1 40Gbps, 1x HDMI V2.1
    - 1x Ethernet, 1x 3.5mm jak
    - Ağırlık 2.25kg, kalınlık 21.5mm

    Acer Nitro 16S NH.U07EY.001 88.000TL
    - 16" 2560x1600 IPS 180Hz ekran
    - AMD Ryzen AI 9 365 işlemci
    - Nvidia RTX 5070 Ti 12GB 110W ekran kartı
    - 16GB DDR5-5600 RAM, 1TB NVMe 4.0 SSD
    - Wi-Fi 6, BT 5.3, 2.5 Gigabit ethernet
    - 1x HDMI , 1x USB 2.0 Tip-A
    - 2x USB 3.2 Nesil 2 Tip-A
    - 1x USB 3.2 Nesil 2 Tip-C
    - Ağırlık 2.18kg, kalınlık 20mm

