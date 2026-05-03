Dizüstü Bilgisayar Tavsiyeleri - Mayıs 2026

Tasviye serisinin dönemsel olarak ekranlarınıza gelen yeni bölümünde dizüstü bilgisayar tavsiyeleri yapıyoruz. Bilgisayar piyasasında mantıklı gördüğüm modellerden fiyat performans gibi faktörleri baz alarak bahsediyorum.
00:24 - Acer Aspire Lite AL16-54P-51S7 NX.D75EY.001
01:13 - Medion Signium 14 S1 MD600032
02:15 - Apple MacBook Air M4 MW0W3TU/A
03:04 - Lenovo ThinkPad E14 Gen6 21M7002PTX
03:38 - Asus Tuf Gaming F16 FX608JH-RV080
04:56 - Game Garaj Slayer X7T-5060
05:58 - Acer Nitro 16S NH.U07EY.001
Acer Aspire Lite AL16-54P-51S7 NX.D75EY.001 22.000TL
- 16" 1920x1200 IPS 60Hz ekran
- Intel Core i5-1334U işlemci
- 8GB 4800MHz DDR5 RAM
- 512GB NVMe 4.0 SSD
- Wi-Fi 6, BT 5.1 bağlantı
- 1x HDMI, 1x Ethernet, 1x 3.5mm
- 2x USB 3.2 Nesil 1 Tip-A
- 2x USB 3.2 Nesil 1 Tip-C
- Ağırlık 1,53kg, kalınlık 18.9mm
Medion Signium 14 S1 MD600032 27.000TL
- 14" 2880x1800 OLED 120Hz ekran
- Intel Core 5 120U işlemci
- 2x8GB 16GB 3200MHz DDR4 RAM
- 512GB PCIe 2280 M.2 SSD
- Intel AX201 Wi-Fi 6, BT 5.3
- 1x USB 3.2 Gen1 Tip-C
- 2x USB 3.2 Gen1 Tip-A
- 1x USB 2.0 Tip-A
- 1x HDMI 1.4, 1x 3.5mm
- Ağırlık 1kg, kalınlık 16mm
Apple MacBook Air M4 MW0W3TU/A 45.000TL
- 13.6" 2560x1664 IPS 60Hz ekran
- Apple M4 (10CPU/8GPU) işlemci
- 16GB LPDDR5 RAM
- 256GB NVMe PCIe SSD
- 2x Thunderbolt4/USB4.0 port
- Wi-Fi 6E, BT 5.3 bağlantı
- 12MP FHD webcam
- Dört hoparlör ses kurulumu
- Ağırlık 1.24kg, kalınlık 11mm
Lenovo ThinkPad E14 Gen6 21M7002PTX 47.000TL
- 14" 1920x1200 IPS 60Hz ekran
- Intel Core Ultra 5 125U işlemci
- 16GB SODIMM DDR5-5600 RAM
- 512GB M.2 2242 PCIe 4.0 SSD
- Wi-Fi 6E, BT5.3 bağlantı
- 2x2W hoparlör, 3.5mm jak
- 1x USB-A USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1
- 1x USB-A USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2
- 1x USB-C USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2
- 1x USB-C Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps
- 1x HDMI 2.1, 1x Ethernet RJ-45
- FHD webcam + IR, güç tuşu parmak izi
- Ağırlık 1.44kg, kalınlık 18mm
Asus Tuf Gaming F16 FX608JH-RV080 49.000TL
- 16" 1920x1200 IPS 165Hz ekran
- Intel Core i5-13450HX işlemci
- NVIDIA RTX 5050 115W 8GB ekran kartı
- Mux Switch 100W+15W desteği
- 16GB DDR5-5600 SO-DIMM RAM
- 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
- 1x 3.5mm jak, 1x HDMI 2.1, 1x ethernet
- 3x USB 3.2 Gen 2 Tip-A 10Gbps
- 1x USB 3.2 Gen 2 Tip-C 10Gbps
- 1x Thunderbolt 4 40Gbps
- 1080P FHD IR webcam
- Wi-Fi 6E, BT 5.3 bağlantı
- Ağırlık 2.20kg, kalınlık 273mm
Game Garaj Slayer X7T-5060 60.000TL
- 16" 2560x1600 IPS 180Hz ekran
- Intel Core I7 14650HX işlemci
- NVIDIA RTX 5060 115W 8GB ekran kartı
- Mux Switch 100W+15W desteği
- 16GB DDR5-5600 RAM, 500GB Gen4 SSD
- Wi-Fi 6 AX211, BT 5.3 bağlantı
- 1x USB-C 3.2Gen2 20Gbps
- 1x USB-C 3.2Gen2 10Gbps
- 1x USB-A 3.2Gen1 5Gbps
- 2x USB-A 3.2Gen1 5Gbps
- 1x DP2.1 40Gbps, 1x HDMI V2.1
- 1x Ethernet, 1x 3.5mm jak
- Ağırlık 2.25kg, kalınlık 21.5mm
Acer Nitro 16S NH.U07EY.001 88.000TL
- 16" 2560x1600 IPS 180Hz ekran
- AMD Ryzen AI 9 365 işlemci
- Nvidia RTX 5070 Ti 12GB 110W ekran kartı
- 16GB DDR5-5600 RAM, 1TB NVMe 4.0 SSD
- Wi-Fi 6, BT 5.3, 2.5 Gigabit ethernet
- 1x HDMI , 1x USB 2.0 Tip-A
- 2x USB 3.2 Nesil 2 Tip-A
- 1x USB 3.2 Nesil 2 Tip-C
- Ağırlık 2.18kg, kalınlık 20mm