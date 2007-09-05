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Dizüstü bilgisayarlar kanatlanacak; Intel'den 4 çekirdekli mobil işlemciler geliyor

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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4 çekirdekli (Quad Core) işlemcilerini pazara süren ilk firma olan Intel aynı başarıyı dizüstü bilgisayar tarafında da kazanmak istiyor. Bilindiği gibi an itibariyle pazarda 4 çekirdekli dizüstü bilgisayar bulabilmek mümkün. Zira başta Aliewnware ve Eurocom olmak üzere bazı üreticiler Desktop Replacement segmentine yönelik olarak hazırladıkler "extreme" tipi dizüstü bilgisayar modellerinde masaüstü için hazırlanan 4 çekirdekli işlemcileri de kullanıcılara alternatif olarak sunuyorlar. Tabi şu an için dizüstü bilgisayarlarda yaygın olarak 4 çekirdekli işlemci kullanabilmek zor. Zira pil ömrünün son derece önemli olduğu dizüstü bilgisayarlarda enerji tüketimi yönünden son derece aç gözlü olan 4 çekirdekli standart işlemcileri kullanmak belki performans noktasında önemli bir avantaj sağlayabilir ama iş pil ömrüne geldiğinde malesef zaman kullanıcıların aleyhine işlemeye başlıyor. Fakat 45nm üretim teknolojisine geçmeye hazırlanan Intel, yeni üretim teknolojisinin de verdiği avantaj ile 4 çekirdekli ilk mobil işlemcilerini de hazırlamayı planlıyor.

Bilindiği gibi işlemci devi Intel yılın son çeyreği itibariyle 45nm üretim üretim teknolojisine sahip işlemcilerini endüstrinin beğenisine sunacak. Firma ilk olarak sunucu ve iş iştasyonları için hazırlanan ve kod adı Harpertown olan yeni Xeon işlemcilerini pazara sunacak. Sunucu işlemcilerini takiben firma masaüstü platformu için hazırladığı ilk 45nm işlemcilerini kullanıcıların beğenesine sunacak. Sunucu ve masaüstü plaformundan sonra 45nm üretim teknolojisinin uğrayacağı durak doğal olarak dizüstü bilgisayarlar olacak. Intel 2008 yılında duyurmayı planladığı yeni dizüstü platformu Montevina ile birlikte 45nm üretim teknolojisine sahip mobil işlemcilerini kullanmaya başlamayı hedefliyor. Dizüstü bilgisayar üreticilerinin daha önce de ifade ettiği gibi 2008 yılında kullanılmaya başlaması kuvvetle muhtemel olan 45nm mobil işlemcilerinin ortaya çıkan teknik detaylarına gelin birlikte bakalım.

Penryn QC olarak ta ifade edilen dizüstü bilgisayarlara yönelik olarak Intel'in hazırlayacağı 45nm üretim teknolojisine sahip 4 çekirdekli ilk işlemciler temel özellikleri ve teknik alt yapıları ile masaüstü için hazırlanan 45nm Penryn işlemcilerine yakın olmak ile birlikte özellikle güç tüketimi ve termal konulardan doğal olarak farklılıklara sahip olacaklar. Zira günümüzde Intel, sunuculara yönelik olarak 50 watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olan işlemci alternatiflerini potansiyel müşterilerine sunabilmekte. Firma Penryn QC ile ısıl güç tasarımı 45 watt olan 4 çekirdekli mobil işlemcileri dizüstüne getirecek. Üstelik Intel'in kendi dökümanına göre, bu işlemciler bekleme anında sadece 3-4 watt'lık güç tüketimine sahip olacaklar. 35x35mm çip boyutuna ve soket P formuna sahip olacak 45nm üretim teknolojisine sahip 4 çekirdekli ilk mobil işlemciler 1066MHz FSB hızı ile gelecekler tabi Intel takip eden süreçte 1333MHz FSB hızına sahip mobil işlemcileri de gündeme alabilir. Bu özelliklerin yanı sıra 4 çekirdekli ilk mobil işlemcilerin üretim teknolojisine paralel olarak bir diğer önemli avantajı ise tampon bellek miktarında olacak. Zira işlemcilerin seviye 2 ön bellek miktarının 12MB olacağı ifade ediliyor ki bu gerçekten iyi bir değer.

4 çekirdekli ilk mobil işlemcilerin yanı sıra Intel, 45nm üretm teknolojisine sahip çift çekirdekli mobil Penryn işlemcilerini de pazara sunacak. Tabi çift çekirdekli işlemcilerin dört çekirdekli işlemcilere göre çok daha düşük güç tüketimine (25-35 watt)ve dolayısyla daha uzun pil ömrüne sahip olacaklar. Yani gelecek yıl itibariyle dizüstü bilgisayarların hem pil ömrü hemde performansları ciddi şekilde artabilir. Bu arada 45nm üretim teknolojisine sahip 4 çekirdekli mobil Penryn QC işlemcilerinin kullanılması beklenen Montevina platformunun DDR-3 bellek desteğine sahip olabileceğine yönelik bazı dedikodular da sektör içerisinde dolaşmakta. Zira bilindiği gibi DDR-2 belleklere göre daha düşük güç tüketimiyle DDR-3 bellekler dizüstü bilgisayalar için nabız yoklamaya başlayacak gibi gözüküyor.


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joséramos8383 12 yıl
2.4.6.8.10.12 çekirdek devam ediyor. yeni çıkan quadlarda 12 mb önbellek dikkatimizi çekti tabi. amd quad işlemci çıkarırsa rekabet hızlanır. bu durum tüketicilere yarayacak gibi görünüyor.
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D!kkaT_Y@r@s@ 12 yıl

Orjinalden alıntı: joséramos8383

2.4.6.8.10.12 çekirdek devam ediyor. yeni çıkan quadlarda 12 mb önbellek dikkatimizi çekti tabi. amd quad işlemci çıkarırsa rekabet hızlanır. bu durum tüketicilere yarayacak gibi görünüyor.



+1
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Carmelo_Anthony 12 yıl
Önemli olan AMD nin ne cevap vereceği eğer performans olarak Turıon X2 ler gigib olursa AMD nin cevabı pek bir işe yaramaz çünkü X2 ler çok gerisinde C2D ların.

Her neyse 45 Watt Dizüstü makinalar için fazla şu an bile C2D lar 31 Watt falan tüketiyoralr maksimum ama işte bu işlercielrde iddle dayken 3-4 watt falan bu çok güzel İntel biraz dha çalışmalı maksimum güç tüketiminde
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